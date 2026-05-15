Stefano Di Carlo, presidente de River: “Hay que estar con la guardia alta, atentos”

Stefano Di Carlo, presidente de River, habló en el canal de streaming Somos Love y dejó sus sensaciones de cara al partido del sábado, a las 19.30, con Rosario Central, por una de las semifinales del torneo Apertura: “Hay que estar como estamos: con la guardia alta; hay que estar atentos“, alertó Di Carlo. El máximo dirigente millonario se expresó en la misma línea que otro expresidente de la entidad, Rodolfo D’Onofrio.

Di Carlo continuó: “Esto, para ser honestos, es un bloque. Todos nosotros, toda la familia de River somos un bloque, y más en momentos decisivos, siempre ha sido así: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, y los 15 millones de hinchas que River tiene, ¿no?“, describió Di Carlo.

"HAY QUE ESTAR CON LA GUARDIA ALTA, HAY QUE ESTAR ATENTO"



🗣️Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, en vivo con @HernanSCastillo en #YYALOVE



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El presidente de River amplió. ”Acá [por el estadio Monumental] va a haber 15 millones de personas atentas, mirando, con la guardia alta, 85 mil en la cancha, con la guardia alta, y 15 millones en toda la Argentina, que te miran todos los días lo que pasa, como todo, con mucha atención. Así que nada, esperemos que salga todo bien, porque va a ser lo mejor para todos", se esperanzó.

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