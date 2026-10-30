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Qué es la Sprint Season, el nuevo torneo de la MLS que jugará Lionel Messi
Se trata de un certamen corto y de transición que se jugará en el primer semestre de 2027
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La Major League Soccer (MLS) anunció la Sprint Season 2027: un torneo corto y de transición que se jugará en el primer semestre del año que viene. La nueva competencia busca cambiar el calendario histórico de la liga estadounidense a un formato que se extenderá desde el verano hasta la primavera. Por su parte, el argentino Lionel Messi será una de sus figuras más convocantes.
“Es una carrera a tope. El calendario de la Temporada Sprint 2027 de la MLS ya está aquí”, anunció a través de redes sociales la liga de fútbol norteamericana, acompañada de una imagen donde se ve a Messi con la camiseta del Inter de Miami.
Según lo estipulado por la liga de fútbol de Estados Unidos, la Sprint Season comenzará el 19 de febrero y culminará el 8 mayo. Una vez concluida la temporada regular, los ocho mejores equipos de cada una de las dos conferencias se clasificarán para los Audi MLS Cup Playoffs. Una vez allí, en cada conferencia se jugará en una llave de eliminación directa para determinar al campeón y finalmente, el campeón de la Conferencia Este y el campeón de la Conferencia Oeste se enfrentarán en la MLS Cup.
Además, el nuevo torneo corto no solo coronará a un campeón de la copa local, sino que también definirá las clasificaciones a competiciones internacionales, como la clasificación para la Concacaf Champions Cup 2028 y la Leagues Cup 2028.
Detrás de esta decisión, el lanzamiento de la Sprint Season tiene un objetivo central: alinear el fútbol norteamericano con el calendario futbolístico internacional, que comenzará en julio de 2027.
A partir de lo publicado en la página web de la MLS, “la cuenta es sencilla: cada club disputará 14 partidos de temporada regular, siete en casa y siete como visitante, exclusivamente frente a rivales de su propia conferencia”.
Fiel al espíritu estadounidense, el fútbol de ese país se prefija una meta ambiciosa. “La Sprint Season cambia las reglas del juego. No habrá meses de competencia para corregir un arranque flojo ni demasiado tiempo para que un equipo encuentre su identidad sobre la marcha. La exigencia será inmediata, desde el primer instante”, expresó la MLS en un comunicado.
La Sprint Season, en números
- Todos los equipos jugarán 14 partidos de temporada regular.
- Cada equipo jugará una vez contra sus 14 rivales de conferencia.
- Todos los equipos jugarán siete partidos de local y siete de visitante en la temporada regular.
- Los ocho mejores equipos de la Conferencia Este y los ocho mejores equipos de la Conferencia Oeste se clasificarán para los Audi MLS Cup Playoffs.
- Un equipo será coronado campeón de la MLS Cup.
- Cinco plazas en la Concacaf Champions Cup se determinarán según los resultados de la MLS Sprint Season 2027.
- 18 equipos se clasificarán para Leagues Cup, nueve por cada conferencia.
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