La estrella del fútbol francés Kylian Mbappé no disputará el Torneo de Fútbol Masculino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Según informaron este mediodía los medios de prensa parisinos, el PSG envió una carta a la federación de fútbol de su país expresando su negativa a que el delantero compita en los Juegos.

Como el torneo olímpico de fútbol no está incluido en el calendario oficial de la FIFA, los clubes no están obligados a ceder a sus atletas. Noël Le Graët, titular de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), había declarado en febrero que quería tenerlo a Mbappé en Tokio, pero el París Saint-Germain, presidido por Nasser Al-Khelaïfi se opuso a la idea.

Los torneos de fútbol de los JJOO se desarrollarán del 22 julio al 8 de agosto y son para jugadores de hasta 23 años, con la posibilidad de inscribir a tres jugadores sin tope de edad. Mbappé, de 21 años, era una de las grandes figuras que iba a tener el certamen olímpico.

Estará en la Euro 2020

De todos, Donatello (como lo apodan a Mbappé por su parecido con las Tortugas Ninjas) no se quedará sin competencia internacional este año, sin embargo, ya que del 12 de junio al 12 de julio se jugará la Eurocopa y él será una de las cartas del triunfo del equipo galo, dirigido por Didier Deschamps.

"Si mi club, que es mi empleador, no quiere que vaya, no chocaré", había dicho Mbappé a France Football en diciembre. "Me quedarán 2024, en París, porque realmente me gustaría participar en los Juegos Olímpicos al menos una vez en mi carrera", confesó.

