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Por dónde pasan Estudiantes vs. Gimnasia y qué canal lo transmite en vivo

El clásico interzonal correspondiente a la fecha 5 se disputa este sábado a las 16.45 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Yael Falcón Pérez

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En el último partido entre Gimnasia y Estudiantes, por el Torneo Apertura de este año, empataron 0 a 0
En el último partido entre Gimnasia y Estudiantes, por el Torneo Apertura de este año, empataron 0 a 0Nacho Amiconi

Este sábado se enfrentan Estudiantes y Gimnasia de La Plata en una nueva edición del clásico platense, esta vez en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. Juegan en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, a partir de las 16.45 (horario argentino), con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Pincha atraviesa un momento de crisis futbolística y se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con tres puntos al igual que San Lorenzo, que está último, y Talleres, que supera al equipo dirigido por Alexander Medina por diferencia de gol. El Lobo, por su parte, se ubica segundo en la clasificación general de la zona B con nueve unidades, misma cantidad que Barracas Central pero con mejor diferencia de tantos (+3 contra +1 del Guapo).

Gimnasia de La Plata se encuentra en un gran momento y quiere dar el golpe ante su eterno rival
Gimnasia de La Plata se encuentra en un gran momento y quiere dar el golpe ante su eterno rivalIgnacio Amiconi - FOTOBAIRES

Estudiantes vs. Gimnasia: cómo ver online

El clásico está programado para este sábado a las 16.45 (horario argentino) en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • Flow - ESPN Premium.
  • Telecentro Play - ESPN Premium.
  • DGO - ESPN Premium.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza o Eros Mancuso, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi; Thiago Palacios, Joaquín Correa o Baltasar Rodríguez, Joaquín Tobio Burgos o Edwuin Cetré; y Guido Carrillo.
  • Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Alexis Steimbach, Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio ‘Nacho’ Fernández; y Agustín Auzmendi.

Cronograma y resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

  • 20.30: Racing 0 - 1 Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

  • 14.30: Aldosivi vs. Tigre (Zona B) - TNT Sports
  • 14.30: San Lorenzo vs. Unión (Zona A) - ESPN Premium
  • 16.45: Estudiantes vs. Gimnasia (Interzonal) - ESPN Premium
Estudiantes necesita un triunfo que le permita salir a flote luego de un comienzo de semestre complejo
Estudiantes necesita un triunfo que le permita salir a flote luego de un comienzo de semestre complejoIgnacio Amiconi
  • 19: Newell’s vs. Deportivo Riestra (Zona A) - TNT Sports
  • 19: Belgrano vs. Independiente Rivadavia (Zona B) - ESPN Premium
  • 21.15: Platense vs. Boca (Zona A) - TNT Sports

Domingo 16 de agosto

  • 15: Sarmiento vs. Huracán (Zona B) - ESPN Premium
  • 18: River vs. Argentinos Juniors (Zona B) - ESPN Premium
  • 20.15: Barracas Central vs. Rosario Central (Zona B) - TNT Sports
  • 20.15: Central Córdoba vs. Instituto (Zona A) - ESPN Premium

Lunes 17 de agosto

  • 14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Atlético Tucumán (Zona B) - ESPN Premium
  • 17: Lanús vs. Independiente (Zona A) - TNT Sports
  • 19.15: Vélez vs. Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports
  • 21.30: Gimnasia de Mendoza vs. Talleres (Zona A) - ESPN Premium
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