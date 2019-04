El equipo de Alfaro reaccionó tras ir perdiendo 2 a 0 Fuente: AP

La de Ibagué resultó una noche en la que Boca pareció varios equipos en uno, dentro de un partido también muy cambiante. Las complicaciones defensivas y la enorme figura de Álvaro Montero habían provocado que a los 20 minutos Deportes Tolima estuviese 2-0 adelante.

La desventaja se proponía como una sentencia tan prematura como injusta, por lo que había producido el equipo de Gustavo Alfaro en ese arranque. "El tema era no desesperarse, generar circuitos y llegar a posiciones de gol con jugadores en ofensiva", repasó el entrenador tras el partido. Esa tranquilidad y confianza le permitieron irse al descanso con la igualdad repuesta por los goles de Mauro Zárate y Darío Benedetto, de penal.

El tema era no desesperarse, generar circuitos y llegar a posiciones de gol con jugadores en ofensiva Gustavo Alfaro

"Habíamos puesto el partido en el lugar que queríamos, pero en el segundo tiempo no pudimos hacer lo del primero", analizó el DT. Es que en el complemento el Xeneize ya no logró imponer condiciones y el encuentro se emparejó. El conjunto colombiano se acomodó con mayor firmeza y generó los ataques que le permitieron reivindicarse a Esteban Andrada. El mendocino había tenido responsabilidad en el 0-2, pero sus atajadas resultaron decisivas en el tramo final. "La fatiga, el cansancio, el desgaste y la humedad nos afectaron y no pudimos tener los contragolpes que queríamos", reconoció Alfaro.

La fatiga, el cansancio, el desgaste y la humedad nos afectaron y no pudimos tener los contragolpes que queríamos Gustavo Alfaro

El plan inicial de Boca había sido "quitarle la iniciativa a Tolima, presionarlos, obligarlos a jugar pelotas largas". Precisamente de dos envíos que no parecían tener demasiado peligro llegaron los goles que de todas maneras no desestabilizaron a Boca. El despliegue de Nahitan Nández en el mediocampo y el peligro constante que generaba Zárate en cada acción que lo involucraba fueron el motor xeneize para reponerse.

"Le había dicho a los jugadores que era bueno cerrar la clasificación aquí, pero no fue sencillo. Llegaremos a la última fecha con el poder de definición en nuestras manos", concluyó Alfaro en su conferencia de prensa para exponer el muy favorable panorama ante el que está su equipo.

Boca (8 puntos) les lleva tres puntos de ventaja a Deportes Tolima y a Jorge Wilstermann, pero con una diferencia favorable de siete goles ante los colombianos (+4 contra -3) y de 11 sobre los bolivianos (-7). Si el 9 de mayo le gana Atlético Paranaense -que llegará a la Bombonera ya en octavos de final- se quedará con el Grupo G. Un empate también le garantiza el pasaje a la siguiente fase (como segundo) y hasta con una derrota también podría estar en la próxima instancia. Aún cuando en el paladar xeneize quedó ese sabor agridulce, el empate en Colombia tuvo una buena cotización.