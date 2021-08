Pep Guardiola defendió el gasto monumental del City y en Inglaterra se desató una polémica

El tema está caliente. Los poderosos de España, Barcelona y Real Madrid, están furiosos porque PSG contrata estrellas y arma un súper equipo con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. Ellos lo hacían hasta hace algunos años. Ahora no pueden. Las reglas del Fair Play financiero impuestas en La Liga, son más estrictas que las que rigen en Francia. Y Manchester City, que debutó este domingo en la Premier League ante Tottenham, también arrasa con todo. Tanto que Harry Kane, el goleador de los Spurs no jugó en esta primera fecha en medio de rumores de una transferencia.

La participación del delantero en la Eurocopa y las posteriores vacaciones, demoraron su incorporación al equipo. Incluso llegó mas tarde de lo permitido y se evalúa que el club le aplique una multa. La explicación oficial fue que no está en forma física ideal para jugar. La especulación es que el jugador está tensando la relación con Tottenham para forzar la venta al City. Es más, algunos medios británicos consideran que ya tiene todo arreglado para pasar al equipo de Pep Guardiola. Justo cuando son rivales en el arranque del torneo, algo que también desató el enojo de los simpatizantes del fútbol inglés.

Los hinchas de Tottenham no cargaron contra Kane. Hasta entienden sus deseos de progreso. Lo que se alimenta es la rivalidad con el equipo de Manchester por la disparidad deportiva que sigue en ascenso.

Pero esta historia salta de una liga a la otra sin distinciones. PSG perdió más de 120 millones de euros en el último ejercicio pero, según las normas en su país, no debe rendir cuentas hasta 2023. Barcelona tuvo que desprenderse el año pasado de Luis Suárez, este año perdió a Messi y Gerard Piqué se tuvo que bajar considerablemente su contrato para que el conjunto catalán pueda inscribir a sus refuerzos (el neerlandés Memphis Depay, Eric García y el albanés Rey Manaj). Y como Sergio Agüero está lesionado, todavía no fue anotado. Sergio Busquets y Jordi Alba deberán recortar sus sueldos en estos días, o el club debe vender a algún jugador más. Mientras una de esas dos cosas no ocurran, el argentino no podrá jugar.

Sin Kane, Tottenham venció al City en el debut de la Premier

Real Madrid no parece tener tantos problemas como su rival de siempre, pero tampoco le sobra demasiado. Quiere contratar al francés Mbappé, pero tampoco puede asumir el costo de una transferencia elevada y un contrato tan importante si quiere ajustarse a la norma. Lo más probable es que espere hasta el año próximo, cuando el jugador quede libre y sólo tenga que asumir el costo de su salario.

En Inglaterra, a Josep Guardiola le preguntaron por esta disparidad, y defendió con firmeza el alto gasto en transferencias del actual campeón de la Premier League, tras la contratación récord del mediocampista Jack Grealish, por el que le pagó 140 millones de dólares a Aston Villa. Dijo que el club se adhiere a las reglas del Juego Limpio Financiero (FFP, por sus siglas en inglés). Aclaró que la contratación fue posible gracias a las ventas por 60 millones de libras (83 millones de dólares) en los últimos 12 meses. “Tenemos límites por el FFP”, dijo Guardiola en declaraciones que se reproducen en un cable de la agencia Reuters. “Estamos en la misma página que todos. Después de eso, cada club decide lo que quiere hacer”, agregó.

Jack Grealish, la transferencia más costosa de la historia de la Premier League; vale 140 millones de dólares, pero en la cancha, aún tiene que pelear uno contra uno con Pierre-Emile Hojbjerg, de Tottenham Ian Walton - AP

En realidad, la fueron 55 millones de dólares los que ingresó el City: Angeliño a Leipzig (21), Jack Harrison a Leeds (14) y Lucas Nmecha a Wolfsburgo (10). Eso sí, se desprendió del contrato del Kun Agüero (libre a Barcelona), algo que también favorece a la cuenta.

Las reglas del Fair Play financiero fueron introducidas en 2009 por parte de la UEFA para evitar que los clubes gasten por encima de sus posibilidades y distorsionen el mercado. La medida busca mantener el equilibrio de los salarios y las tarifas de transferencia en línea con sus ingresos.

Manchester City compró a Geralish por 140 millones de dólares y amenaza con sacarle a Tottenham a Kane por otros 166 millones; sin embargo, en la cancha ganaron los Spurs, con un tanto del coreano Son ADRIAN DENNIS - AFP

Manchester City fue suspendido por dos años por hacer contrataciones que violaban esas normas. Sin embargo, ante las apelaciones, en julio del año pasado, la suspensión fue anulada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Y para “celebrar”, ya incorporó a Grealish por una fortuna.

”Cada temporada hemos pasado los controles, que están ahí para todos. Si nos equivocamos, que lo demuestren”, afirmó Guardiola. “Ya lo he dicho antes, hay propietarios que quieren los beneficios para sí mismos. Nuestros propietarios no quieren perder dinero, pero si pueden gastar, lo harán”.

La imagen de Harry Kane en la pantalla gigante del estadio de Tottenahm en Londres antes del partido con el City ADRIAN DENNIS - AFP

Ahora se estima que el City volverá a quebrar el récord de la Premier League con la contratación de Kane, por el que pagaría 166 millones de dólares.

Manchester City ya gastó cerca de 1500 millones de dólares en incorporaciones desde la temporada 2014/15 hasta hoy. Y 1217 millones fueron bajo la conducción de Guardiola. Entre las contrataciones más impactantes antes de Grealish, se destacan los 90 millones que el equipo pagó por Kevin De Bruyne, o los 80 que invirtió en Rubén Dias y en Riyad Mahrez. Aunque más sorprendentes fueron los 76 de dólares que pagó por dos defensores: Joao Cancelo y Ameryc Laporte.

El poderío de equipos como Real Madrid, Bayern Munich, PSG y Manchester City, entre otros, los mismos que intentaron crear una Superliga privada, para no compartir con nadie más sus ingresos, se encuentra, cada tanto con resultados inesperados. Porque en el debut en la Premier League, Tottenham le ganó al equipo de Guardiola por 1 a 0, con un gol del coreano Son. Al fin de cuentas, de eso se trata el fútbol. Dicen que por eso es tan divertido.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project