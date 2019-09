Ponzio se reincorporó hoy a los entrenamientos tras su viaje a España por el juicio Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

La última imagen de Leonardo Ponzio en un campo de juego fue hace 38 días en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte. Aquella noche, en el 0-0 con Cruzeiro que derivó en el triunfo de River por penales en octavos de final de la Copa Libertadores, el volante central se tomó unos segundos para charlar con sus compañeros tras el final del primer tiempo, empezó a caminar, tocó el césped con su mano derecha antes de dejarlo, se persignó y enfiló hacia el vestuario. Pero no regresó a la segunda parte y todavía no pudo volver a jugar por la tendinopatia de aductor derecho. Ahora, además, transita días convulsionados en medio del juicio que afronta en España por supuesto arreglo de partidos. Y su regreso se hace esperar.

Aquella noche en Brasil fue Exequiel Palacios el encargado de ingresar por el capitán millonario, pero durante su ausencia el hueco fue cubierto de muy buena manera por Enzo Pérez, quien desde el eje central de la cancha se volvió uno de los puntos más altos del equipo. Y el paralelismo es contundente: el gran nivel de Enzo contrasta de lleno con el presente de un Ponzio que está lejos de aquella imagen de caudillo inamovible que construyó en el inicio del ciclo de Marcelo Gallardo.

En las primeras horas del día, el santafecino de 37 años regresó de España luego de viajar el domingo pasado para declarar ayer en los tribunales de Valencia, lo que lo obligó a ausentarse de dos prácticas, ya que lunes y martes fueron libres. Al llegar, se fue directamente al predio de Ezeiza y participó del entrenamiento de hoy con la intención de progresar en la evolución de su lesión, recibir el alta médica en los próximos días y empezar a lograr ritmo futbolístico para regresar. Según pudo saber LA NACION, se lo vio cansado por el viaje, pero con un buen semblante y con mucha tranquilidad frente a la situación ya que considera que no tiene nada que esconder.

Ponzio y Quintero, los diferenciados del plantel Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Así, Ponzio tendrá que recuperar mucho terreno en el presente del Millonario: solo sumó 63 minutos de juego en el semestre. Es que, tras una buena pretemporada en Estados Unidos, fue titular en el debut ante Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina del 16 de julio, pero sufrió una inflamación del tendón de la inserción del aductor mediano que lo complicó. Así, fue al banco y no ingresó ante Cruzeiro (0-0) y Argentinos Juniors (1-1) y luego fue titular en Brasil, pero se volvió a lesionar y todavía no pudo regresar.

En total, jugó 18 partidos (12 como titular) de los 37 que lleva River en el año, lo que implica un promedio menor al 50% de presencias. En el tramo final de su carrera, Ponzio debe volver a reinventarse en un contexto hostil. Para eso, apuesta a la calma y al trabajo en silencio para lograrlo.

Ponzio se expone a una pena de dos años, que es excarcelable, más una inhabilitación de seis años para jugar profesionalmente en España (a menos que intervenga la FIFA). La resolución final del fallo podría demorar hasta cuatro años.

Los detalles del juicio por el supuesto arreglo del Zaragoza-Levante

Ponzio partió hacia España el domingo por la noche, con el deber de presentarse ayer, junto con otros 40 involucrados, ante el juez Manuel Aleis en los tribunales de Valencia por el supuesto arreglo del partido que Zaragoza le ganó 2-1 a Levante el 21 de mayo de 2011 para evitar el descenso.

Así, Ponzio asistió, dio su versión y declaró que recibió 85 mil euros de parte de Agapito Iglesias, presidente de Zaragoza en aquel entonces. "Recibo una llamada del presidente. Me dice que me iba a ingresar un dinero, que tenía que hacer un favor que lo retire para devolvérselo. No se lo devolví a él sino a una persona de confianza de él en La Romareda", contó el volante y agregó: "Me dijo que era para hacer frente a entradas y micros para el desplazamiento. No era un directivo, no sé quién era, pero lo veía con él, pertenecía al club".

Además, por pedido del fiscal, señaló que recibió la llamada y que se encontró con Iglesias en un restaurante donde le hizo la propuesta. Según la investigación, esa transacción se hizo en dos pagos entre el 18 y 19 de mayo de aquel año. Por otro lado, el argentino también dejó ante el juez su lamento por no haberle pedido algún comprobante al presidente por haberle entregado el dinero. "Fue una equivocación mía", indicó Ponzio, y afirmó que Gabi, capitán del equipo en la temporada 2010/2011, no le informó al plantel de ningún pago en efectivo.

Ponzio podría perderse el primer superclásico de la Libertadores por el juicio en España

El mediocampista se expone a una pena de dos años, que es excarcelable, y, además, el fallo puede ser apelado para luego llegar hasta el Tribunal Supremo, por lo que la resolución final podría demorar hasta cuatro años. Por otro lado, también podría recibir seis años de inhabilitación para jugar profesionalmente, pero el fallo sería de la Justicia Civil de España, por lo que únicamente se aplicaría en ese país, a menos que intervenga la FIFA. Así, podrá terminar su carrera cuando y donde lo desee.

Ya en la Argentina de regreso, ahora para el capitán de River se abre una nueva etapa: mientras busca reencontrarse con su mejor versión para volver al equipo, deberá esperar hasta conocer el día en el que tendrá que regresar a España para la lectura de la sentencia. Y esa obligación le podría impedir estar en la ida del superclásico ante Boca por las semifinales de la Libertadores: el juez propuso el 30 de septiembre como fecha. Aunque podría cambiar.

"Ponzio está obligado por la ley a estar presente en la lectura. El juez estipuló el día 30, pero si las cosas van muy rápidas, quizás se hace antes y, si van lentas, quizás se hace después. En alrededor de 10 días lo sabremos mejor", contó Juan de Dios Crespo, el abogado español del futbolista, en TyC Sports.

"No hubo ningún tipo de soborno a Ponzio y no debemos defendernos. La parte acusadora debe demostrar. Lo que ocurrió fue un partido en el que un equipo ya se había salvado y jugó con menor fuerza mental y física contra un equipo que se tenía que salvar. Son cosas normales y hay ejemplos de sobra... en 2009, por ejemplo, Osasuna iba a descender, le ganó 1-0 al Barcelona campeón y nadie abrió un expediente. Además, en primer lugar, un juez archivó la causa porque los indicios no fueron suficientes y en apelación un Tribunal Superior dijo que se siguiera. Estimamos que tampoco van a serlo para el juez actual", sentenció el abogado.