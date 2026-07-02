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Por dónde pasan España vs. Austria y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este jueves a las 16 (horario argentino) en el estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, con arbitraje del sueco Glenn Nyberg

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Lamine Yamal sería titular en el encuentro de este jueves entre España y Austria, por los 16vos de final del Mundial 2026
Lamine Yamal sería titular en el encuentro de este jueves entre España y Austria, por los 16vos de final del Mundial 2026Silvia Izquierdo - AP

Este jueves se enfrentan España y Austria por los 16vos de final del Mundial 2026. El seleccionado ibérico se perfila como gran favorito al triunfo y, también, a quedarse con la Copa del Mundo. Juegan en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del sueco Glenn Nyberg, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Furia Roja se metió en la primera instancia de eliminación directa de este certamen ecuménico como líder del Grupo H con siete puntos, producto de sendas victorias por 4 a 0 ante Arabia Saudita y por 1 a 0 frente a Uruguay, y de un empate 0 a 0 con Cabo Verde. El seleccionado austríaco, por su parte, quedó segundo en la zona J con cuatro unidades conseguidas gracias al triunfo por 3 a 1 contra Jordania, el empate 3 a 3 con Argelia y la derrota por 2 a 0 con la selección argentina.

Austria pasó de ronda con un gol en el último minuto del partido frente a Argelia, que terminó 3 a 3
Austria pasó de ronda con un gol en el último minuto del partido frente a Argelia, que terminó 3 a 3JUAN MABROMATA - AFP

España vs. Austria: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 16 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • DSports.
  • Canal 109 de Flow.
  • Paramount+.

Posibles formaciones

  • España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo o Mikel Merino o Fabián Ruiz, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.
  • Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso o Paul Wanner, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager o Florian Grillitsch; Romano Schmid, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic o Michael Gregoritsch.

Resultados de España en lo que va del Mundial 2026

  • Fecha 1 del Grupo H: Empate 0 a 0 con Cabo Verde.
  • Fecha 2 del Grupo H: Victoria 4 a 0 vs. Arabia Saudita - Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Lamine Yamal y Hassan Tambakti en contra.
  • Fecha 2 del Grupo H: Victoria 1 a 0 vs. Uruguay - Gol de Álex Baena.
Álex Baena convirtió el gol que sentenció la eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo
Álex Baena convirtió el gol que sentenció la eliminación de Uruguay en la Copa del MundoDavid Ramos - Getty Images South America

Resultados de Austria en lo que va del Mundial 2026

  • Fecha 1 del Grupo J: Triunfo 3 a 1 vs. Jordania - Goles de Romano Schmid, Yazan Al-Arab en contra y Marko Arnautović (Ali Olwan descontó para los asiáticos).
  • Fecha 2 del Grupo J: Derrota 2 a 0 vs. Argentina (los tantos los anotó Lionel Messi).
  • Fecha 2 del Grupo J: Empate 3 a 3 vs. Argelia - Goles de Marko Arnautović, Marcel Sabitzer y Sasa Kalajdzic (Ruyad Mahrez por duplicado y Rafik Belghali convirtieron los tantos de los africanos).
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