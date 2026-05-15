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Stefano Di Carlo, presidente de River: “Hay que estar con la guardia alta, atentos”

El presidente de River habló en un canal de streaming antes de la semifinal de este sábado, ante Rosario Central, en el Monumental

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Stefano Di Carlo, presidente de River
Stefano Di Carlo, presidente de RiverRoberto Castro @robycomby

Stefano Di Carlo, presidente de River, habló en el canal de streaming Somos Love y dejó sus sensaciones de cara al partido del sábado, a las 19.30, con Rosario Central, por una de las semifinales del torneo Apertura: “Hay que estar como estamos: con la guardia alta; hay que estar atentos“, alertó Di Carlo. El máximo dirigente millonario se expresó en la misma línea que otro expresidente de la entidad, Rodolfo D’Onofrio.

Di Carlo continuó: “Esto, para ser honestos, es un bloque. Todos nosotros, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos, siempre ha sido así: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, y los 15 millones de hinchas que River tiene, ¿no?“, describió Di Carlo.

El presidente de River amplió. ”Acá [por el estadio Monumental] va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta, 85 mil en la cancha, con la guardia alta, y 15 millones en toda la Argentina, que te miran todos los días lo que pasa, como todo, con mucha atención. Así que nada, esperemos que salga todo bien, porque va a ser lo mejor para todos", se esperanzó.

(Noticia en desarrollo).

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