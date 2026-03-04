Premier League: Chelsea goleó a Aston Villa con un triplete de João Pedro y asistencias de Enzo Fernández y Garnacho

João Pedro fue el hombre de la noche de Birmingham. El brasileño marcó tres tantos en la goleada de Chelsea por 4 a 1 frente a Aston Villa por la fecha 29 de la Premier League. Los de Londres fueron eficientes y se quedaron con un partido entre dos equipos animadores en el campeonato. Enzo Fernández y Garnacho asistieron y fueron titulares en el equipo ganador. En el local, Emiliano Martínez estuvo en el arco y Emiliano Buendía también formó parte del equipo inicial

La jornada, que se adelantó debido a que el próximo fin de semana se disputarán los octavos de final de la FA Cup, contaba con un partido entre dos rivales que luchan por acceder a la Champions del 2026-2027. La diferencia del resultado nada tiene que ver con sus ubicaciones en la tabla, pero Chelsea demostró eficacia.

Joao Pedro define por arriba de Emiliano Martínez; el brasileño fue la gran figura de la goleada de Chelsea ante Aston Villa DARREN STAPLES� - AFP�

Sin embargo, empezó abajo en la cuenta. A los dos minutos, Aston Villa salió desde el fondo y tocó la pelota durante un minuto. Sólo dos jugadores de Chelsea pudieron tocarla, pero sin lograr posesión. Leon Bailey trepó por la derecha, envió un centro por el piso y Ollie Watkins la dejó pasar. Douglas Luiz pisó el área y definió de taco. Un verdadero golazo del equipo de Birmingham, que se ponía 1 a 0 desde el inicio.

Los minutos pasaron con un partido muy parejo y en el minuto 34 llegó el empate. Enzo Fernández vio a Malo Gusto, que corrió solo por la izquierda y lo buscó con un gran cambio de frente. El lateral levantó la cabeza y envió el centro al área chica. Por ese sector entró João Pedro, que la tocó, venció al Dibu Martínez y estableció el 1 a 1.

A los 40, los locales tuvieron una rápida reacción. Contraataque letal liderado por Morgan Rogers. El volante tocó con Ollie Watkins, que definió de zurda para poner el 2 a 1. Sin embargo, se debió chequear la jugada y el gol fue anulado por offside del autor del tanto. Todo seguía igualado.

Alejandro Garnacho y Enzo Fernández fueron titulares en Chelsea y ambos asistieron a Joao Pedro, que anotó tres goles DARREN STAPLES� - AFP�

Con la extensa adición de ocho minutos, Chelsea sintió ese fallo a su favor, y a los 50 revirtió el partido. Alejandro Garnacho encaró desde la izquierda hacia el medio y tocó con Enzo Fernández, que estaba a la altura de la medialuna. El argentino habilitó a João Pedro, que recibió y se la pinchó por arriba al Dibu Martínez para establecer el 2 a 1 sobre el cierre de la primera etapa.

En el inicio de la segunda etapa, Chelsea volvió a contar con espacio en su ataque. A los 10, João Pedro lo vio abierto a Cole Palmer. El inglés abrió con Rece James, que pasó con todo por la izquierda. El centro del lateral fue al área chica y Emiliano Martínez dio un rebote largo hacia el medio y hacia adelante. Allí estaba Palmer, que le dio de zurda, de primera, y puso el 3 a 1.

A los de Londres les salían todas y una vez más se encontraron con un rival muy adelantado. Cuando se jugaban 19 minutos, Cole Palmer cambió de frente con Garnacho, que avanzó por izquierda con pelota al píe. Levantó la cabeza y envió el centro para João Pedro, que entró en soledad y estableció el 4 a 1 para los de Londres.

Los minutos hasta el final pasaron. Aston Villa tuvo chances de descontar, pero más cerca estuvo Garnacho, con la posibilidad de marcar el quinto. Fue triunfo y goleada de los de Londres, que se acomodan entre los cinco primeros.

Además de las presencias argentinas de Emiliano Martínez, Alejandro Garnacho, que completaron los 90 minutos, Enzo Fernández recibió una amarilla y se fue reemplazado a los 34 del segundo tiempo por Marc Cucurella. En el local también jugó Emiliano Buendía, que salió de la cancha a los 17 de la segunda parte.

Con la victoria, los de Londres llegaron al quinto puesto y suman 48 puntos. Por su parte, los Villanos mantuvieron la cuarta posición y tienen 51 unidades. Restan nueve fechas para que finalice la Premier League.