Así quedó conformada la final de la Champions League 2025-2026

Arsenal y PSG superaron sus respectivos compromisos de semifinales y se verán las caras en la definición del torneo más importante de Europa a nivel de clubes
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Este miércoles culminaron las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026, la 71° edición del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas, que se disputarán mano a mano la ansiada ‘Orejona’: Arsenal y PSG.
El partido definitorio se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, en horario a confirmar y con transmisión televisiva de ESPN y Fox Sports. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.
Los primeros en consolidarse entre los dos mejores fueron los Gunners, que dejaron en el camino al Atlético de Madrid de los argentinos Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone, Juan Musso y el DT Diego Simeone. El resultado global fue de 2 a 1, con un empate 1 a 1 en España por los goles de Julián Álvarez -AM- y Viktor Gyökeres -A-, y un triunfo 1 a 0 del equipo dirigido por Mikel Arteta en Inglaterra con un tanto de Bukayo Saka.
Luego llegó el turno de PSG, que doblegó a Bayern Munich por un global de 6 a 5. En la ida, de local en el Parque de los Príncipes, ganó 5 a 4 un partidazo con dobletes de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé más otro tanto de João Neves. En el perdedor anotaron Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y el colombiano Luis Díaz. En la revancha, en el Allianz Arena, fue empate 1 a 1 con anotaciones de Dembélé y Kane.
El camino de Arsenal hacia la final
Etapa de grupos
- Fecha 1: 2 a 0 vs. Athletic Bilbao
- Fecha 2: 2 a 0 vs. Olympiakos
- Fecha 3: 4 a 0 vs. Atlético de Madrid
- Fecha 4: 3 a 0 vs. Slavia Praga
- Fecha 5: 3 a 1 vs. Bayern Múnich
- Fecha 6: 3 a 0 vs. Brujas
- Fecha 7: 3 a 1 vs. Inter de Milán
- Fecha 8: 3 a 2 vs. Kairat Almaty
Octavos de final
- Ida: 1 a 1 vs. Bayer Leverkusen (V).
- Vuelta: 2 a 0 vs. Bayer Leverkusen (L).
Cuartos de final
- Ida: 1 a 0 vs. Sporting Lisboa (V).
- Vuelta: 0 a 0 vs. Sporting Lisboa (L).
Semifinales
- Ida: 1 a 1 vs. Atlético de Madrid (V).
- Vuelta: 1 a 0 vs. Atlético de Madrid (L).
El camino de PSG hacia la final
Etapa de grupos
- Fecha 1: 4 a 0 vs. Atalanta (L).
- Fecha 2: 1 a 2 vs. Barcelona (V).
- Fecha 3: 7 a 2 vs. Bayer Leverkusen (V).
- Fecha 4: 1 a 2 vs. Bayern Munich (L).
- Fecha 5: 5 a 3 vs. Tottenham (L).
- Fecha 6: 0 a 0 vs. Athletic Club (V).
- Fecha 7: 1 a 2 vs. Sporting Lisboa (V).
- Fecha 8: 1 a 1 vs. Newcastle (L).
Playoffs
- Ida: 3 a 2 vs. Mónaco (V).
- Vuelta: 2 a 2 vs. Mónaco (L).
Octavos de final
- Ida: 5 a 2 vs. Arsenal (L).
- Vuelta: 3 a 0 vs. Arsenal (V).
Cuartos de final
- Ida: 2 a 0 vs. Liverpool (L).
- Vuelta: 2 a vs. Liverpool (V).
Semifinales
- Ida: 5 a 4 vs. Bayern Munich (L).
- Vuelta: 1 a 0 vs. Bayern Munich (V).
Tabla de campeones de la UEFA Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, y el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Barcelona aparece más atrás con cinco, Ajax tiene cuatro, y después hay dos clubes con tres, Manchester United e Inter de Milán.
- Real Madrid (España) - 15 títulos
- Milán (Italia) - Siete
- Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - Seis
- Barcelona (España) - Cinco
- Ajax (Países Bajos) - Cuatro
- Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - Tres
- Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - Dos
- Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia), Manchester City (Inglaterra) y PSG (Francia) - Uno
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