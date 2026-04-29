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Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026, tras la fecha 3

El xeneize perdió con Cruzeiro como visitante por la mínima diferencia y perdió el invicto en esta edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes

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Cruzeiro's Paraguayan midfielder Lucas Romero (L) and Boca Juniors' midfielder #18 Milton Delgado fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Cruzeiro and Argentina's Boca Juniors at the Mineirao stadium in Belo Horizonte, state of Minas Gerais, Brazil on April 28, 2026. (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP)
Cruzeiro's Paraguayan midfielder Lucas Romero (L) and Boca Juniors' midfielder #18 Milton Delgado fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Cruzeiro and Argentina's Boca Juniors at the Mineirao stadium in Belo Horizonte, state of Minas Gerais, Brazil on April 28, 2026. (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP)DOUGLAS MAGNO - AFP

Cruzeiro derrotó a Boca por la mínima diferencia en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y, de esta manera, se trepó a lo más alto de la tabla de posiciones mientras se disputa la fecha 3 por el nuevo criterio de desempate: el Olímpico, que prioriza el resultado del partido entre los equipos igualados en puntos. El único gol del encuentro fue convertido por el colombiano Néiser Villarreal.

El primer tiempo fue parejo, pero una jugada cambió por completo el desarrollo. A los 46′, a poco para que concluya la etapa inicial, el paraguayo Adam Bareiro fue expulsado en el visitante por doble amarilla. Lo llamativo es que había recibido la primera amonestación apenas tres minutos atrás por una falta contra Gerson en la mitad de la cancha. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich lo expulsó luego de un manotazo en la cara sobre Christian cuando protegía la pelota.

En el complemento, el club brasileño logró imponerse y no sufrió. Leandro Brey se convirtió en figura con un par de atajadas importantes, pero todo se definió a los 83′. El equipo local aprovechó el hombre de más y rompió el cero con una gran jugada colectiva, que culminó con un pase filtrado de Matheus Pereira para Kaio Jorge, que metió un buscapié al área chica que Villarreal logró empujar para el 1 a 0 final.

*Noticia en desarrollo

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