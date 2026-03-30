¿Qué hizo la AFA con los árbitros sospechados? Nada: designarlos una y otra vez en el torneo Apertura

Silencio. Como en la mayoría de los casos que la salpican, la AFA no dijo nada. Ni en voces de sus dirigentes ni en comunicados ni en algún mensaje punzante por las redes sociales. El tema en cuestión son los arbitrajes y los vínculos cercanos con el poder. También los chats de cuyas conversaciones surgen sospechas de posibles arreglos de partido. La única reacción de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, secundado por el tesorero Pablo Toviggino como hombre fuerte, fue seguir contando con los jueces en cuestión y designarlos durante casi todo el mes que lleva el tema sobre la mesa. Con la anuencia, por supuesto, de Federico Beligoy, encargado del referato argentino. Toda una señal.

El escándalo creció en las últimas horas, cuando se conocieron documentos que comprobarían transferencias de dinero realizadas por Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, a por lo menos dos árbitros: Fernando Espinoza y Emanuel Ejarque. Las operaciones se habrían realizado desde las cuentas de la firma Malte SRL, gestionada por Toviggino en buena parte del aspecto económico.

En las últimas semanas aparecieron más conversaciones por chat que revelaron el estrecho vínculo entre algunos árbitros y la AFA. Esos nombres involucrados son los de Espinoza, Adrián Franklin, Luis Lobo Medina y Ejarque.

Los cuatro dirigieron los últimos cuatro fines de semana hasta antes del receso por la fecha FIFA, con la excepción de Ejarque, que estuvo en tres, todas como cuarto árbitro. Espinoza fue el árbitro principal en Estudiantes (Río Cuarto) vs. Belgrano y en las restantes jornadas estuvo en el VAR. Franklin trabajó en el VAR las cuatro fechas y Lobo Medina siempre fue juez principal.

Luis Lobo Medina, en acción durante el comentado partido entre Banfield y Tigre Manuel Cortina

Pero en el caso de Lobo Medina conviene detenerse en una situación curiosa. El 20 de marzo dirigió Banfield 1 vs. Tigre 0, pocas horas después de que se conocieran supuestos chats atribuidos a Beacon, exintegrante del Consejo Federal y estrecho colaborador de Toviggino, en los que aparece un intercambio de mensajes sugestivos con Lobo Medina antes y después del partido en el que Tigre y Mitre, de Santiago del Estero, terminaron 3 a 3 el 12 de octubre de 2021 en Victoria, por la Primera Nacional.

Lobo Medina no tuvo jugadas polémicas en la victoria de Banfield, al que le expulsó a Nicolás Meriano.

Franklin siempre mantuvo aceitados vínculos con la cúpula de la AFA, como demuestran conversaciones a las que tuvo acceso LA NACION con Beacon. El 1° de noviembre de 2021, Franklin y Beacon tienen un intercambio por WhatsApp. “Si yo te hablo, ya sabés de dónde viene, jaja”, le dice el abogado patagónico que trabajaba para Toviggino. “Sí, hermano”, le responde el árbitro, en un tono amigable, como si se conocieran de mucho antes. Árbitro y dirigente -en esa época Beacon gerenciaba Arsenal de Sarandí y Sol de Mayo, de Viedma- acuerdan verse cara a cara para charlar. “Antes de llegar al hotel me encuentro con vos”, le dice el árbitro.

En otra captura de las supuestas conversaciones entre Beacon y Franklin a la que obtuvo acceso LA NACION, el árbitro le dice al abogado lo siguiente: “Claro que sí, siempre al pie del cañón”. Y repite el sustantivo “hermano” para referirse a Beacon usado en la charla anterior.

Captura de la supuesta conversación entre el árbitro Adrián Franklin y Juan Pablo Beacon, el abogado de la AFA que trabajaba para Pablo Toviggino

Espinoza también está en la mira de varios equipos del fútbol argentino. Y no es de ahora, sino de hace años. Al igual que Franklin, el mendocino también se las ingenia para seguir en la primera división -en campo y en el VAR- e incluso conduce la Asociación Civil Árbitros Mendocinos Asociados (Acama).

