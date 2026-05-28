El desconsolado llanto de Pep Guardiola al ser despedido por los hinchas del Manchester City

Pep Guardiola se despidió de Manchester City luego de diez temporadas a cargo del club y se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del equipo, por lo que los hinchas se mostraron conmovidos durante el último adiós al DT que llegó en 2016 desde Bayern Múnich y él mismo no pudo contener las lágrimas al observar el cariño de la gente.

Durante lo que fue su último partido al frente del equipo, cientos de hinchas de Manchester City se acercaron a un micrófono en las inmediaciones del Etihad Stadium para despedir a Pep Guardiola. Así, se mezclaron personas de todo tipo de edades, por lo que hubo experiencias muy distintas sobre lo que fue el paso del español por el club.

Los hinchas de Manchester City se congregaron en las calles para despedir a Pep Guardiola

Esto último se vio reflejado en testimonios consecutivos de un señor mayor, que expresó “Pep, quiero agradecerte por mostrarme cómo se debe jugar al fútbol. Veo fútbol desde que tengo 13 años, y puedo decirte que tu fútbol me dio muchísima alegría”, y una niña pequeña que fue más breve: “Has estado aquí toda mi vida y has hecho que mi vida sea maravillosa, así que gracias”. Algunos también tuvieron el gesto de hablar unas breves palabras en español como gesto de agradecimiento y dijeron “Gracias, señor Pep”.

Pero la historia que más emocionó a Guardiola fue una expresada por una señora que recordó a su papá fallecido. “Quiero que sepas que mi padre, que nació en 1928, mi difunto padre, solía ir a Maine Road [antiguo estadio de Manchester City] y decir que no tenía un asiento para él solo, sino que tenía una fila para él solo. Pero él seguía yendo a la cancha porque somos fanáticos de corazón... Él te hubiera adorado, por lo que has hecho por nosotros. Él lo sabe y nos ve, que Dios te bendiga, Pep”, contó la mujer. Así, hizo mención a que los Cityzens eran un club muy pequeño hace no mucho tiempo, mientras que ahora la cancha siempre tiene capacidades agotadas.

Pep Guardiola tuvo una fiesta de despedida donde estuvieron presentes muchos de los jugadores insignia de su época en Manchester City DARREN STAPLES - AFP

Tras emocionarse con las historias de los hinchas, Pep Guardiola envió un último mensaje para los seguidores de Manchester City: “Tengo que darles las gracias a todos, es lindo cuando hablan de los títulos, pero lo que te conmueve es cuando hablan padres e hijos juntos. La hija que recuerda al padre que ya no está... De eso se trata todo. No sé por qué a veces conectas y a veces no. Siento que yo conecté desde que llegué. Me siento parte de Manchester y lo seré por siempre”.