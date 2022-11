Qatar 2022: Gustavo Alfaro se quejó por el cambio de fecha del debut de Ecuador en el Mundial

escuchar

En agosto se conoció que habría una modificación sustancial para el Mundial Qatar 2022: el partido inaugural y la fecha del mismo fueron modificados por el ente organizador. En un principio, tras el sorteo de los grupos, el puntapié inicial de la Copa del Mundo sería el lunes 21 de noviembre con los encuentros del Grupo A: en primer turno (las 7 de nuestro país), se medirían Senegal y Países Bajos, y a continuación lo harían Qatar y Ecuador, el seleccionado dirigido por el argentino Gustavo Alfaro. Sin embargo, tiempo después los organizadores decidieron que fuera el anfitrión el que estrenara el certamen, y que lo hiciera un día antes. Por eso, finalmente quedó fijado el comienzo del Mundial el domingo 20, a las 13 de la Argentina, con el encuentro entre Qatar y Ecuador.

Casi tres meses pasaron y hoy el entrenador del seleccionado ecuatoriano cuestionó la decisión de los organizadores, a la que calificó de inconsulta. “A nosotros nos adelantaron. A nosotros no nos consultaron si había algún problema en adelantar el partido del 21 para el 20. Se tomó la determinación... Yo, con tal de jugar un Mundial, a las 7 de la mañana te juego... o a las 5 de la mañana, no me importa. Ahora, yo no quiero ventaja, pero sí quiero los mismos derechos que tienen todos. Los demás tienen siete días y yo tengo seis. ¿Por qué yo tengo seis? ¿Por qué a mí no me dieron un día antes para poder contemplar?”, arrancó con tono molesto el Alfaro.

"TENGO UN DÍA MENOS DE PREPARACIÓN", Gustavo Alfaro y su enojo por el cambio de fecha del debut de Ecuador en #Qatar2022. ¡Esto dijo en conferencia de prensa! pic.twitter.com/kQuHmKIuPG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2022

Y continuó, también con críticas a la organización del fútbol ecuatoriano: “Qatar tiene su campeonato suspendido, tiene a sus jugadores hace cinco meses... Para mí, un día es mucho. Yo lo que hubiese querido es que me dieran un día más para tener siete días al igual que los otros equipos. Pero son sutilezas. Son cuestiones que, si no las resuelven los dirigentes, yo no las puedo resolver. Yo, a lo sumo, puedo aconsejar qué es lo mejor para tal situación. De la misma manera que se lo dije a Francisco [Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol], en virtud de no cambiar los intereses de los clubes que están peleando cosas importantes, como Barcelona y Aucas [este fin de semana definirán la Liga Pro de su país, y ambos equipos cuentan con jugadores del seleccionado]. Obviamente que es importante quién sale campeón del fútbol ecuatoriano, pero yo creo que el prestigio del fútbol ecuatoriano se define en un Mundial”.

El domingo próximo, Aucas y Barcelona disputarán el partido de vuelta de la final de la Liga Pro, de Ecuador. En la ida, el conjunto de Quito se impuso en Guayaquil por 1 a 0.

Ecuador integra el Grupo A de la Copa del Mundo junto con Qatar, Países Bajos y Senegal. Alfaro logró la clasificación luego de terminar en el cuarto puesto en las Eliminatorias Conmebol, por detrás de Brasil, Argentina y Uruguay. La llegada al Mundial estuvo envuelta en controversia, debido a las protestas de Chile por la supuesta mala inclusión del futbolista Byron Castillo, reclamo que FIFA desestimó. Será la cuarta participación de Ecuador en un Mundial, tras las experiencias de Japón/Corea 2002, Alemania 2006 (donde tuvo su mejor actuación y llegó a octavos de final) y Brasil 2014.

