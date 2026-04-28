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PSG vs. Bayern Munich, en vivo por las semifinales de la Champions League: hora, dónde ver y formaciones

Se enfrentan en el Parque de los Príncipes de París, por el encuentro de ida; televisan ESPN y Fox Sports

Harry Kane y Alphonso Davies dos figuras de Bayern Munich
Harry Kane y Alphonso Davies dos figuras de Bayern MunichALEXANDRA BEIER - AFP

Hablaron los DT

En la previa de lo que será el duelo de ida de las semifinales, los entrenadores respondieron preguntas este lunes en la conferencia de prensa previa al partido. Luis Enrique dejó en claro cuál es el mejor equipo de todos, mientras que Vincent Kompany, recordó lo que pasó en el choque que disputaron en noviembre pasado durante la etapa de liga.

PSG y Bayern Munich será el partido en el que se midan los mejores equipos ofensivos de todo el continente. Sobre esto, el entrenador español, expresó: “No se trata solo de las estadísticas ofensivas, sino que, si nos fijamos también en las defensivas, estos son los mejores equipos de Europa”. Luego, se refirió a Arsenal, otro de los semifinalistas: “También ha hecho un trabajo increíble esta temporada, en términos de regularidad”.

Luis Enrique, el entrenador de Paris Saint-Germain
Luis Enrique, el entrenador de Paris Saint-GermainPETER POWELL - AFP

Probables formaciones

Sin la confirmación oficial por parte de ambos equipos, las alineaciones serían las siguientes.

PSG formaría con Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho y Mendes; Neves, Vitinha y Fabian Ruiz; Doué, Dembélé y Kvarastkhelia.

Cómo ver online PSG vs. Bayern Munich

El partido será transmitido por ESPN y Fox Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow, Disney+ y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura de PSG vs. Bayern Munich

Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a las semifinales de la Champions League. Los franceses, que vienen de eliminar en los cuartos a Liverpool, recibirán en el duelo de ida al equipo alemán, que se sobrepuso a Real Madrid en las pasada instancia. El encuentro se disputará en el estadio Parque de los Príncipes, comenzará a las 16 de la Argentina y contará con el arbitraje del suizo Sandro Scharer.

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