River juega por la Sudamericana con Bragantino en Brasil, donde el único triunfo que logró desde 2018 no lo festejó

“Era Vietnam”, dijo Eduardo Coudet sobre la crisis que encontró en River al sustituir a Marcelo Gallardo, una guerra a la que el entrenador millonario le buscará salidas este jueves en un terreno hostil, cuando su equipo visite en Brasil al Red Bull Bragantino por el grupo H de la Copa Sudamericana.

El sábado pasado, el conjunto de Núñez encontró unos días de tregua al derrotar por 3-1 a Aldosivi, de Mar del Plata, en el Torneo Apertura, un triunfo con el que reaccionó tras perder por 1-0 el superclásico contra Boca el fin de semana anterior. Aún resuenan, sin embargo, los bombardeos de críticas en vísperas del desafío en San Pablo en el que tratará de corregir una muy adversa racha en sus anteriores 13 visitas al país vecino, con seis derrotas, seis empates y apenas un éxito... con sabor amargo: superó por 2-0 a Palmeiras, que no celebró porque había caído 3-0 como local en la ida y quedó eliminado en la serie.

“Esto es un proceso”, expresó Coudet, quien pide calma en torno a la situación de River tras su llegada al banco a principios de marzo, en lugar de Marcelo Gallardo, quien ganó dos veces la Copa Libertadores al mando del Millonario (2015 y 2018), entre otros títulos. Ahora el escenario es muy diferente: no disputa el máximo torneo sudamericano y viajó al país en el que cayó las últimas cuatro veces que jugó. La última vez que el equipo de la Banda fue a Brasil y no perdió fue un empate 1-1 con Fortaleza en 2022.

Eduardo "Chacho" Coudet no está conforme con el rendimiento de River, más allá de que está primero en su grupo de la Copa Sudamericana Manuel Cortina

Así, la última victoria que festejó en Brasil fue el 2-1 contra Gremio por las semifinales de la Libertadores 2018, con un gol agónico de penal de Gonzalo “Pity” Martínez. Tras ese triunfo, River ganaría el certamen frente a Boca en la final que se resolvió en Madrid.

“Yo no soy un genio. Se tuvo que ir Marcelo, ¿y quién lo va a discutir como entrenador si es el técnico más ganador de la historia del club? Cuando la dinámica es negativa, a veces no le encontrás la vuelta”, agregó el DT, de 51 años. Su River encabeza la zona con cuatro puntos, uno por delante del Carabobo venezolano y su rival de esta noche. Blooming, de Bolivia, cierra la tabla, con una unidad.

Las lesiones han sido uno de los frentes del “Vietnam” de Coudet. El mediocampista Fausto Vera y el delantero Sebastián Driussi forman parte de un largo listado de jugadores en la enfermería, que incluye a líderes como el arquero Franco Armani, que recibió el alta médica tras los problemas en el tendón de Aquiles derecho y está cerca de volver a concentrar. Pero no forma parte del viaje.

📝 Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar a Bragantino por la fecha 3 de la CONMEBOL #Sudamericana ⚽️#VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/4xZqRyeOOf — River Plate (@RiverPlate) April 29, 2026

Mientras tanto, jóvenes como Santiago Beltrán, de 21 años, debieron dar un paso adelante, en su caso en el arco. El ecuatoriano Kendry Páez, de 18, anotó uno de los goles del sábado y pidió paso en el equipo de Coudet, cuando intenta recuperar el nivel que en su momento lo llevó al Chelsea, donde no encontró continuidad y fue cedido.

El formato de la Copa Sudamericana, torneo en el que sólo el primero de cada grupo avanzará a los octavos de final y el segundo deberá jugar un repechaje con un rival surgido de la Libertadores, reduce al mínimo el margen de error. Por ello, con el paraguayo Isidro Pitta como referencia ofensiva, Bragantino necesita hacer valer su condición de local.

El delantero suma siete goles y dos asistencias en 18 partidos este año en todas las competiciones. Selló un doblete en la victoria del equipo entrenado por Vágner Mancini ante el Blooming por 3-2 en la fecha previa, antes de caer el domingo por el Brasileirão ante el líder Palmeiras por 1-0, con gol de José Manuel “Flaco” López y el alemán Jürgen Klopp en la tribuna.

El ex DT de Liverpool es el director global de fútbol de Red Bull, un grupo al que pertenece Bragantino junto al Leipzig alemán, el Salzburgo austríaco y el New York Red Bulls estadounidense. “Es un tipo distinto, único, en todos los sentidos”, dijo Mancini.

El probable equipo que ponga River en la cancha sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván y Giuliano Galoppo; Kendry Páez, Facundo Colidio e Ian Subiabre.