Pelé: qué sabe la mamá, a los 100 años, sobre lo que pasó con su hijo, cuyo cortejo fúnebre pasará por su casa

En noviembre, Celeste Arantes cumplió 100 años. En diciembre, su hijo Pelé, de 82, murió por cáncer de colon. La última noticia que tuvo la madre acerca de él es que el crack del fútbol fue hospitalizado. Y la próxima semana, la procesión vehicular de despedida con el ataúd que llevará el cuerpo de Edson Arantes do Nascimento pasará por el frente de su casa. De la de Doña Celeste, claro.

Maria Lúcia do Nascimento es una hermana menor de Pelé. Tiene 78 años y en su momento le contó a su mamá que el tricampeón mundial estaba internado. Este jueves, el ex futbolista falleció en el prestigioso hospital Albert Einstein, de San Pablo, pero nada le dijo del tema Maria Lúcia a Celeste.

“Ella no sabe. Hablamos, pero ella no sabe. Ella está bien, pero está en su pequeño mundo. Ella no sabe; reza por él. A veces abre los ojos... Pero no está consciente”, reveló ante ESPN la hija, que mantuvo una última charla con Pelé el miércoles 21. Para ella, la estrella del club Santos era “Dico”: así apodaban a Edson en la familia.

Un mural en altorrelieve en una réplica de la casa natal de Pelé, en Tres Corações, Minas Gerais; mira por la ventana Jorge Jeremias, primo del crack de Brasil, país que decretó tres días de luto por el deceso de El Rey. DOUGLAS MAGNO - AFP

“Está siendo muy difícil. Sabemos que no somos eternos, pero esta noticia de que nos dejaba nos aprieta mucho el corazón. Es muy difícil, pero Dios es el que sabe. Está en sus manos. Él sabe cuándo tenemos que irnos”, comentó Maria Lúcia. Que detalló cómo fue ese intercambio final de palabras con El Rey: “Estuvimos ahí con él. Él mismo ya estaba sintiéndolo, también. Estaba muy tranquilo. Hablamos un poco. Pude ver lo que estaba sintiendo. Él ya sabía que se iba. Es muy religioso. Decía «está en manos de Dios». Y yo dije «así es. Él sabe el momento»”.

Su progenitora, Celeste Arantes, esposa de João Ramos do Nascimento, tuvo a Edson Arantes do Nascimento a los 18 años. Impulsó a Pelé, o Dico, a que se dedicara el fútbol, deporte que éste terminó dominando durante los años sesentas y parte de los setentas, y en el que para muchos fue el mejor exponente de la historia. Doña Celeste sobrevivió a su hijo y la próxima semana el cortejo de despedida pasará ante su vivienda, de la ciudad de Santos, pero la centenaria madre del Rey tal vez nunca lo sepa.

