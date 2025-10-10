Paraguay estuvo al frente dos veces, pero dos errores de su arquero le costaron el empate ante Japón

Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, igualó este viernes 2-2 con Japón en un amistoso de preparación para la próxima Copa del Mundo disputado en Osaka. El equipo guaraní lamentó dos errores de su arquero, Roberto Junior Fernández, que le costaron los dos tantos en contra. Los sudamericanos se habían puesto en ventaja con un gol de Miguel Almirón en el primer tiempo y, en la segunda parte, volvieron a pasar al frente con el segundo tanto en la selección de Diego Gómez. Pero una falla en el cálculo de Fernández en un centro le permitió a Ayase Ueda empatar el encuentro en tiempo agregado.

Fernández, de 37 años, es considerado un bastión del vestuario por Alfaro. De todas maneras, todo apuntaba a que el DT argentino le daría más minutos a Orlando Gill, arquero de San Lorenzo, quien arrancaba como favorito para atajar. Sin embargo, Lechuga se decantó por la experiencia de Fernández, arquero de Cerro Porteño, quien en el pasado vistió las camisetas de Estudiantes de La Plata y Racing en el fútbol argentino. La apuesta no redituó.

El error del arquero paraguayo en el 1-1 de Japón

DURÓ POCO



Japón empató el partido a los 25 minutos. Kōki Ogawa remató desde afuera del área y el Gatito Fernández no pudo desviar del todo la pelota.









Fernández se equivocó en el primer gol japonés: intentó ponerle las manos al remate lejano de Koki Ogawa, pero la pelota le rebotó, tomó altura y terminó incrustándose en el arco por detrás suyo. El “Gatito”, como le dicen, también fue responsable en el segundo tanto de los nipones. Calculó mal su salida en un centro y Ueda definió a placer para el delirio de los hinchas japoneses que acudieron al Suita Stadium de Osaka, con capacidad para casi 40 mil espectadores.

La actuación de Fernández motivó una andanada de críticas por parte de los hinchas en redes sociales. Un detalle: mientras Gill es titular indiscutido en su equipo, el “Gatito” no juega en Cerro Porteño. Su último encuentro con su club data del tres de mayo de este año. Esa inactividad pudo haberle jugado en contra.

La segunda falla de Fernández en el 2-2 de Japón ante Paraguay

¡SOBRE EL FINAL! Ayase Ueda y el tanto de la paridad definitiva para Japón en el agregado.

“Gatito Fernández recibió una lluvia de críticas luego del amistoso ante Japón”, publica en su versión digital el diario paraguayo Hoy, en un artículo que enumera las quejas de los aficionados en la red social X.

“Esto desnudó que el arquero titular, el que nos llevó al próximo Mundial, está inactivo, que no juega en su club [Cerro Porteño] un partido competitivo desde mayo”, cuestionaron en el popular streaming Cardinal Deportivo, del multimedios ABC Color.

Ajeno a los goles recibidos, Alfaro prefirió centrarse en las buenas sensaciones que dejó la Albirroja en su paso por territorio japonés. Por lo pronto, el debutante Diego González -futbolista de Atlas- redondeó un buen partido: fue el jugador número 31 en estrenarse con el equipo nacional bajo la dirección técnica del argentino. Además, Diego Gómez -ex compañero de Lionel Messi en Inter Miami, actual hombre de Brighton, en la Premier League- convirtió su segundo gol con la camiseta guaraní. Miguel Almirón, autor del 1-0 para los paraguayos, festejó su novena conquista para el seleccionado de su país.

La conferencia de Alfaro

“Nos vamos satisfechos por el rendimiento del equipo, por el rival que enfrentamos, más allá de que veía en la cara de los jugadores al final del partido esos gestos de bronca, de desazón por no haber ganado”, dijo Alfaro tras el encuentro. Y agregó, citado por el portal Versus: “Es un poco la personalidad y el carácter y esa mentalidad que uno pretende para esta selección. Porque para nosotros este fue un partido del Mundial”.

“Fue un gran partido entre dos selecciones que tienen sus estilos. Para nosotros era un desafío muy importante venir a enfrentar a Japón aquí, porque tenemos mucho respeto por la Selección de Japón, es una muy buena selección. Un partido difícil, complejo. Nosotros estuvimos ajustados, nos costó físicamente el partido, por el cambio de horario, la distancia, el descanso que a veces uno no tiene para tener la frescura para rematar, para liquidar el partido cuando lo estábamos ganando”, analizó el DT argentino, que clasificó a Paraguay a la próxima Copa del Mundo, tal como había hecho con Ecuador en Qatar 2022.

Lo mejor del amistoso entre Paraguay y Japón

Tres jugadores paraguayos que militan en el fútbol argentino ingresaron desde el banco de suplentes: Ronaldo Martínez (Platense), Alex Arce (Independiente Rivadavia, de Mendoza) y Matías Galarza Fonda (River). Puede que los tres, e incluso el arquero Gill tengan más minutos el martes próximo, cuando la Albirroja se mida a Corea del Sur en el estadio Mundialista de Seúl. Allí, los surcoreanos perdieron este viernes por 5-0 con Brasil.