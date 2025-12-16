La reacción de Santiago Montiel al ganar el Premio Puskas

La FIFA anunció que Santiago Montiel ganó el Premio Puskas por su gol con la camiseta de Independiente contra su homónimo de Mendoza. A horas del comienzo de la ceremonia llamada premios The Best 2025, la cual tendrá lugar en Qatar, la casa madre del fútbol comenzó a anunciar quiénes son los ganadores de cada terna.

FIFA oficializó el premio Puskas para Santiago Montiel

De esta manera, mediante un video personalizado, FIFA oficializó que el tanto de chilena de Montiel contra Independiente Rivadavia fue el mejor del año, por encima de otros ternados como el de Dylan Rice al Real Madrid y el de Lamine Yamal contra el Espanyol.

En el registro fílmico que publicó FIFA se ve cómo Arsène Wenger, histórico entrenador del Arsenal, y Gianni Infantino, presidente de la entidad que maneja el deporte mundialmente, reaccionaron de manera favorable, quedaron sorprendidos por el gesto técnico del jugador de 25 años.

La reacción de Santiago Montiel

“Muy feliz”, indicó Montiel en su cuenta de Instagram, incluyendo un emoji de sonrisa y otro de un diablo, por el apodo con el que se lo conoce a Independiente.

“Quiero agradecer a la gente que me votó, al hincha de Independiente, a las leyendas y a FIFA. Estoy muy feliz por este reconocimiento”, destacó el jugador en el video que se viralizó.

La reacción de Wenger e Infantino al observar el gol de Montiel

Según FIFA, el argentino “protagonizó un momento que deleitó a los hinchas, se ganó la admiración de todo el mundo e inspirará a los jóvenes futbolistas en todas partes del planeta”.

La pirueta de Santiago Montiel que terminó en gol Daniel Jayo

Con un gesto técnico inigualable, Montiel se ubicó afuera del área a la salida de un córner en favor del Rojo y aprovechó el estatismo de la defensa rival para ensayar una chilena que se coló por encima de la humanidad del arquero Ezequiel Centurión. En dicho encuentro, Independiente ganó por 1-0.

Además del exjugador de Argentinos Juniors, el otro argentino ternado por su gol fue Pedro de la Vega, quien marcó para Seattle Sounders contra Cruz Azul en el marco de la Leagues Cup.