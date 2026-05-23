¿Qué fue de la vida de los titulares de Belgrano de la histórica promoción ante River?

El domingo, en el estadio Mario Alberto Kempes, River y Belgrano volverán a quedar frente a frente en una final. La escena remite de inmediato a junio de 2011, cuando el equipo cordobés consiguió el ascenso más resonante del club y empujó al Millonario al primer descenso de su historia. De aquella formación que resistió en el Monumental, tres nombres vuelven a aparecer en la previa: Ricardo Zielinski, otra vez como entrenador; Juan Carlos Olave, hoy ayudante de campo; y Franco Vázquez, el único futbolista de aquel equipo que integra el plantel actual.

La tarde del 26 de junio de 2011 quedó detenida en la memoria del fútbol argentino, especialmente para los hinchas del Pirata. Belgrano formó en la vulta con Olave; Gastón Turus (capitán), Claudio Pérez, Luciano Lollo y Cristian Tavio; César Mansanelli, Guillermo Farré, Ribair Rodríguez y Juan Maldonado; Franco Vázquez y César Pereyra. El 1-1 en Núñez, después del 2-0 en Córdoba, selló una serie que cambió para siempre la historia moderna del club de Alberdi.

Olave fue una de las grandes figuras de aquella revancha. Su atajada del penal de Mariano Pavone en el segundo tiempo, sin dar rebote, se transformó en una imagen imborrable. Además, es el jugador con más partidos en la historia del Pirata, con 309 encuentros. Hoy, desde otro lugar, acompaña a Zielinski en el cuerpo técnico. En la previa de la final, el exarquero de 50 años bajó el peso de la comparación: “En aquel momento nosotros buscábamos el ascenso y River mantener la categoría. Hoy es otra realidad. Nosotros vamos en busca de que Belgrano pueda coronar”.

El famoso penal atajado por Olave a Pavone aquella tarde

El otro nexo directo está dentro de la cancha todavía. Franco “el Mudo” Vázquez tenía 22 años en 2011 y era una de las apariciones más atractivas de aquel equipo. Zurdo, elegante, desequilibrante. Después hizo carrera en Europa, con pasos por Palermo, Sevilla, Rayo Vallecano, Parma y Cremonese. Este año regresó a Belgrano, ya con 37 años, y tendrá la posibilidad de jugar otra definición ante River. Es el único futbolista que puede unir las dos escenas desde el campo de juego.

En el actual torneo, el veterano Franco Vázquez lleva 18 partidos jugados, con dos goles y una asistencia INstagram @clubatleticobelgrano

Zielinski completa el triángulo simbólico. El entrenador que condujo la gesta de 2011 regresó al club y vuelve a encontrarse con River en un partido decisivo. Si entonces el objetivo era alcanzar Primera, ahora la meta es otra: conquistar la primera estrella de Belgrano en la máxima categoría.

Además, el Ruso tiene un historial parejo ante el equipo de Núñez, con cuatro triunfos, cuatro derrotas y dos empates, con sus distintos equipos.

Ricardo Zielinski, en el Monumental, jugando la promoción con Belgrano AP

Entre los titulares de aquella tarde, Gastón Turus ocupa un lugar especial. Capitán del equipo, disputó 16 temporadas consecutivas en Belgrano. El lateral derecho fue parte de dos ascensos a Primera: el de 2006, ante Olimpo, y el de 2011, ante River. Después de su retiro, se vinculó con la política en Colonia Caroya, su ciudad natal, donde fue concejal.

Gastón Turus persigue a Leandro Caruso durante el duelo por la promoción en el Monumental F. Marelli

Claudio “Chiqui” Pérez también conserva un lugar fuerte en la memoria celeste. Defensor central, protagonista de aquella promoción y luego jugador de Boca, en un pase con mucho morbo, hoy dirige a Deportivo Colón de Colonia Caroya. En la previa de la final habló de la conmoción que atraviesa Córdoba: “Es una locura lo que se está viviendo”. El miércoles confirmaron las parcialidades agotadas para la final en el Mario Alberto Kempes el domingo, donde se espera una gran presencia de los hinchas piratas. Y remarcó el valor de la experiencia: “Los jugadores grandes te ganan campeonatos”.

Luciano Lollo es otro de los que sigue en actividad. El defensor, que después pasó por River entre 2016 y 2019, donde ganó siete títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018, aunque no sumó minutos. Actualmente está libre, con 39 años, con último paso por Newell’s. Su recorrido lo ubica como uno de los pocos futbolistas de aquella serie que vistieron las dos camisetas.

Lollo sufrió muchas lesiones durante su paso por River, jugando tan solo 15 partidos oficiales en dos años y medio Prensa River / Diego Haliasz

El lateral izquierdo Cristian Tavio encontró su camino como entrenador. Hoy, con 46 años, dirige a Social Atlético Televisión, club que participa en el Torneo Promocional Amateur. Su historia personal tiene un costado singular: antes de consolidarse en el fútbol, fue remisero, quedó libre muy joven, cuando casi se retira a los 20 años, y reconstruyó su carrera desde el ascenso. Sobre 2011 dejó una frase que explica el tamaño de aquella marca: “Todo pasa y se olvida. Esto no se olvida nunca más”.

