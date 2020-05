Algunas portadas de transferencias jamás realizadas en el fútbol argentino

Lo que se inició como un comentario más se fue agrandando hasta convertirse en una gran bola de nieve. Bastó que Carlos Zambrano dijera que Lukas Podolski le pidió que lo lleve a Boca para que de pronto el apellido del delantero alemán nacido hace 34 años en Polonia se convirtiera en tendencia por su posible arribo a la entidad azul y oro.

Pero las chances son nulas . Desde Brandsen 805 se lo aseguraron a LA NACION . Como en todos los clubes argentinos y en buena parte del resto del mundo, las prioridades económicas cambiaron por completo con la pandemia. Hay un antes y un después del coronavirus. Y en ese contexto todo se encamina hacia un fútbol nacional mucho más austero y con protagonistas de cabotaje.

Podolski, de 34 años, juega actualmente en Antalyaspor de Turquía y tiene un año más de contrato Crédito: fifa.com

Buffón; Dani Alves, Lisandro López, Medel y Palomino; Salvio, Paredes, Banega y Lavezzi, Arturo Vidal y Cavani . Ese bien podría ser un equipo de Boca basado en rumores recientes. Con un banco de lujo: Caballero, Godín, Ascacibar, Modric, Modric, Carrillo y Paolo Guerrero . Al que ahora habría que sumar a Podolski. La única excepción fue la del italiano Daniele De Rossi, que cumplió su sueño gracias a su amistad directa con Nicolás Burdisso, entonces director deportivo de Boca. Su llegada causó una revolución .

Así como ahora es Zambrano el supuesto nexo, antes lo fue Tevez, mediante el cual había alguna chance de que Buffon o incluso Andrea Pirlo defendieran la casaca xeneize en la Bombonera.

No es la primera vez que esto ocurre y luego el rumor se derrumba como un castillo de naipes . Se da cada vez que se abre el libro de pases, cuando el desfile de nombres resulta incesante. Aunque en la mayoría de los casos, no sólo las transferencias no se concretan, sino que tampoco se inician las conversaciones, y sólo termina siendo un peligroso juego mediático en el cual de un lado y del otro hacen declaraciones que quedan en una nebulosa del "nos gustaría"., como ocurrió ayer con las frases de Jorge Ameal, presidente de Boca, y de Rodrigo Codas, representante de Podolski.

En LA NACION elegimos a las 15 bombas de humo más grandes de la historia del mercado de pases

1-Maradona a River (1980)

En este caso, la negociación estaba avanzada y el presidente del Millo, Rafael Aragón Cabrera, tenía prácticamente todo resuelto con Argentinos Juniors. Pero Diego, ya hábil para manejar a los medios a su antojo, llamó a los medios y armó la bomba de humo más grande que se conozca. "No firmo con River porque tengo todo arreglado con Boca", dijo ante los micrófonos, para sorpresa de todos, ¡incluídos los propios dirigentes de Boca!, quienes no tenían manera de contratar a la joven promesa del Bicho. El desenlace de la historia ya es conocido.

2- Francescoli a Boca (1982)

"Pese a que durante las tratativas con Marzolini, los dirigentes dijeron que no se iba a intentar ninguna compra (...) se procurará conseguir el pase de dos uruguayos. Uno es Heber Bueno (...). El otro, Enzo Francescoli, integrante de la selección juvenil uruguaya (...) Francescoli actúa indistintamente como 9 o 10, es habilidoso y goleador. Juega en Wanderers y está sindicado como uno de los juveniles uruguayos con más futuro".

Ese recorte de la revista Goles sorprende con ese dato poco conocido. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si se concretaba la llegada de Enzo al xeneize?

3- Bochini a Boca (1988)

"Esta locura es posible", tituló la revista El Gráfico en su edición Nº 3562 del 12 de enero de 1988. Encima, la foto de tapa era el Bocha, con la 11 xeneize que le había cambiado a Jorge Comas. ¡Bomba nuclear! provocada desde ese medio como consecuencia de su buena relación del 10 de Independiente con el Pato José Omar Pastoriza (DT del club de la Ribera), desactivada en cuestión de horas por el club de Avellaneda y el mismo futbolista.

4- Alonso a Boca (1977)

Imposible. Jamás existió la chance. Sin embargo, la revista Goles tituló en 1977 con la alternativa de que el Beto pudiera llegar a cambiar de vereda, a su regreso de su experiencia en el fútbol francés.

