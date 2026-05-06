Así quedó conformada la final de la Champions League 2025-2026

Este miércoles culminaron las semifinales de la UEFA Champions League 2025-2026, la 71° edición del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. De esta manera, quedaron definidos los dos finalistas, que se disputarán mano a mano la ansiada ‘Orejona’: Arsenal y PSG.

El partido definitorio se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, en horario a confirmar y con transmisión televisiva de ESPN y Fox Sports. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real estará disponible en canchallena.com.

El cuadro de la Champions League, con los dos finalistas definidos Canchallena

Los primeros en consolidarse entre los dos mejores fueron los Gunners, que dejaron en el camino al Atlético de Madrid de los argentinos Julián Álvarez, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone, Juan Musso y el DT Diego Simeone. El resultado global fue de 2 a 1, con un empate 1 a 1 en España por los goles de Julián Álvarez -AM- y Viktor Gyökeres -A-, y un triunfo 1 a 0 del equipo dirigido por Mikel Arteta en Inglaterra con un tanto de Bukayo Saka.

Luego llegó el turno de PSG, que doblegó a Bayern Munich por un global de 6 a 5. En la ida, de local en el Parque de los Príncipes, ganó 5 a 4 un partidazo con dobletes de Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé más otro tanto de João Neves. En el perdedor anotaron Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y el colombiano Luis Díaz. En la revancha, en el Allianz Arena, fue empate 1 a 1 con anotaciones de Dembélé y Kane.

El camino de Arsenal hacia la final

Etapa de grupos

Fecha 1 : 2 a 0 vs. Athletic Bilbao

: 2 a 0 vs. Athletic Bilbao Fecha 2 : 2 a 0 vs. Olympiakos

: 2 a 0 vs. Olympiakos Fecha 3 : 4 a 0 vs. Atlético de Madrid

: 4 a 0 vs. Atlético de Madrid Fecha 4 : 3 a 0 vs. Slavia Praga

: 3 a 0 vs. Slavia Praga Fecha 5 : 3 a 1 vs. Bayern Múnich

: 3 a 1 vs. Bayern Múnich Fecha 6 : 3 a 0 vs. Brujas

: 3 a 0 vs. Brujas Fecha 7 : 3 a 1 vs. Inter de Milán

: 3 a 1 vs. Inter de Milán Fecha 8: 3 a 2 vs. Kairat Almaty

Octavos de final

Ida : 1 a 1 vs. Bayer Leverkusen (V).

: 1 a 1 vs. Bayer Leverkusen (V). Vuelta: 2 a 0 vs. Bayer Leverkusen (L).

Cuartos de final

Ida : 1 a 0 vs. Sporting Lisboa (V).

: 1 a 0 vs. Sporting Lisboa (V). Vuelta: 0 a 0 vs. Sporting Lisboa (L).

Semifinales

Ida : 1 a 1 vs. Atlético de Madrid (V).

: 1 a 1 vs. Atlético de Madrid (V). Vuelta: 1 a 0 vs. Atlético de Madrid (L).

El camino de PSG hacia la final

Etapa de grupos

Fecha 1 : 4 a 0 vs. Atalanta (L).

: 4 a 0 vs. Atalanta (L). Fecha 2 : 1 a 2 vs. Barcelona (V).

: 1 a 2 vs. Barcelona (V). Fecha 3 : 7 a 2 vs. Bayer Leverkusen (V).

: 7 a 2 vs. Bayer Leverkusen (V). Fecha 4 : 1 a 2 vs. Bayern Munich (L).

: 1 a 2 vs. Bayern Munich (L). Fecha 5 : 5 a 3 vs. Tottenham (L).

: 5 a 3 vs. Tottenham (L). Fecha 6 : 0 a 0 vs. Athletic Club (V).

: 0 a 0 vs. Athletic Club (V). Fecha 7 : 1 a 2 vs. Sporting Lisboa (V).

: 1 a 2 vs. Sporting Lisboa (V). Fecha 8: 1 a 1 vs. Newcastle (L).

Playoffs

Ida : 3 a 2 vs. Mónaco (V).

: 3 a 2 vs. Mónaco (V). Vuelta: 2 a 2 vs. Mónaco (L).

Octavos de final

Ida : 5 a 2 vs. Arsenal (L).

: 5 a 2 vs. Arsenal (L). Vuelta: 3 a 0 vs. Arsenal (V).

Cuartos de final

Ida : 2 a 0 vs. Liverpool (L).

: 2 a 0 vs. Liverpool (L). Vuelta: 2 a vs. Liverpool (V).

Semifinales

Ida : 5 a 4 vs. Bayern Munich (L).

: 5 a 4 vs. Bayern Munich (L). Vuelta: 1 a 0 vs. Bayern Munich (V).

Tabla de campeones de la UEFA Champions League

Real Madrid es el máximo ganador del torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, y el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Barcelona aparece más atrás con cinco, Ajax tiene cuatro, y después hay dos clubes con tres, Manchester United e Inter de Milán.