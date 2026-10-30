Qué es la Sprint Season, el nuevo torneo de la MLS que jugará Lionel Messi

La Major League Soccer (MLS) anunció la Sprint Season 2027: un torneo corto y de transición que se jugará en el primer semestre del año que viene. La nueva competencia busca cambiar el calendario histórico de la liga estadounidense a un formato que se extenderá desde el verano hasta la primavera. Por su parte, el argentino Lionel Messi será una de sus figuras más convocantes.

“Es una carrera a tope. El calendario de la Temporada Sprint 2027 de la MLS ya está aquí”, anunció a través de redes sociales la liga de fútbol norteamericana, acompañada de una imagen donde se ve a Messi con la camiseta del Inter de Miami.

Así se promocionó la Sprint Season a través de la cuenta de la MLS en X

Según lo estipulado por la liga de fútbol de Estados Unidos, la Sprint Season comenzará el 19 de febrero y culminará el 8 mayo. Una vez concluida la temporada regular, los ocho mejores equipos de cada una de las dos conferencias se clasificarán para los Audi MLS Cup Playoffs. Una vez allí, en cada conferencia se jugará en una llave de eliminación directa para determinar al campeón y finalmente, el campeón de la Conferencia Este y el campeón de la Conferencia Oeste se enfrentarán en la MLS Cup.

Además, el nuevo torneo corto no solo coronará a un campeón de la copa local, sino que también definirá las clasificaciones a competiciones internacionales, como la clasificación para la Concacaf Champions Cup 2028 y la Leagues Cup 2028.

Detrás de esta decisión, el lanzamiento de la Sprint Season tiene un objetivo central: alinear el fútbol norteamericano con el calendario futbolístico internacional, que comenzará en julio de 2027.

El nuevo torneo se propone como una "revolución" dentro del fútbol de los Estados Unidos

A partir de lo publicado en la página web de la MLS, “la cuenta es sencilla: cada club disputará 14 partidos de temporada regular, siete en casa y siete como visitante, exclusivamente frente a rivales de su propia conferencia”.

Fiel al espíritu estadounidense, el fútbol de ese país se prefija una meta ambiciosa. “La Sprint Season cambia las reglas del juego. No habrá meses de competencia para corregir un arranque flojo ni demasiado tiempo para que un equipo encuentre su identidad sobre la marcha. La exigencia será inmediata, desde el primer instante”, expresó la MLS en un comunicado.

La Sprint Season, en números