Pep Guardiola sorprendió: “Los mejores equipos del mundo son Chelsea y River”

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, afirmó que su equipo no es el “mejor del mundo” y que considera mejores a Chelsea de Inglaterra y a River en Sudamérica.

”No somos el mejor equipo del mundo. El mejor es el Chelsea, ellos ganaron la Champions. Y también River, que es el campeón de Sudamérica... o eso creo”, comentó Guardiola en rueda de prensa posterior a la victoria del City sobre Brentford por 2 a 0, por la fecha 24 de la Premier League, este miércoles. El error en el final de su comentario fue pasado por alto por los periodistas presentes en la sala: el actual campeón de la Copa Libertadores es Palmeiras, justamente rival de Chelsea en la final del Mundial de Clubes que se jugará el domingo próximo, en Abu Dhabi (Emiratos árabes Unidos).

Sobre el delantero Julián Álvarez, que fue comprado por el City pero se quedará en River hasta mitad de año, Guardiola expresó una semana atrás estar muy contento de sumarlo y explicó por qué no fue incorporado ahora. “Es un jugador que podría estar ya con nosotros ahora, pero tenemos suficientes jugadores, no me gusta tener demasiados jugadores en varias posiciones. Lo mejor es que se quede en River, se ha desarrollado increíblemente bien con Marcelo Gallardo y sus compañeros” dijo el entrenador del City durante la charla ante la prensa previa al partido que su equipo le ganó al Fulham por la FA Cup.

El elogio de Guardiola (en inglés)

Sin dudas, la venta del delantero millonario al conjunto de Manchester fue la gran novedad del año en el mercado de pases argentino. Álvarez, en tanto, expresó su felicidad por el traspaso. “Estoy contento en lo personal, esos días en los que se hablaba de la transferencia fueron un poco difíciles. Yo hablaba con mi representante, se comunicaban entre los clubes y creo que se llevó a cabo una buena negociación, así que estoy feliz”, declaró, en diálogo con ESPN.

En esa misma charla, la joya del semillero millonario reveló el primer ida y vuelta que tuvo con Pep: “Me dio la bienvenida, me felicitó por lo que había hecho y (estaba) contento de que me sumara al proyecto del Manchester City para estos años. Soy admirador suyo desde hace un tiempo y de la forma de jugar de sus equipos”.

La Champions, el gran objetivo de Pep

Volviendo al City, en relación al inicio de la competencia en 2022, Guardiola agregó: ”Lo importante es ganar los próximos partidos, no importan estas cosas de quién es el mejor. No me importa”. Y aseguró: “Quiero ser feliz y tratar de jugar mejor todos los días. Estamos en buena posición, con 60 puntos. Tenemos mucha distancia con el quinto para estar en la Champions el año que viene. Esa es la principal meta en la Premier”.

Con el triunfo sobre Brentford, Manchester City alcanzó los 60 puntos y lidera la Premier, seguido por Liverpool (48 unidades y dos partidos menos), Chelsea (47), West Ham (40) y Manchester United (quinto con 39).

Aunque Guardiola está enfocado en la Champions League. “A los jugadores les dijimos: ‘alimentación, descanso y entrenamiento’. En tres días tenemos otro partido de visitante. Tenemos que viajar a Portugal para jugar contra el Sporting y deben estar listos”, concluyó.