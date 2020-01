Boca ya tiene su primer refuerzo de la temporada: Pol Fernández

Pol Fernández, en Racing. Fue su último paso por el fútbol argentinos antes de partir a México. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2020 • 09:00

Era el apuntado por Juan Román Riquelme, compartieron plantel en 2012 y el vicepresidente segundo de Boca se encargó personalmente de llamarlo y convencerlo de que vuelva al club, oferta que aceptó pese a que Racing también lo sondeó. Guillermo Pol Fernández es nuevamente jugador xeneize y comenzará, así, su tercera etapa en el equipo que hoy dirige Miguel Ángel Russo.

El volante de 28 años llegó a Cruz Azul de México hace seis meses a cambio de 5 millones de dólares tras salir campeón de la Superliga con la Academia y ahora Boca adquirió solo un porcentaje de su pase. Le costó adaptarse al fútbol de aquel país y, en ese tiempo, jugó 15 partidos de los cuáles fue titular en cuatro, promedió 35 minutos por encuentro y completó los 90 minutos en tres oportunidades.

El jugador se apresta a viajar a Buenos Aires para estampar la firma en el contrato y ponerse a disposición del DT. "Sí, es un hecho (su salida). Fue una linda experiencia y tomamos lo positivo", le confesó Gustavo Fernández, padre y representante del volante, al diario mexicano Medio Tiempo.

Antes de irse a su primera experiencia internacional, Fernández reveló que su segundo paso por Boca en 2014 no había sido como lo esperaba y que lo sufrió mucho. "Yo pensaba en volver al plantel profesional, pero no fue así, me entrené con la Reserva, después ya no me dejaron entrenar más y me tuve que ir", contó en ese entonces. Sin embargo, el ex Godoy Cruz resaltó que Riquelme se preocupaba por su situación: "Román estuvo siempre pendiente de mí, hasta el día de hoy estoy súper agradecido. Fue lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Me alivió, me dijo que si necesitaba algo él estaba a disposición, que él me podía ayudar".

Finalmente, queda claro que el llamado de Riquelme fue determinante en la decisión de Fernández para animarse a encarar un tercer ciclo con la camiseta de Boca, ya más maduro y con más experiencia.

Así juega Pol Fernández

La carrera de Pol Fernández. El volante de 28 años inició su carrera en Boca, donde debutó en 2012. Después pasó por Rosario Central, Atlético de Rafaela, Godoy Cruz, Racing y Cruz Azul.