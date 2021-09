Platense - San Lorenzo, por el Torneo 2021: horario, TV y formaciones del partido

Platense y San Lorenzo se miden este sábado a las 18 en el estadio Ciudad de Vicente López, en un partido de la fecha 10 del Torneo 2021 . El partido será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por Fox Sports Premium.

La victoria lograda como local por 3 a 0 ante Patronato trajo un poco de paz al convulsionado mundo de San Lorenzo, ya que en principio alejó los nubarrones que rodeaban a la gestión del entrenador uruguayo Paolo Montero. También sirvió como marcar una diferencia en la tarea del equipo tras el alejamiento de los paraguayos Romero, aunque suena desmedido y simplista considerar que todos los problemas que atraviesa el club son culpa de los gemelos.

¡Feliz cumple, Paolo!



💙❤️ Tus deseos son los nuestros... pic.twitter.com/TWugeJK1pN — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 3, 2021

No obstante, los dichos del veterano mediocampista y capitán Néstor Ortigoza no deben pasar inadvertidos cuando señaló “El grupo está unido, no hay currículums y no hay estrellas, todos deben tirar para el mismo lado. Tenemos que respetar a San Lorenzo, que es lo más importante”.

Ahora, con la misma formación que superó al equipo de Paraná, San Lorenzo intentará ratificar el rumbo, tiene solo 11 unidades, está lejos de la punta pero se ubica a seis unidades de la clasificación de la Copa Libertadores 2022 y en un certamen muy parejo y sin un equipo que marque notable diferencia con el resto, todo puede pasar. El triunfo y la actuación, que sin ser brillante colmó las expectativas de los “cuervos” harán que Montero ponga en la cancha el mismo equipo que le ganó a los entrerrianos.

Uvita Fernández viene de marcar un gol en la goleada de San Lorenzo 3-0 ante Patronato Mauro Alfieri - LA NACION

En cuanto a Platense, logró un meritorio triunfo por 3 a 2 ante Banfield en el Florencio Solá en la fecha pasada y llegará entonado al cruce con el Ciclón. El Calamar vive un tranquilidad a medias en esta coyuntura porque por un lado no hay descensos y sabe que tiene asegurada su presencia en la LPF 2022, pero se preocupa al observar la futura tabla de descensos en la próxima temporada ya que solo supera a cinco equipos con un coeficiente de 1,045. La localía es un aspecto en el que debe mejorar el equipo de Leonardo Madelón, exjugador de San Lorenzo entre 1982 y 1988 y entrenador entre 2011/2012, ya que obtuvo pocos triunfos en casa y en la puja por no descender ese puede ser un “Talón de Aquiles”.

En el historial en Primera división jugaron en 108 ocasiones con clara ventaja de San Lorenzo de 52 triunfos contra 22 y 34 empates .

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2022

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2022. Colón ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2021 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 38 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

Curuchet, autor de dos goles ante Banfield, en el triunfo 4-2 Fotobaires

En tanto, a la Sudamericana 2022 irán otros seis equipos: uno es Banfield (ganador de la Zona Complementación de Copa de la Liga Profesional) y los otros cinco saldrán de esa misma tabla general. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.

Probables formaciones

Platense: Luis Ojeda; Augusto Schott, Lucas Acevedo, Facundo Cardozo y Juan Infante; Franco Baldasarra, Hernán Lamberti, Iván Gómez y Nicolás Bertolo; Matías Tissera o Facundo Curuchet y Brian Mansilla. DT: Leonardo Madelón.

Luis Ojeda; Augusto Schott, Lucas Acevedo, Facundo Cardozo y Juan Infante; Franco Baldasarra, Hernán Lamberti, Iván Gómez y Nicolás Bertolo; Matías Tissera o Facundo Curuchet y Brian Mansilla. DT: Leonardo Madelón. San Lorenzo: Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Gino Peruzzi; Alejandro Donatti, Cristian Zapata y Nicolás Fernández Mercau; Néstor Ortigoza y Siro Rosané; Ezequiel Cerutti, Franco Di Santo y Nicolás Fernández. DT. Paolo Montero.

Sebastián Torrico; Andrés Herrera, Gino Peruzzi; Alejandro Donatti, Cristian Zapata y Nicolás Fernández Mercau; Néstor Ortigoza y Siro Rosané; Ezequiel Cerutti, Franco Di Santo y Nicolás Fernández. DT. Paolo Montero. Arbitro: Mauro Vigliano.

Mauro Vigliano. Cancha: Platense.

Platense. Hora: 18

18 TV: Fox Sports Premium.

LA NACION