Las sospechas sobrevuelan desde diferentes épocas. El 18 de abril de 2021 se enfrentaron Racing y Arsenal por Copa de la Liga Profesional en el Viaducto. Dirigió Espinoza y los de Sarandí -dirigidos por Sergio Huevo Rondina- se impusieron por 2-1 con los goles de Jhonatan Candia y Gastón Suso. Tomás Chancalay descontó para la Academia. Al día siguiente, Espinoza y Beacon hablan por WhatsApp. Es otro de los supuestos chats a los que tuvo acceso LA NACION. “Ahora que me banquen porque Racing me borra... Avisale a Pablo”, le dice el árbitro mendocino al abogado de la AFA. El “Pablo” que se menciona es, claro, Toviggino, tesorero de la casa madre del fútbol argentino y mano derecha de Chiqui Tapia.

“A disfrutar”, agrega Espinoza en la conversación. Y le responde a Beacon sobre un pedido: “Amigo, ayudame a que no sigan viendo fantasmas el Huevo (Rondina) y Julito (Grondona)”. Rondina era el entrenador de Arsenal; Julito, el presidente. Ante esto, Espinoza dice: “Que disfruten Grondona y el Huevo ahora”.

Espinoza y Franklin se suman a una lista de árbitros implicados en supuestos arreglos con la AFA que ya integraban Lobo Medina y Nelson Sosa. El primero, como se dijo, por su aparición en otra presunta conversación con Beacon antes y después del partido entre Tigre y Mitre (Santiago del Estero) en la cancha del Matador, por la Primera Nacional. Y se sugiere que el contacto original de Beacon al referí era para favorecer al Matador de Victoria, cuyo hombre fuerte era Sergio Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados.

“Juan Pablo. Laburé una banda. Jugó mal Tigre”, le dice (supuestamente) Lobo Medina a Beacon, con quien habría acordado el pago de $400 mil. “Dejaste todo, hermano. Tranquilo, que esas cosas se ven. Mi amigo [por Toviggino, a cuyo nombre se había presentado ante el árbitro] está muy conforme”, le responde Beacon. En aquel partido, disputado el 12 de octubre de 2021 en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, Lobo Medina expulsó por doble amarilla a Sebastián Corda, del equipo santiagueño, a los 27 minutos del primer tiempo. Y, a los 28 de la segunda parte, le dio un penal inexistente al Matador. Pablo Magnín lo transformó en gol y fue el tanto del definitivo 3-3.

Si la AFA habla con gestos, los que se refiere al arbitraje y sus cuestiones al margen del deporte quedan bastante claros.

El detalle de los partidos

Fernando Espinoza

1 de marzo: Banfield vs. Aldosivi (VAR) - Fecha 8

12 de marzo: Estudiantes (Río Cuarto) vs. Belgrano (árbitro principal) - Fecha 10

16 de marzo: San Lorenzo vs. Defensa y Justicia (VAR) - Fecha 11

22 de marzo: Argentinos vs. Platense (VAR) - Fecha 12

Mario Emanuel Ejarque

11 de marzo: Independiente Rivadavia vs. Barracas Central (cuarto árbitro) - Fecha 10

17 de marzo: Central Córdoba vs. Deportivo Riestra (cuarto árbitro) - Fecha 11

22 de marzo: Estudiantes (Río Cuarto) vs. River (cuarto árbitro) - Fecha 12

Adrián Franklin

28 de febrero: Talleres vs. San Lorenzo (VAR) - Fecha 8

10 de marzo: Tigre vs. Vélez (VAR) - Fecha 10

15 de marzo: River vs. Sarmiento (VAR) - Fecha 11

23 de marzo: Huracán vs. Barracas Central (VAR) - Fecha 12

Luis Orlando Lobo Medina

1 de marzo: Defensa y Justicia vs. Lanús (Árbitro principal) - Fecha 8

10 de marzo: Newell’s vs. Platense (Árbitro principal) - Fecha 10

16 de marzo: Aldosivi vs. Huracán (Árbitro principal) - Fecha 11

20 de marzo: Banfield vs. Tigre (Árbitro principal) - Fecha 12