Es oficial: se confirmó cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

La Conmebol anunció que la conformación de las zonas se realizará una vez que concluya el repechaje; habrá al menos seis clubes argentinos
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que el sorteo de la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026, que transita la Fase 2 del repechaje, se realizará el jueves 19 de marzo a las 20 (hora argentina) en Paraguay.
Para dicha instancia ya hay 28 equipos clasificados y los cuatro restantes saldrán del repechaje que se está desarrollando actualmente con la participación, entre otros equipos, de Argentinos Juniors, Botafogo, Independiente Medellín y Sporting Cristal.
Clasificados a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026
- Argentina (6): Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Lanús y Estudiantes de La Plata.
- Bolivia (2): Always Ready y Bolívar.
- Brasil (6): Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol y Fluminense.
- Chile (2): Coquimbo Unido y Universidad Católica.
- Colombia (2): Independiente Santa Fe y Junior.
- Ecuador (2): Independiente del Valle y Ecuador.
- Paraguay (2): Libertad y Cerro Porteño.
- Perú (2): Universitario y Cusco.
- Uruguay (2): Peñarol y Nacional.
- Venezuela (2): Universidad Central y Deportivo La Guaira.
El formato de juego de la Copa Libertadores 2026 será similar al de las últimas ediciones, con una final a partido único programada el 28 de noviembre. En la etapa de grupos los 32 clubes competirán divididos en ocho grupos de cuatro integrantes cada uno y los dos líderes de cada uno, al término de seis fechas, accederán a los octavos de final. El tercero de cada zona, en tanto, decantará a la Copa Sudamericana.
Desde entonces habrá cruces de eliminación directa con partidos de ida vuelta desde octavos de final hasta las semifinales para dirimir los dos conjuntos que compitan por el trofeo en una sede neutral.
Calendario de la Copa Libertadores 2026
- Fase 1: Completada.
- Fase 2: En juego.
- Fase 3: Semanas del 4 y 11 de marzo.
- Sorteo de la etapa de grupos: Jueves 19 de marzo.
- Etapa de grupos: Del 7 de abril al 28 de mayo.
- Sorteo de los octavos de final: Semana del 6 de junio.
- Octavos de final: Del 11 al 20 de agosto.
- Cuartos de final: Del 8 al 17 de septiembre.
- Semifinales: Del 14 al 22 de octubre.
- Final: 28 de noviembre.
Tabla de campeones de la Copa Libertadores
El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), River Plate, Estudiantes de La Plata y Flamengo, el último campeón, con cuatro cada uno. Seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos.
Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 Libertadores, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia, tres cada uno.
- Independiente (Argentina) - 7
- Boca Juniors (Argentina) - 6
- Peñarol (Uruguay) - 5
- River Plate (Argentina) / Estudiantes de La Plata (Argentina) / Flamengo - 4
- Olimpia (Paraguay) / San Pablo (Brasil) / Palmeiras (Brasil) / Nacional (Uruguay) / Gremio (Brasil) / Santos (Brasil) - 3
- Cruzeiro (Brasil) / Internacional (Brasil) / Atlético Nacional (Colombia) - 2
- Colo Colo (Chile) / Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina) / Argentinos Juniors (Argentina) / Vélez (Argentina) / Once Caldas (Colombia) / Liga de Quito (Ecuador) / Atlético Mineiro (Brasil) / Corinthians (Brasil) / Vasco Da Gama (Brasil) / Fluminense (Brasil) / Botafogo (Brasil) - 1
