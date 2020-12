Lucas Pusineri venía con un invicto de más de diez partidos, pero las últimas derrotas con Huracán y Lanús lo debilitaron Crédito: Marcelo Carrol/Pool Argra

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de diciembre de 2020 • 09:42

La derrota de Independiente ante Lanús por 3-1 y la posterior eliminación de la Copa Sudamericana generó una crisis interna en el club de Avellaneda, que se había acostumbrado a encontrar cierta calma debido a algunos buenos resultados. Pero el rendimiento y la salida de la pelea por el trofeo continental pusieron en duda incluso la continuidad de Lucas Pusineri. Los dirigentes, que en la previa de la llave con el conjunto granate lo habían apoyado al técnico y hablaron públicamente sobre la renovación del contrato para 2021, ahora ya no pensarían lo mismo. Un dato más: el diálogo del DT con Jorge Burruchaga, el manager, también es casi nulo.

No bien finalizó el partido, en la conferencia de prensa dada en el estadio Libertadores de América, le preguntaron a Pusineri sobre su futuro: "Yo estoy enfocado en el trabajo, siempre lo dije cuando han tocado el tema. Yo vengo a trabajar, estoy confiado en lo que hago. Me siento muy fuerte, siento el respaldo también. Todas las circunstancias que se vivieron a lo largo del año, hacen que uno siga por la senda del trabajo. Yo soy un técnico laburante que no está pensando en otra cosa más allá del día domingo (enfrenta a Boca). Trato de hacer bien mi trabajo, que sea digno y que pueda brindarme a la institución que me contrató", declaró Pusineri.

"Ahora hay que levantar la cabeza rápido y ponerla en otro objetivo importante como el torneo local, por eso se debe aprender de nuestros errores y por el ADN de esta camiseta hay que ir bien al frente ante Boca", adujo Pusineri con referencia al partido de este domingo contra el Xeneize, por la Copa Diego Maradona.

Jorge Burruchaga, un manager sin diálogo con el entrenador Pusineri Crédito: Prensa/Independiente

Hasta hace pocos días, tanto el vicepresidente primero Pablo Moyano como el secretario general Héctor Maldonado, sostuvieron que estaban dispuestos "a renovarle el contrato" a Pusineri, que vence el próximo jueves 31 del corriente, aunque esperaban la opinión del manager Jorge Burruchaga porque el campeón del mundo en México 86 llegó dos meses después de la contratación de Pusineri como entrenador. "Lucas va a seguir siendo el técnico de Independiente. Es un tipo bárbaro y laburante. En los próximos días se le va a renovar el contrato", afirmó Pablo Moyano. Pero también sorprendieron estas declaraciones porque, todo club que contrata a un mánager, suele respaldarse en las decisiones suyas.

Sobre la llave con Lanús, el técnico había opinado: "Tuvimos errores puntuales en el primer tiempo, que nos costó el partido, saliendo en el segundo período a hacer la heroica, pero no se pudo", expuso Pusineri y agregó: "Habíamos arrancado bien el partido, siendo más en el primer cuarto de hora, aunque esos errores como equipo, después, no supimos remontarlo. Lanús supo aprovechar nuestros desacoples y no perdonó". Y dejó en claro que es un resultado que golpeó al plantel: "Quedar afuera nos duele mucho porque el objetivo principal de la temporada era avanzar en la Sudamericana".

Ahora se viene otro compromiso fundamental para los Rojos, con Boca en el Libertadores de América, el próximo domingo a las 19.20, por la segunda fecha de la zona 1 de la Fase Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona, Pusineri necesita de un triunfo que lo relance en la conducción de Independiente.

Sebastián Sosa le ataja un penal a Olivera, de Colón; el arquero de Independiente salvó en varios partidos al equipo Fuente: FotoBAIRES

Precisamente, esta obligado a vencer al Xeneize si pretende llegar alto porque ya perdió en la primera fecha ante Huracán (2-3). Encima, contra el Globo había arrancado ganando 2-0 pero la expulsión del juvenil Thomas Ortega a los 16 minutos del primer tiempo lo condicionó y terminó perdiendo, en un contexto que potenciaba la falta de ánimo con la que finalizó el encuentro.

Otro factor de presión para Independiente en la Copa Diego Maradona: de acuerdo a la tabla de posiciones de la última Superliga, el Rojo no logró clasificarse ni a la Copa Libertadores ni a la Sudamericana. De esta manera, la única aspiración del equipo de Avellaneda es la Copa Libertadores 2021, torneo que podrá disputar si se alza con el título a nivel local.

Néstor Clausen, emblema multicampeón con Independiente, opinó este viernes: "No digo lo mejor para Independiente. Lo mejor para Pusineri es que dé un paso al costado. Veremos qué hace el próximo técnico con el plantel", expresó el ex lateral derecho en una charla con radio La Red. Y agregó: "Hace más o menos un mes y medio atrás, cuando la gente pedía que Pusineri se tenía que ir, lo apoyaba. En definitiva, nunca pudo armar un equipo, se tuvo que rebuscar con lo que tenía".

Para Pusineri, el partido con Boca puede llegar a ser una "final", ya que la reunión con los dirigentes y el manager Burruchaga será después. Por eso el DT tratará de planificar ese clásico como tal porque, claro, pretende seguir como entrenador de Independiente.

Conforme a los criterios de Más información