Por dónde pasan River vs. Rosario Central y qué canal lo transmite en vivo

Este domingo se enfrentan River y Rosario Central por la fecha 3 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Los dos atraviesan momentos de zozobra, por lo que necesitan sumar de a tres con urgencia. Juegan en el estadio Monumental, a partir de las 19.15, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario perdió los dos partidos que disputó en el certamen local, por lo que está último en su zona. En la primera jornada cayó por la mínima diferencia con Barracas Central por un gol de Gonzalo Morales, quien días después fue apartado del plantel por una denuncia por violencia de género. Luego, en la segunda, perdió por el mismo resultado con Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental con un tanto de Alexis Steimbach. El Canalla, por su parte, se mantiene undécimo con un punto conseguido en el reciente empate 0 a 0 con Racing.

River no pudo con Gimnasia en el Bosque y acumula dos derrotas seguidas en el Clausura Nacho Amiconi

De cara a este compromiso, Eduardo ‘Chacho’ Coudet, DT de River, realizaría al menos tres modificaciones. En primer lugar, Aníbal Moreno ingresaría por el uruguayo Mauro Arambarri tras recuperarse de una lesión en la rodilla derecha. Además, Lautaro Rivero o Facundo González se disputan el puesto de lateral izquierdo que dejó vacante el lesionado Marcos Acuña. Por último, Ángel Correa tiene una molestia en el muslo derecho y en su lugar ingresaría Lautaro Pereyra.

Por el lado de Rosario Central, el entrenador Jorge Almirón cambiaría a dos de los once que empataron con la Academia. Giovanni Cantizano y Tomás Badaloni le dejarían su lugar a Facundo Mallo y Enzo Copetti. De esta manera, el esquema táctico pasaría de ser un 4-3-3 a un 3-4-3, con Mallo como líbero al lado de Ignacio Ovando y Gastón Ávila, y con Copetti como única referencia de área.

Enzo Copetti reemplazaría a Tomás Badaloni para el partido ante River de este domingo Jorge Saenz - AP

River vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Posibles formaciones

River : Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Aníbal Moreno, Lucas Silva; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván; y Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré.

: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Facundo González; Aníbal Moreno, Lucas Silva; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván; y Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Gastón Ávila; Emanuel Coronel, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Agustín Sández; Ángel Di María, Jáminton Campaz y Enzo Copetti.

Cronograma y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026

Sábado 2 de agosto

Gimnasia de Mendoza 2-0 Unión - Zona A

Estudiantes de Río Cuarto 0-0 Banfield - Zona B

Belgrano 0-1 Argentinos Juniors - Zona B

Estudiantes de La Plata 3-0 Defensa y Justicia - Zona A

Racing 1-3 Tigre - Zona B

Domingo 2 de agosto

Deportivo Riestra 0-1 Barracas Central - Interzonal

Aldosivi 1-2 Gimnasia de La Plata - Zona B

17: Newell’s vs. Boca - Zona A - TNT Sports

19.15: River vs. Rosario Central - Zona B - ESPN Premium

21.30: Lanús vs. Instituto - Zona A - TNT Sports

Lunes 3 de agosto