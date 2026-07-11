El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, no quiso perderse la diversión en la previa al partido Argentina-Suiza por cuartos de final del Mundial 2026 y se sumó al entusiasmo de los hinchas argentinos que se reunieron para el último banderazo antes del enfrentamiento, en una participación que se viralizó en las redes sociales.

La ciudad alberga a decenas de miles de argentinos que migraron para no perderse la batalla por el pase a semifinales. Tras un duro y exigente partido que terminó con un 3-2 agónico frente a Egipto, los hinchas se reunieron para disfrutar de los cánticos nacionales.

En el Country Club Plaza, decenas de personas llegaron con bombos, banderas y gritos para enfrentar a Suiza esta noche.

Lo que no se esperaban era que, entre ellos, apareciera Lucas, alcalde de la ciudad que se convirtió en la capital del fútbol del país y que armó una puesta en escena al estilo Hollywood para ser sede de la Copa del Mundo.

El alcalde de Kansas City se metió entre los hinchas y se unió al banderazo argentino en la previa del partido ante Suiza

Lucas estrechó la mano de los hinchas, que lo recibieron entre risas y le pidieron fotos. La confianza escaló a tal punto que iniciaron un cómico cántico alrededor de él.

“Argentino, ¡el alcalde es argentino! ¡El alcalde es argentino! ¡El alcalde es argentinoo!“, entonaron.

Poco después le dieron un bombo pintado con la bandera celeste y blanca y, en el centro, la cara del astro del fútbol Diego Armando Maradona. Alrededor, decía “Hinchas argentinos”.

El alcalde comenzó a tocarlo con entusiasmo, vestido de traje, mientras los hinchas aplaudían y continuaban con el cántico recién inventado.

Más tarde, publicó videos del encuentro en sus redes sociales. En su cuenta personal, escribió: “¡Vamos Argentina! Una gran velada con hinchas de Sudamérica, el mundo y Kansas City. Un gran fin de semana por delante en la Capital del Fútbol de América".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, en la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos Jamie Sabau - FIFA - FIFA

Luego, compartió otro video en su cuenta dedicada exclusivamente a cuestiones de la alcaldía. “Esta noche, Kansas City cobró vida cuando el banderazo de Argentina irrumpió en el Plaza, preparando el escenario para el tan esperado partido de mañana. Olas de energía, banderas ondeantes e hinchas apasionados llenaron el aire, este es el latido del Mundial de la FIFA 26 en Kansas City”, se publicó.

En esa publicación oficial, el alcalde compartió la grabación con un cántico de la selección argentina de fondo: “Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez; y 32 años después, la Scaloneta va a vengar, la copa que le robaron al Diez; la que no nos dejaron levantar”.

Entonó cánticos y tocó el bombo

Kansas City es la ciudad donde la selección argentina instaló su búnker para el Mundial, principalmente, por su tranquilidad: no aparece entre las prioridades de quienes llegan a Estados Unidos para hacer turismo. Se divide en su sector más desarrollado y conocido, ubicado en el estadio de Misuri, y la zona más residencial, del lado de Kansas.

Fue cuando llegó el Mundial que se decidió montar la ciudad como si fuera un set de televisión y hasta contratar extras para recibir a los enviados de la FIFA y convencerlos de que allí podía levantarse la “capital del fútbol” de Estados Unidos. Y así lo consiguieron.

Hoy recibe, además de miles de visitantes, a dos de las siete selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA: Argentina e Inglaterra. Antes también se encontraba Países Bajos, también en las siete mejores.