Qué dijo Sebastián Villa tras los rumores sobre un posible regreso a Boca

En medio de versiones cruzadas, Sebastián Villa eligió la cautela. Tras el empate 1 a 1 entre Independiente Rivadavia y River Plate en el Malvinas Argentinas, el delantero colombiano fue consultado por los rumores que lo vinculan con un posible regreso a Boca Juniors y su respuesta fue directa: “Yo no hablo de eso”.

En diálogo con ESPN, profundizó su postura. “Ahora estoy enfocado ciento por ciento en Independiente Rivadavia. De esas cosas se encarga mi representante”. Sin cerrar la puerta por completo, dejó una frase que alimenta las especulaciones: “Voy a dar el todo por el todo por el club, veremos a mitad de año qué puede pasar”. Un mensaje medido, pero a la vez sin confirmaciones ni negativas tajantes, lo que sugiere que cualquier definición quedará para el próximo mercado.

"DE ESO SE ENCARGA MI REPRE." Seba Villa habló sobre los rumores que lo vinculan con Boca. ¿Les gustaría a los Xeneizes el regreso del jugador colombiano?



📺 #ESPNF10 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/WUmwDrnPMK — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

Los rumores crecieron en las últimas horas a partir de la posible salida de Lucas Blondel del Xeneize, lo que liberaría un cupo para incorporar fuera del período habitual. Según trascendidos periodísticos, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme evaluaría su vuelta.

De todas maneras, desde Mendoza niegan contactos formales. El presidente Daniel Vila fue categórico: “No hay nada de cierto en eso, lo desmiento categóricamente. Sebastián Villa es jugador de Independiente y va a jugar en Independiente”.

#AHORA - Ante los rumores de un posible regreso de SEBA VILLA a Boca, Daniel Vila (presidente de Independiente Rivadavia) confirmó que el colombiano se quedará en la Lepra Mendocina por lo menos hasta mitad de año: ¡NO hay cláusula de rescisión! pic.twitter.com/syx3R69CDw — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2026

En lo deportivo, el colombiano fue uno de los puntos altos ante River. Ejecutó el córner que terminó en el gol de Gonzalo Ríos y fue determinante en el uno contra uno, aunque no logró convertir. Tras el encuentro, analizó el rendimiento del equipo: “Abrimos el marcador rápidamente, pero nos está costando mantener el arco en cero. Intentamos hasta el final y el arquero de ellos fue figura, sacó dos pelotas claras”.

También destacó el planteo táctico. “El profe nos pidió que presionáramos alto y creo que lo hicimos de la mejor manera. No es fácil mantener la presión todo el tiempo, ellos juegan muy bien. Creo que merecimos más, pero así es el fútbol”. Su discurso, al menos en público, está alineado con el presente mendocino.

Villa fue condenado por violencia de género y absuelto en otra causa; además, está en litigio por Boca en el que reclama un despido indirecto y una compensación económica. Ricardo Pristupluk - La Nacion

El posible regreso a Boca no es un tema menor. Villa dejó el club en 2023 en medio de un conflicto judicial y contractual que aún tiene capítulos abiertos. La institución mantiene una demanda por incumplimiento de contrato, mientras que el futbolista reclama un despido indirecto y una compensación económica. Además, su salida se produjo tras la condena por violencia de género contra su ex pareja, un antecedente que complejiza cualquier escenario de retorno.

En el plano económico, también hay diferencias. Independiente Rivadavia habría tasado su ficha en cifras que inicialmente rondaban los 12 millones de dólares, aunque versiones más recientes hablan de una posible negociación cercana a los seis millones a mitad de año. Desde el club mendocino, sin embargo, niegan cláusulas específicas y aseguran que hoy no existe ninguna propuesta concreta.

Villa ganó 7 titulos en Boca y le marcó tres goles a River Mauro Alfieri / LA NACION

Villa jugó 172 partidos en Boca, en los que marcó 29 goles y ganó 7 títulos: Supercopa 2019, Superliga 19/20, Copa Diego Maradona, Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga 2022 y Supercopa Argentina 2023)