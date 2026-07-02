Por dónde pasan España vs. Austria y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves se enfrentan España y Austria por los 16vos de final del Mundial 2026. El seleccionado ibérico se perfila como gran favorito al triunfo y, también, a quedarse con la Copa del Mundo. Juegan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del sueco Glenn Nyberg, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Furia Roja se metió en la primera instancia de eliminación directa de este certamen ecuménico como líder del Grupo H con siete puntos, producto de sendas victorias por 4 a 0 ante Arabia Saudita y por 1 a 0 frente a Uruguay, y de un empate 0 a 0 con Cabo Verde. El seleccionado austríaco, por su parte, quedó segundo en la zona J con cuatro unidades conseguidas gracias al triunfo por 3 a 1 contra Jordania, el empate 3 a 3 con Argelia y la derrota por 2 a 0 con la selección argentina.

Austria pasó de ronda con un gol en el último minuto del partido frente a Argelia, que terminó 3 a 3 JUAN MABROMATA - AFP

España vs. Austria: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 16 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

Posibles formaciones

España : Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo o Mikel Merino o Fabián Ruiz, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.

: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo o Mikel Merino o Fabián Ruiz, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal. Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso o Paul Wanner, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager o Florian Grillitsch; Romano Schmid, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic o Michael Gregoritsch.

Resultados de España en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo H : Empate 0 a 0 con Cabo Verde.

: Empate 0 a 0 con Cabo Verde. Fecha 2 del Grupo H : Victoria 4 a 0 vs. Arabia Saudita - Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Lamine Yamal y Hassan Tambakti en contra.

: Victoria 4 a 0 vs. Arabia Saudita - Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Lamine Yamal y Hassan Tambakti en contra. Fecha 2 del Grupo H: Victoria 1 a 0 vs. Uruguay - Gol de Álex Baena.

Álex Baena convirtió el gol que sentenció la eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo David Ramos - Getty Images South America

Resultados de Austria en lo que va del Mundial 2026