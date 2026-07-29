Por dónde pasan River vs. Gimnasia y qué canal lo transmite en vivo

Este miércoles se enfrentan Gimnasia de La Plata y River por la fecha 2 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscan la recuperación después de un comienzo con el pie izquierdo. Juegan en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata a partir de las 19.15 (horario argentino), con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Lobo debutó con una derrota 2 a 1 ante Racing como visitante por los goles de Matko Miljevic y Nazareno Colombo (Bautista Barros Schelotto empató transitoriamente para el equipo dirigido por Ariel ‘Pata’ Pereyra). El Millonario, por su parte, dejó una deslucida imagen ante Barracas Central en el estadio Monumental y cayó por la mínima diferencia por un tanto de Gonzalo Morales, quien días después fue apartado del plantel por una denuncia por violencia de género.

Gimnasia de La Plata mostró un buen rendimiento en el Torneo Apertura y quiere recuperar esa imagen Copa Argentina

Gimnasia de La Plata vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 19.15 (horario argentino) en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Posibles formaciones

Gimnasia : Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Alexis Steimbach, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Jeremías Merlo; y Agustín Auzmendi.

: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Alexis Steimbach, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Jeremías Merlo; y Agustín Auzmendi. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri o Fausto Vera o Lucas Silva (dos de los tres), Tomás Galván; Joaquín Freitas, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Ángel Correa debutaría como titular en el encuentro de este miércoles ante Gimnasia Gonzalo Colini

Resultados y cronograma de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Martes 28 de julio

San Lorenzo 1 - 0 Gimnasia de Mendoza -Zona A-

Banfield 3 - 2 Sarmiento -Zona B-

Argentinos Juniors 3 - 0 Estudiantes de Río Cuarto -Zona B-

Rosario Central 0 - 0 Racing -Zona B-

Miércoles 29 de julio

14.30: Barracas Central vs. Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)

17: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)

19.15: Gimnasia vs. River -Zona B- (ESPN Premium)

21.30 Instituto vs. Platense -Zona A- (TNT Sports)

Miércoles 29 de julio

14.30: Barracas Central vs. Aldosivi -Zona B- (ESPN Premium)

17: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra -Zona A- (TNT Sports)

19.15: Gimnasia vs. River -Zona B- (ESPN Premium)

21.30 Instituto vs. Platense -Zona A- (TNT Sports)

Miércoles 5 de agosto

19: Boca vs. Estudiantes de La Plata -Zona A- (TNT Sports)

21.15: Tigre vs. Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Jueves 6 de agosto