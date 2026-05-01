Colapinto en la Fórmula 1, en vivo: el minuto a minuto de la práctica libre en Miami
Será el único entrenamiento del fin de semana para el Gran Premio; más tarde, se realizará la clasificación para la carrera sprint
¡Bandera verde!
Empieza la práctica en el circuito de Miami y los autos comienzan a salir a la pista, donde la temperatura del asfalto supera los 50 grados. Franco Colapinto se sube a su Alpine y se prepara para comenzar el entrenamiento.
La agenda del fin de semana
Quienes quieran seguir a Colapinto a través de la televisión o las plataformas online deberán tener en cuenta la agenda de la Fórmula 1 para los próximos días. Hoy se correrá la única práctica desde las 13. Más tarde, a partir de las 17.30, se desarrollará la clasificación para la carrera sprint. Mañana, sábado, la actividad comenzará a las 13 con la carrera sprint. Y continuará desde las 17 con la clasificación. La carrera, el plato fuerte de todo el fin de semana, tendrá luz verde a las 13. Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Hey Miami! 👋 We have arrived 😎 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/yxQ4oaJSkc— Formula 1 (@F1) April 30, 2026
Colapinto, con hinchada propia
Luego de conocer a Lionel Messi y a Rodrigo De Paul en el centro de entrenamientos de Inter Miami, Franco Colapinto se prepara para recibir el aliento de cientos de argentinos que viven en Miami o que se trasladaron hasta la península de la Florida para el Gran Premio de esa ciudad. Se espera un gran número de banderas albicelestes en las tribunas, una muestra gratis de lo que ocurrió el pasado domingo en las calles de Palermo, cuando se congregaron unas 600 mil personas para el road show del piloto nacido en Pilar.
Alpine, con mejoras en ambos autos
La escudería con sede en Enstone (Inglaterra) y para la que compiten el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly anunció que ambos autos tendrán mejoras aerodinámicas a partir de esta carrera. Habrá innovaciones desde la trompa hasta el alerón trasero para intentar ganar en adherencia y, así, que los dos pilotos puedan estar más adelante en la grilla.
Let's get to work 👊 pic.twitter.com/R95rK7xKeU— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 30, 2026
Práctica XL: durará 90 minutos
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió que la única sesión de entrenamientos en el circuito de Miami dure media hora más de lo habitual. Lo determinó en función de las cinco semanas de parate obligado desde la última competencia, corrida en Japón, y a partir de la gran cantidad de actualizaciones que la mayoría de los equipos presentará este fin de semana. Además, la agenda incluye la carrera sprint, por lo que solo habrá una instancia para probar los nuevos componentes.
Clocking in for Sprint Friday 👋 pic.twitter.com/GGjidKA6g2— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 1, 2026
¡Vuelve la Fórmula 1!
Se terminó la espera. Después de cinco semanas de receso obligado por el conflicto bélico en Medio Oriente, que obligó a cancelar las carreras de Arabia Saudita y Bahréin, la máxima categoría del automovilismo mundial vuelve a acelerar. Desde las 13 (hora de la Argentina) los 22 pilotos saldrán a la pista en el circuito de Miami para la única práctica de cara al Gran Premio de esa ciudad. Entre ellos, y con el Alpine número 43, estará el argentino Franco Colapinto. Se podrá seguir por Fox Sports y la plataforma Disney+.
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