Guillermo Pol Fernández fue presentado oficialmente por el presidente Jorge Ameal como jugador de Boca en conferencia de prensa; usará la camiseta número "siete"

17 de enero de 2020 • 17:03

Guillermo Pol Fernández fue presentado en conferencia de prensa como nuevo jugador de Boca y, de esta manera, se convirtió en el primer refuerzo. El volante proveniente del Cruz Azul de México firmó cinco minutos antes de la presentación oficial un contrato por un año a préstamo con opción de compra. El presidente, Jorge Ameal, aseguró que pretenden adquirir el pase definitivamente y que, en ese caso, "ya tienen los números cerrados".

El santafesino de 28 años reconoció el llamado que le hizo Juan Román Riquelme y que fue crucial para que se concretara su vuelta al club: " Todos saben mi cariño hacia Román (Riquelme) desde muy chico. Él se interesó mucho en mí, eso fue fundamental en mi decisión. Con mi familia estamos convencidos de que este es un paso importante. Intentaré devolver esa confianza dentro de la cancha. Las sensaciones son inexplicables, vuelvo al lugar donde crecí y me formaron, espero estar a la altura".

Fernández llegó al país el martes desde México y se realizó la revisión médica pero no viajó con el resto del plantel a San Juan para disputar el amistoso contra Universitario de Perú, partido que ganó el xeneize 2-0 el jueves, y recién este viernes se incorporó al resto del grupo en su primer entrenamiento, pautado a las 17.

En ese sentido, el campeón de la Copa Argentina 2012 con Boca se suma como una variante en el mediocampo para competir por un lugar en el equipo con Emanuel Reynoso, quien una vez más tuvo una actuación intermitente en el encuentro contra los peruanos, y Alexis Mac Allister, que fue convocado al Preolímpico con la Sub 23 y no estará en el arranque de la Superliga. Siempre se caracterizó por su tiro de media distancia y su capacidad para el ida y vuelta. Desde su paso por Godoy Cruz entre 2015 y 2018, encontró una nueva posición más en el centro del campo y allí alcanzó su mejor nivel.

"He cambiado en el recorrido y aprendí mucho, estoy más maduro. Veo el fútbol de otra manera, espero poder volcarlo", dijo el jugador surgido de las inferiores y agregó: "Vine para tratar de ayudar, para aportar lo mío. Miguel (Russo) decidirá dónde puedo aportar mejor, mi objetivo es estar preparado para cuando me toque entrar y dar lo mejor de mí".

Tras haber debutado con la camiseta de Boca en 2012 y luego de un fugaz paso nuevamente en 2014, Fernández inició su tercer ciclo en la institución y expresó sus ganas de consagrarse campeón: "Estuve en el club mucho tiempo y me quedé con la espina de ganar cosas en Boca. Si bien pude ganar una Copa Argentina en el club me hubiese gustado haber estado mucho más tiempo, el destino me deposita de vuelta acá y estoy muy feliz por eso".

Como no podía faltar, al nuevo refuerzo le preguntaron sobre la Copa Libertadores y el volante redobló la apuesta al asegurar que en Boca hay que ir por todo: " Todos sabemos lo que significa la Copa Libertadores para el club. Hay que trabajar mucho para ese objetivo. Aportaré mi granito de arena para que estemos todos felices".

La carrera de Pol Fernández. Se fue de Boca en 2013 a Rosario Central y su carrera continuó en Atlético Rafaela, Godoy Cruz y Racing antes de incursionar en su única experiencia en el exterior en Cruz Azul de México.