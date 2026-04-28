PSG vs. Bayern Munich, en vivo por las semifinales de la Champions League: hora, dónde ver y formaciones

Con respecto al rival de este martes, Luis Enrique hizo una comparación con su equipo: “Bayern Munich está un poco por delante de nosotros porque solo ha perdido dos partidos, pero si hablamos de lo que hemos demostrado como equipo, estamos a la altura”. Y en línea con su explicación, reveló: “Ningún equipo es mejor que nosotros. Ya lo dije cuando no terminamos entre los ocho primeros en la etapa de liga: no veía a ningún equipo mejor que nosotros”.

Vincent Kompany, entrenador del equipo alemán, se siente muy seguro para el duelo de ida en Francia. “Creo en mi equipo, le doy la estructura, pero el partido se decidirá por la confianza y calidad de los jugadores. Si no es mañana (en la ida), será en la vuelta”. Luego, se refirió a su rival y sobre todo al DT de PSG: “Su trabajo está siendo increíble, se merece el éxito que está teniendo”. Pero en línea con su observación sobre PSG, el entrenador belga recordó el partido en el que su equipo derrotó 2 a 1 a los franceses el pasado 4 de noviembre por la etapa de liga y sobre esto, expresó: “Ya hemos ganado en París y sabemos cómo hacerle la vida difícil al rival, cómo frenarlo”.