Playa Olímpica vuelve con más ciudades y deportes rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La propuesta del Comité Olímpico Argentino (COA) que une deporte y verano regresa en 2026 con una edición renovada rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las olas lo anticipan y el espíritu olímpico vuelve a sentirse en la Costa Atlántica: la Playa Olímpica está de regreso.

Tras el exitoso debut en 2025, el evento crece y se expande con una oferta más amplia, que recorrerá Mar del Plata (Balneario Horizonte, Playa Varese), Chapadmalal (La Colmena), Miramar (Balneario Daytona Beach), Pinamar (Playa Deportiva, Club Camarones), Cariló (Balneario Hemingway, Golf Cariló), Villa Gesell (Balneario Match Point Arena), Rosario (Balneario La Florida) y Concepción del Uruguay (Isla del Puerto).

La Playa Olímpica, iniciativa del COA, se encamina a su tercera edición consecutiva

La edición 2026 se desarrollará de miércoles a domingos, del 7 de enero al 1 de febrero, con una programación sostenida de actividades deportivas, recreativas y educativas.

La agenda incluirá atletismo, beach handball, fútbol playa, rugby playa, surf, skate, SUP, tenis, basquet 3×3, hockey, canotaje, deportes náuticos, golf, karate, lucha, cestoball, netball, tenis de mesa, padel, wushu kung-fu, newcom, ajedrez, tejo, deportes adaptados y múltiples actividades recreativas.

En Mar del Plata, el Balneario Horizonte será el epicentro del evento, con un estadio principal que concentrará las principales competencias. En tanto, en Cariló, el Balneario Hemingway será el escenario de las actividades.

Esta segunda edición contará con competencias nacionales e internacionales, la participación de atletas olímpicos como embajadores y una agenda que supera los 20 deportes y disciplinas, combinando alto rendimiento, deporte social y experiencias recreativas para todas las edades.

La inauguración de la Playa Olímpica 2026 se realizará el jueves 8 de enero, a las 18, en el Balneario Horizonte de Mar del Plata, y contará con la presencia de autoridades municipales, presidentes de Federaciones Nacionales, consejeros del Comité Olímpico Argentino y atletas olímpicos y panamericanos, dando inicio formal a una nueva edición del evento que une deporte, verano y espíritu olímpico.

Todas las alternativas de la Playa Olímpica 2026 podrán seguirse en vivo a través de la televisión, por DeporTV y FOX SPORTS, y mediante el canal de YouTube y las redes sociales del Comité Olímpico Argentino.

Pero la Playa Olímpica es mucho más que competencia. El evento suma clínicas deportivas abiertas, exhibiciones, acciones de concientización ambiental —como limpiezas de playa— y espacios pensados para el encuentro, la inclusión y la educación a través del deporte, en escenarios naturales y con acceso libre para el público.

Con una proyección de más de 70.000 participantes, la Playa Olímpica 2026 ya se pone en marcha: este verano, la playa se vuelve olímpica.