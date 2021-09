Racing - Banfield: horario, TV y formaciones del partido del Torneo 2021

Racing, que tras dos empates empates seguidos quedó algo lejos de la punta, será local ante Banfield, que acumula seis presentaciones sin ganar, este domingo en la continuidad de la fecha 10 del Torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido tendrá lugar a partir de las 19 en Avellaneda y será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por TNT Sports.

Racing no cambió tanto desde el despido del entrenador Juan Antonio Pizzi y la llegada de Claudio Úbeda como interino. Es más: la manera en que el equipo se aferró al empate en La Bombonera contra Boca en la fecha pasada no fue diferente a la actitud que reinaba cuando la Academia era conducida por el entrenador anterior.

Claudio Úbeda, el entrenador interino de Racing; por ahora el equipo no difiere considerablemente respecto al que preparaba Juan Antonio Pizzi. Mauro Alfieri - POOL ARGRA

Racing tiene buenas posibilidades de clasificarse para la Copa Libertadores 2022 por la tabla general. Con Úbeda mantiene virtudes y defectos: una sólida defensa, que recibió un solo gol en nueve cotejos, y carencia de juego. Frente a Banfield la Academia no contará con dos piezas muy importantes, por convocatorias al seleccionado chileno para las eliminatorias, el arquero Gabriel Arias y el defensor Eugenio Mena.

El conjunto de Avellaneda no tiene juego, no crea, no genera peligro. Juega con extremos en la zona media (Maximiliano Lovera y Tomás Chancalay), pero carece de asociaciones para avanzar abastecer al delantero más avanzado (Javier Correa ahora como antes Enzo Copetti). Esta vez será titular Ignacio Piatti, que ingresaría por Darío Cvitanich para ser el nexo con el ataque, el hombre “pensante” que le falta al equipo; los otros cambios serán los de Juan Cáceres por Fabricio Domínguez, Julio López por Leonel Miranda, Gastón Gómez por Arias y Fernando Prado por Mena.

Al cabo de tres empates y tres derrotas, Banfield es una sombra del equipo que jugó la final por la Copa Diego Maradona con Boca, a causa de los jugadores que emigraron y la baja de nivel de la mayoría. El entrenador Javier Sanguinetti mira de reojo a la dirigencia; por ahora está firme en el cargo, pero si los malos resultados siguen, su cargo estará en duda.

En cuanto a la formación, Gustavo Canto reemplazará a Franco Quinteros, Nicolás Domingo a Mauricio Cuero y Agustín Urzi a Luciano Pons, mientras que Giuliano Galoppo está en duda y, de no llegar él en condiciones, seguirá como titular Lautaro Ríos.

En el profesionalismo la Academia y el Taladro se enfrentaron en 92 ocasiones, con ventaja racinguista de 38 triunfos contra 26; hubo 28 empates.

Probables formaciones

Racing: Gastón Gómez; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Fernando Prado; Aníbal Moreno y Julián López; Tomás Chancalay, Ignacio Piatti y Maximiliano Lovera; Javier Correa. Director técnico: Claudio Ubeda.

Gastón Gómez; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Fernando Prado; Aníbal Moreno y Julián López; Tomás Chancalay, Ignacio Piatti y Maximiliano Lovera; Javier Correa. Director técnico: Claudio Ubeda. Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Gustavo Canto; Nicolás Domingo, Jesús Dátolo, Giuliano Galoppo o Lautaro Ríos y Juan Pablo Álvarez; Agustín Urzi y Juan Manuel Cruz. Director técnico: Javier Sanguinetti.

Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Gustavo Canto; Nicolás Domingo, Jesús Dátolo, Giuliano Galoppo o Lautaro Ríos y Juan Pablo Álvarez; Agustín Urzi y Juan Manuel Cruz. Director técnico: Javier Sanguinetti. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. Cancha: Racing.

Racing. Hora: 19.

19. TV: Fox Sports.

Clasificación para disputar las copas Libertadores y Sudamericana en 2022

La Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2022. Colón obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2021 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes cupos serán para los tres primeros clubes de la tabla general anual, que abarca los puntos obtenidos en la etapa de grupos de la Copa de la Liga (13 partidos) y el Torneo 2021 (total: 38 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá a un repechaje de la Copa Libertadores.

En tanto, a la Sudamericana 2022 derivarán otros seis conjuntos. Uno es Banfield (ganador de la Zona Complementación de Copa de la Liga) y los otros cinco surgirán de la misma tabla general. Si se repite un clasificado (por otra instancia), la plaza será para el siguiente club de esta misma tabla.

LA NACION