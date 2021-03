¿Qué pasó con Luka Romero? De jugar frente a Real Madrid a la tercera española

A mediados de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 permitió el regreso del fútbol en España, el nombre de Luka Romero empezó a retumbar fuerte en distintos rincones del mundo. Se trata de una joven promesa que nació en México, vive en Mallorca desde los tres años e integra los seleccionados juveniles argentinos. Pues bien, con esos antecedentes, a los 15 años y 219 días, el chico que tiene triple pasaporte rompió un récord de más de 80 años en La Liga: hizo su presentación oficial con Mallorca en el duelo frente a Real Madrid y se transformó en el debutante más joven de la historia de la competencia. Aunque el panorama ha cambiado. Lo cierto es que hoy, nueve meses después, ya con su club en la segunda división, Romero no ha firmado su primer contrato profesional y la entidad balear lo mandó a jugar con el conjunto filial, a la tercera categoría.

Romero, quien decidió representar a la Argentina pese a los intentos de México y España para que integre sus seleccionados, no juega con el primer equipo desde el 7 de diciembre de 2020 cuando enfrentaron al Castellón y no fue citado en las pasadas siete convocatorias, enfatizan los medios españoles. Por ahora, Luka entrena con el primer equipo, pero juega en la filial frente a clubes como Santanyí, Alcúdia y Llosetense.

Luka Romero convirtió su primer tanto en primera división con tan solo 16 años y 11 días @RCD_Mallorca

Luis García Plaza, entrenador de Mallorca, señaló: “Debe tener paciencia y esperar su momento. Creo que se puso muy rápido en el mercado. Yo estaba en China cuando leí que un chico de 15 años había debutado en Primera con este club y miren la evolución que tuvo”.

Por ahora, Romero se entrena con el plantel principal, pero juega en Mallorca B. Según consignan los medios de España, desde el entorno del argentino quieren llegar a un acuerdo que beneficie a todos, ya que con lo que esta sucediendo se perjudican el club y el jugador.

El juvenil cumplió 16 años, la edad mínima para firmar como futbolista profesional, en noviembre de 2020, pero la negociación con club balear sigue sin cerrarse. Asimismo, en los últimos meses aseguraron que es seguido de cerca por Barcelona y Juventus, que tienen su nombre en la agenda.

A fines de febrero, García Plaza había dicho en una rueda de prensa: “Luka no está atado. Con él tenemos que ir despacio. Su renovación se está negociando y todavía no se ha hecho. Me consta que el club está haciendo todo lo posible por renovarle y ojalá lo haga porque mejor que aquí no estará en ningún sitio”, remarcó. También es real que sin ese contrato, el chico podría dejar el club y fichar por otra institución sin costo alguno.

Luka Romero Instagram.com/LukaRomero10

Luka, el joven que despierta una fuerte ilusión en la AFA, nació el 18 de noviembre del 2004 en el estado de Durango, en México, y es hijo del ex futbolista argentino Diego Romero, quien surgió en Quilmes y jugó en Atlético Rafaela, antes de emigrar y defender, entre otras, las camisetas de NK Mura (Eslovenia), Olmedo (Ecuador) y Alacranes de Durango, de la Liga Premier, de la segunda división mexicana.

El chico, que tiene un hermano mellizo llamado Tobías, fue descubierto por Horacio Gaggioli, el mismo hombre que vinculó a Lionel Messi con Barcelona. Hoy, la familia está instalada en Mallorca, donde Diego Romero terminó su carrera en el equipo amateur Son Verí de Llucmajor.

El 29 de noviembre del año pasado el joven futbolista volvió a dar que hablar: fue autor de su primer tanto oficial en la victoria de Mallorca por 4 a 0 frente a Logroñés, por la fecha 15 de la segunda división. Con la conquista, Luka rompió una marca: se colocó en el top 3 de los goleadores más jóvenes en la historia del fútbol profesional español. Con 16 años y 11 días, pasó a ser el segundo anotador más joven, detrás de José Saéz, que anotó su tanto con 15 años y 337 días.

Además, Romero le dedicó su alegría a Diego Armando Maradona, que había fallecido en la Argentina un puñado de días antes.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información