Colapinto en la Fórmula 1, en vivo: el minuto a minuto de la práctica libre en Miami

Quienes quieran seguir a Colapinto a través de la televisión o las plataformas online deberán tener en cuenta la agenda de la Fórmula 1 para los próximos días. Hoy se correrá la única práctica desde las 13. Más tarde, a partir de las 17.30, se desarrollará la clasificación para la carrera sprint. Mañana, sábado, la actividad comenzará a las 13 con la carrera sprint. Y continuará desde las 17 con la clasificación. La carrera, el plato fuerte de todo el fin de semana, tendrá luz verde a las 13. Todos los horarios corresponden a la Argentina.