PSG vs. Bayern Munich, en vivo por las semifinales de la Champions League: hora, dónde ver y formaciones
Se enfrentan en el Parque de los Príncipes de París, por el encuentro de ida; televisan ESPN y Fox Sports
Hablaron los DT
En la previa de lo que será el duelo de ida de las semifinales, los entrenadores respondieron preguntas este lunes en la conferencia de prensa previa al partido. Luis Enrique dejó en claro cuál es el mejor equipo de todos, mientras que Vincent Kompany, recordó lo que pasó en el choque que disputaron en noviembre pasado durante la etapa de liga.
PSG y Bayern Munich será el partido en el que se midan los mejores equipos ofensivos de todo el continente. Sobre esto, el entrenador español, expresó: “No se trata solo de las estadísticas ofensivas, sino que, si nos fijamos también en las defensivas, estos son los mejores equipos de Europa”. Luego, se refirió a Arsenal, otro de los semifinalistas: “También ha hecho un trabajo increíble esta temporada, en términos de regularidad”.
Con respecto al rival de este martes, Luis Enrique hizo una comparación con su equipo: “Bayern Munich está un poco por delante de nosotros porque solo ha perdido dos partidos, pero si hablamos de lo que hemos demostrado como equipo, estamos a la altura”. Y en línea con su explicación, reveló: “Ningún equipo es mejor que nosotros. Ya lo dije cuando no terminamos entre los ocho primeros en la etapa de liga: no veía a ningún equipo mejor que nosotros”.
Vincent Kompany, entrenador del equipo alemán, se siente muy seguro para el duelo de ida en Francia. “Creo en mi equipo, le doy la estructura, pero el partido se decidirá por la confianza y calidad de los jugadores. Si no es mañana (en la ida), será en la vuelta”. Luego, se refirió a su rival y sobre todo al DT de PSG: “Su trabajo está siendo increíble, se merece el éxito que está teniendo”. Pero en línea con su observación sobre PSG, el entrenador belga recordó el partido en el que su equipo derrotó 2 a 1 a los franceses el pasado 4 de noviembre por la etapa de liga y sobre esto, expresó: “Ya hemos ganado en París y sabemos cómo hacerle la vida difícil al rival, cómo frenarlo”.
Probables formaciones
Sin la confirmación oficial por parte de ambos equipos, las alineaciones serían las siguientes.
PSG formaría con Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho y Mendes; Neves, Vitinha y Fabian Ruiz; Doué, Dembélé y Kvarastkhelia.
Los iniciales de Bayern Múnich serían: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano y Laimer; Kimmich y Pavlovic; Michael Olise, Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.
Cómo ver online PSG vs. Bayern Munich
El partido será transmitido por ESPN y Fox Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow, Disney+ y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura de PSG vs. Bayern Munich
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a las semifinales de la Champions League. Los franceses, que vienen de eliminar en los cuartos a Liverpool, recibirán en el duelo de ida al equipo alemán, que se sobrepuso a Real Madrid en las pasada instancia. El encuentro se disputará en el estadio Parque de los Príncipes, comenzará a las 16 de la Argentina y contará con el arbitraje del suizo Sandro Scharer.