El autor del primer gol de la serie en Alberdi, César Mansanelli, está dedicado a la gestión deportiva. Trabaja como subsecretario de Deportes en la Municipalidad de Malvinas Argentinas y encabeza un proyecto de fútbol infantil. “Todo lo que fui como jugador se lo debo a Belgrano. Fue lo más lindo que me pasó”, dijo tiempo atrás. Su penal ante River quedó como una de las imágenes iniciales de la gesta.

El festejo de Mansanelli, que abrió el marcador en la ida de penal

Guillermo Farré fue el héroe del Monumental aquella tarde: marcó el 1-1 que terminó de sellar el ascenso. Después volvió al club como entrenador, logró subirlo a Primera División en 2022 y lo dirigió hasta marzo de 2024. También tuvo un paso por Sporting Cristal, de Perú, Aldosivi y actualmente está como DT de Palestino, de Chile, que disputa la Copa Sudamericana. Presentó su libro, Mi propio camino, en la sede de Belgrano. Un hombre ligado para siempre con la camiseta celeste.

Farré, héroe de Belgrano en el Monumental FotoBAIRES

No todos eran argentinos en el partido. Además de Juan Manuel Díaz Martínez, defensor de River, el otro uruguayo era Ribair Rodríguez, volante de gran despliegue, que siguió su carrera en Boca y se retiró en Danubio. Tras dejar la actividad, se capacitó en construcción en seco y tuvo una experiencia como ayudante de campo en Nacional de Montevideo. “Siempre me gustó el mundo de la construcción, desde chico”, contó acerca del cambio abrupto de rumbo profesional.

Ribair Rodríguez con un taladro en el curso de construcción en seco de CECATEC

Una de las historias más curiosas las reúne Juan Maldonado. Exmediocampista de Belgrano, vive ligado a la formación: tiene su propia Academia Maldonado y trabaja como coach en River. Su hijo Sami, nacido en 2014, juega en las infantiles del millonario y es nieto de Bernd Schuster, leyenda alemana y excompañero de Maradona en Barcelona. Maldonado, que fue titular en los dos partidos de la promoción, alguna vez resumió aquella serie desde su identidad celeste: “Lo viví como hincha de Belgrano”.

Años más tarde, el fútbol le propondría otra paradoja: terminó ligado a River, no solo como formador y coach, sino que además continuó su carrera algunos años jugando en Club Atlético River Plate de La Falda, un club cordobés que hasta replica el escudo del gigante de Núñez.

Juan Maldonado, entrenador de inferiores en River

Por su parte, César “Picante” Pereyra, autor del segundo gol en la ida, con su característico festejo saltando como rana, continuó durante años en distintas categorías y en el último tiempo estuvo en San Lorenzo de la liga esperancina. Actualmente, trabaja como ayudante en las divisiones inferiores de Unión. Como Mansanelli, quedó asociado para siempre a aquella noche en Córdoba que abrió el camino hacia Núñez.

Para Pereyra, esa serie tuvo un sabor especial: “Esa tarde festejé el doble: por lograr el objetivo con Belgrano y por mandar al descenso a River como hincha de Boca. Fue la tarde perfecta”, contó años después en una charla con Mundo Boca Radio. El delantero todavía conserva como un tesoro todo lo que usó en aquella promoción. “Lo guardo porque es como un trofeo de guerra”, explicó sobre una historia que, según sus propias palabras, “va a perdurar por siempre”.

Aquel plantel tuvo otros protagonistas que siguieron caminos muy distintos. César Rigamonti, suplente de Olave en la promoción, todavía continúa en actividad: a los 39 años es arquero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, club con el que consiguió el ascenso y donde hoy ocupa el arco en la Primera División del fútbol argentino. Mariano Campodónico, delantero de extensa trayectoria en el ascenso, dejó el fútbol y empezó su carrera como DT: el año pasado dirigió a San Martín de Tucumán. Asimismo, otro que integró aquel banco fue Marco Lazaga, atacante paraguayo que también se retiró.

Pier Barrios, otro surgido de Belgrano, sigue jugando a los 35 años y actualmente integra el plantel de Colón. Mauricio Casierra, lateral colombiano que estuvo en el banco en el Monumental, ya se retiró. Su historia siempre tuvo un costado singular: es el quinto de 28 hermanos y eligió usar el número 28 como homenaje familiar. Antes de llegar a Belgrano, había ganado la Copa Libertadores con Once Caldas, en la recordada final frente a Boca en 2004.

Entre quienes ingresaron en la revancha aparece Lucas Parodi, uno de los juveniles más recordados de la etapa de Zielinski. Después de alejarse un tiempo del fútbol y atravesar un período difícil, reconstruyó su carrera desde el ascenso y actualmente juega en Alvear FBC, en La Pampa, con 35 años. “Me choqué contra una pared. Si no estaba fuerte de la cabeza, podría haber hecho una locura”, contó alguna vez sobre aquellos años posteriores a su salida de Belgrano.

El otro cambio de aquella tarde fue Martín Andrizzi. El exvolante, héroe de Arsenal en la Copa Sudamericana 2007, trabaja hoy en las divisiones inferiores de Boca junto con Antonio Barijho. Belgrano fue una de las últimas estaciones de una carrera extensa.

Martin Andrizzi, entrenador en inferiores en Boca Juniors junto al Chipi Barijho X.com

A casi 15 años, aquella formación sigue repartida entre bancos de suplentes, proyectos formativos, cargos públicos, ligas regionales y nuevas vidas lejos del centro de la escena. Pero el domingo, cuando Belgrano vuelva a cruzarse con River en una final, esta vez por un título, la memoria volverá a reunirlos.