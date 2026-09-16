Polémica en San Pablo-Boca: el gol anulado al equipo brasileño que desató las protestas en el Morumbí

La revancha entre San Pablo y Boca por los cuartos de final de la Copa Sudamericana tuvo la gran polémica de la noche en el estadio Morumbí. El conjunto brasileño, que estaba 0-1 tras el gol de Leandro Lozano, llegó al empate por intermedio de Ryan Francisco, pero el gol fue anulado por una posición adelantada milimétrica que desató las protestas de los futbolistas y del cuerpo técnico locales.

La jugada terminó con la pelota dentro del arco de Boca y el festejo de un Morumbí que explotó ante lo que parecía ser el 1 a 1. Sin embargo, la celebración duró poco. La acción fue invalidada por offside y el tanto no fue convalidado.

La decisión generó inmediatamente el reclamo de los jugadores de San Pablo, conscientes además de la importancia que tenía ese gol para el desarrollo de la serie. El equipo brasileño había perdido 1 a 0 en la Bombonera y estaba obligado a ganar la revancha: una victoria por un tanto llevaba la definición a los penales, mientras que necesitaba imponerse por dos o más para avanzar directamente a las semifinales.

El uruguayo Gustavo Tejera fue el árbitro del partido, acompañado por Nicolás Tarán y Martín Soppi como asistentes. En el VAR estuvo otro uruguayo, Leodán González, que trazó las líneas que determinaron la posición adelantada de Luciano, antes de asistir al goleador, unos milímetros por delante de Luciano Di Lollo.

El gol que le anularon a San Pablo ante Boca

¡NO VALE EL GOL DE SÃO PAULO!



El VAR ratificó el offside en el gol de Ryan Francisco que ponía el 1-1 en el partido contra Boca.



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La jugada tomó todavía mayor dimensión por lo ajustado de la posición sancionada. Ryan Francisco había conseguido vencer al arquero de Boca y desatar el festejo del público local, pero la determinación arbitral mantuvo al conjunto argentino con la ventaja en el marcador global.

Boca había viajado a Brasil con una diferencia mínima después de imponerse por 1 a 0 en la Bombonera en el encuentro de ida. Miguel Merentiel había convertido el único gol de aquel partido, a los siete minutos del segundo tiempo, para darle al equipo de Rodolfo Arruabarrena una ventaja que llegó al Morumbí dispuesto a defender.

En una revancha de máxima tensión y con el pase a las semifinales en juego, el gol anulado a San Pablo se convirtió en la acción que concentró todas las miradas y encendió la discusión en el Morumbí.