Mbappé consultó a especialistas de rodilla en Francia y su fecha de regreso a Real Madrid es incierta

Kylian Mbappé viajó la semana pasada a París para consultar a varios doctores especialistas en rodilla e intentar hallar la mejor rehabilitación para el esguince que acarrea desde diciembre pasado y que sigue provocándole problemas.

Los exámenes realizados en Francia, bajo la supervisión del personal médico de Real Madrid, revelaron -según el diario L’Equipe- que el delantero sufre un esguince de rodilla izquierda, pero que no requiere cirugía. Claro que su fecha de regreso todavía se desconoce: su participación en la gira de Francia por Estados Unidos a finales de marzo, con miras al Mundial, es muy incierta.

Kylian Mbappé, atacante y figura de Real Madrid, está tratando de rehabilitarse de un esguince de rodilla THOMAS COEX� - AFP�

Mbappé no pudo jugar el destacado cruce por la Champions League ante Benfica y, ante la falta de una mejoría física, optó por buscar especialistas en su país. Por eso no estuvo en el estadio Santiago Bernabéu durante el partido de la semana pasado ante el conjunto portugués, aprovechando la jornada para viajar a Francia con permiso del club merengue.

“El futbolista no está del todo satisfecho con los servicios médicos del Real Madrid, ya que considera que en los últimos tres meses no han conseguido darle una solución efectiva. La situación ha provocado que su rendimiento haya bajado y que haya tenido que entrar y salir del equipo con frecuencia. Una situación que ha provocado un enfado en Mbappé y en su entorno, que ya busca soluciones en su país”, publicó el diario Marca, de España.

“La prioridad es resolver definitivamente las molestias en la rodilla, atacar el origen de las mismas y recuperar la mejor versión del delantero en el tramo decisivo de la temporada”, apuntó el mismo periódico español.

“Queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al cien por cien", dijo el DT de Real Madrid, Álvaro Arbeloa OSCAR DEL POZO - AFP

“Queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al cien por cien con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas molestias. Tenemos claro lo que le pasa”, explicó el DT de Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en la conferencia de prensa previa al partido de ayer ante Getafe, ganado por el modesto conjunto azul por 1-0.

Kylian Mbappé es una de las principales estrellas de Francia; el equipo subcampeón del mundo lo espera con ansias OZAN KOSE� - AFP�

Mbappé, su entorno y el cuerpo técnico de la selección de Francia están incómodos por la situación. El delantero no encuentra su mejor forma atlética y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca (desde hoy, cien días). Les Bleus, subcampeones en Qatar 2022, liderarán el Grupo I, que completan Senegal (el 16 de junio, en Nueva Jersey), Noruega (26 de junio, en Boston) y el vencedor del repechaje intercontinental (lo jugarán Bolivia, Surinam o Irak), el 22 de junio en Filadelfia.

En el horizonte cercano de Real Madrid se presentan dos compromisos cruciales para el futuro de la temporada, con el doble desafío de los octavos de final la Liga de Campeones, ante Manchester City (11 y 17 de marzo). La selección francesa, por su parte, se enfrentará en un amistoso con Brasil, el 26 de marzo en Boston, y con Colombia tres días después en Washington.