5- Maradona a Independiente (1979)

Según un "Informe Confidencial" de El Gráfico, Independiente era un destino concreto para Diego de cara a 1980.

El entonces presidente del Rojo decía: "Es cierto que esperamos contratar a Maradona. Cuando termine el Nacional hablaremos de los refuerzos del '80. Tenemos mucha amistad con Argentinos Juniors y con sus dirigentes. Ellos nos dijeron que nosotros tenemos la prioridad del pase dentro de la Argentina". Mientras, Maradona contestaba: "Yo estoy muy cómodo en Argentinos. Soy hincha de independiente y admirador de Bochini. Pero no tienen relación una cosa con otra".

La misión era imposible y, como era de esperar, aquel informe confidencial se autodestruyó en cinco segundos.

6 - Roberto Baggio a Boca (2005)

En medio de la organización por el Xentenario Xeneize, surgió el rumor de sumar al equipo entinces dirigido por por Jorge "Chino" Benítez al crack italiano, que a los 38 años llevaba varios meses retirado (se despidió en 2004, jugando para Brescia).

7 - Rivaldo a Racing (2004)

La historia es así. Un importante sponsor (Petrobras) le ofreció a Racing, a través de Alejandro Mancuso, a Rivaldo completamente gratis.

Parecía un negoción, pero el crack brasileño jamás pisó Avellaneda.

8 - Latorre a River (1997)

"En junio me voy a River", dijo Diego Latorre antes de jugar un partido para Racing contra Estudiantes. "Admiro el estilo de River porque no soy ciego: siempre jugó bien y a sus hinchas les gusta el buen fútbol".

Todo quedó en la nada.

9 - Valderrama a Newell´s (1995) o a Independiente (1996)

El Pibe pudo haber jugado en Newell´s en 1995. Fue una chance concreta y hasta hubo presentación y fotos. Pero se hizo humo por culpa de desmanejos y la aparición de cheques sin fondos que echaron para atrás la operación.

Al año siguiente se habló de su arribo al Rojo, pero no pasó a mayores.

10- Caniggia a Talleres (1998)

Aún molesto porque Passarella lo había dejado afuera del Mundial 1998, Claudio Paul Caniggia pudo haber encontrado su lugar en el mundo en Córdoba, defendiendo los colores de Talleres. Según diarios de esa provincia, un par de intermediarios ofrecieron al "Pájaro" y hasta se habló de cuánto cobraría Cani por cada juego con la casaca Tallarín. No pasó nada

11 - Pep Guardiola a River (2005)

Ante la venta de Javier Mascherano a Corinthians y el fiasco del regreso de Matías Almeyda (que había acordado su vuelta y luego se arrepintió), a River y a su técnico, Leonardo Astrada, le llovieron decenas de volantes centrales. Entre ellos apareció el nombre de un casi retirado Pep Guardiola. Olé lo promocionó con una tapa inolvidable, pero el club de Nuñez lo descartó por problemas físicos.

12 - Batistuta a San Lorenzo (2004)

Una verdadera bomba de humo para tapar problemas internos del club azulgrana. El vice Rafael Savino anunció que, en medio de problemas económicos graves, San Lorenzo haría un intento por contratar a Gabriel Batistuta. El máximo goleador histórico de la selección argentina rechazó la oferta por cuestiones de seguridad.

13 - Edgar Davids a River (2009)

El volante holandés Edgar Davids se reunió durante dos horas con el presidente de River, José María Aguilar, pero no pasó de ahí.

El futbolista, famoso por los anteojos que usaba para jugar, le había pedido un año antes a su representante que lo llevara a Boca.

Al parecer, su sueño era vivir desde adentro el fútbol argentino y retirarse aquí. Pero no lo concretó.

14 - Asprilla a Boca o a River (1997)

Al crack colombiano lo tentaba la idea de jugar en la Argentina, y no dudó en posar con las camisetas de los dos equipos más grandes. Por las dudas. Al final, no llegó a ninguno de los dos.

15 - Maradona a All Boys (1998)

Si bien se había retirado en octubre de 1997, poco después a Diego le picó el bichito de volver a ponerse los cortos de manera oficial.

Guillermo Coppola habló con los dirigentes del club de Floresta y el presidente de esa entidad, Pablo Brey, salió a declarar que el pase estaba casi hecho.

La información salió publicada en varios medios, e incluso hubo declaraciones de Diego confirmando todo, y exhibiendo su alegría por volver a jugar con su amigo Sergio Batista en el Albo...

* Parte de la información recopilada para esta nota fue extraída del sitio En una Baldosa