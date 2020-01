Ponzio, en el entrenamiento. Seguirá en River un año más Crédito: @RiverPlate

Desde que la carrera de Leonardo Ponzio se cruzó con River en enero 2007 ya nada fue igual en su vida. Durante su primer ciclo estuvo dos años y fue campeón del Clausura 2008, pero luego volvió a Real Zaragoza en España, volvió en 2012 como pilar fundamental del regreso a primera división y hoy atraviesa su noveno inicio de año consecutivo en Núñez. Del infierno al cielo, el volante se volvió un emblema absoluto de la reconstrucción millonaria y sigue escribiendo páginas: confesó que está todo dado para renovar por un año más.

Según pudo saber LA NACION con fuentes de la dirigencia millonaria, todavía no hay nada formal, pero la idea es poder encaminar durante la semana la renovación de su vínculo hasta junio de 2021. El actual contrato se vence en junio próximo, el cuerpo técnico desea seguir contando con él y la idea del jugador es continuar, tal como aseguró hoy en conferencia de prensa: "No hay nada que nos oponga a ambas partes. Esperamos que concluya todo en estos días para poder seguir vinculado. Es una cuestión de sentarme y firmar porque. En mi mente y en mis ganas está seguir, como también retirarme acá. Todos los que se han ido, han estado pendientes de River y quizás se arrepienten".

Ponzio en la conferencia de prensa de este martes, junto a Borré Crédito: Prensa River / Diego Haliasz

A la hora de explicar las razones de su continuidad, el santafecino de 37 años fue contundente y dejó en claro que no es para nada fácil poder encontrar en el mundo un lugar para trabajar como el club millonario. "Los valores que tiene este club y el sentido de pertenencia son muy importantes. Mis compañeros son parte de todo esto, nosotros volvemos a casa pensando en que queremos entrenar. Eso es muy fuerte porque no hay tanto clubes afuera como River, por eso se mantienen las ganas todos los días. Este día a día es lo que hace que uno esté bien. Mirás para el costado y no sé cuántos equipos de Europa son como River", agregó Leo, quien además a lo largo de su carrera solo pasó por Newell's y Zaragoza.

Aunque hoy ha dejado de ser titular indiscutido y ocupa un lugar secundario de recambio, Ponzio sigue siendo un hombre fundamental para el trabajo del técnico Marcelo Gallardo: es referente absoluto dentro del vestuario, acompaña y ayuda a los más jovenes y lidera el clima armonioso del grupo humano que se ha vuelto una "familia", según las palabras de los propios jugadores.

Así, la decisión del Muñeco de seguir durante 2020 también fue fundamental para definir su continuidad: "Influye mucho cuando conocés al entrenador, tenés bastante vínculo y sabés la exigencia que propone. Se puede estar mucho tiempo con un mismo DT. A muchos nos hace bien".

Este año no será uno más tampoco para el mediocampista, ya que acumula 14 coronas en sus dos ciclos (2006-2008 y 2012-presente) y podría alcanzar en la tabla de los jugadores más ganadores de la historia del club a Ángel Labruna y Ricardo Vaghi, quienes se mantienen en la cima con 16 títulos. Pero, lejos de mirar las aspiraciones individuales, el capitán se concentra en el trabajo colectivo para seguir dejando a River en lo más alto del fútbol argentino y sudamericano.

"Hay que poner por delante el trabajo, la dedicación, el lugar donde estamos y el grupo que se ha armado... siempre vamos por un objetivo, tenemos las ideas claras. Somos respetuosos en las victorias y las derrotas. Hay sentido de pertenencia, los chicos nuevos cuando llegan se sienten cómodos y los que se van extrañan. Cuando agarrás esa línea y ves que todos son iguales al otro, eso genera este progreso que tenemos año a año", comentó Ponzio y también apuntó al deseo de conquistar el torneo local en un semestre que también tendrá la Copa de la Superliga, los grupos de la Copa Libertadores y la final de la Supercopa Argentina con Racing.

"Siempre buscamos ganar la Superliga. La liga se hizo competitiva para varios equipos. Nosotros seguimos en esta dinámica de hacer diferencia cuando imponemos nuestro juego. Siempre esperamos estar arriba en el torneo. Veníamos tratando de sumar puntos, hoy nos encontramos arriba. El semestre pasado se hizo un buen trabajo para no perder terreno entre los primeros puestos. Es el trabajo y la regularidad. Siempre nos pasaba que nos faltaba regularidad en los torneos largos debido a que competíamos tanto", cerró el capitán.