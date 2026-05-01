Jannik Sinner aplastó a Arthur Fils y avanzó a la final del Masters 1000 de Madrid con números de época

Jannik Sinner volvió a imponer su jerarquía y se clasificó a la final del Masters 1000 de Madrid tras derrotar con autoridad al francés Arthur Fils (25° del ranking) por 6-3 y 6-4. El italiano, número uno del mundo, alcanzó por primera vez la definición en la capital española y ratificó un presente dominante que lo posiciona como el principal candidato al título. Además, se unió a un grupo selecto junto al conocido “Big Three”.

El desarrollo del encuentro dejó en evidencia la diferencia entre ambos. Sinner tomó el control desde el inicio con un juego agresivo y profundo, que desbordó a su rival en el primer set. Fils, incluso, dejó escapar su frustración durante el partido: “Me está matando”, lanzó, reflejo de la impotencia ante el nivel del italiano.

No hay adjetivo que alcance para describir el nivel de Jannik Sinner.



Está jugando a otro deporte.pic.twitter.com/4ouZyWUdYZ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) May 1, 2026

En el segundo parcial, el francés, que venía de ganar el ATP 500 de Barcelona, mostró una reacción y logró sostener la paridad durante varios games, apoyado en una mejora en el saque. Sin embargo, la consistencia de Sinner volvió a inclinar la balanza en el momento decisivo. El quiebre en el noveno juego resultó determinante para encaminar el triunfo y cerrar el partido sin sobresaltos.

“Estoy muy contento. Nunca es fácil jugar unas semifinales. Fils es uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo. Agradezco mucho el apoyo, como siempre. Es muy especial jugar aquí. Es mi primera vez en la final y significa mucho”, expresó Sinner tras el encuentro. Luego, agregó: “Traté de ser muy agresivo, me sentí muy cómodo en el retorno y en el segundo set empezó a servir mejor, así que fue más difícil, pero estoy muy feliz sobre la performance general de hoy”.

El italiano espera en la final al ganador del duelo entre el alemán Alexander Zverev y el belga Alexander Blockx, en un contexto que lo encuentra en estado de gracia. Acumula 27 victorias consecutivas en Masters 1000, una racha que lo ubica en el tercer lugar histórico, solo por detrás de Novak Djokovic (31) y Roger Federer (29), y por delante de Rafael Nadal (23).

Jannik Sinner tiene números arrolladores que lo sientan en la mesa de los grandes del tenis OSCAR DEL POZO - AFP

La consistencia del número uno del mundo se traduce en resultados. Madrid representa su cuarta final de Masters 1000 en la temporada, luego de los títulos en Indian Wells, Miami y Montecarlo. Además, suma cinco definiciones consecutivas en la categoría si se contempla su consagración previa en París 2025.

Los registros que construye comienzan a ubicarlo en una dimensión histórica. Con 24 años, se convirtió en el tenista más joven en alcanzar al menos una final en los nueve torneos Masters 1000 del calendario, una marca que solo habían logrado Federer, Nadal y Djokovic. A eso se suma que es el primer jugador nacido en la década del 2000 en llegar a las 350 victorias en el circuito.

Su rendimiento en 2026 también lo coloca en una lista selecta: es apenas el tercer jugador en alcanzar las finales de los primeros cuatro Masters 1000 del año, tras Federer en 2006 y Nadal en 2011. En todos los casos, el desenlace fue con título en sus manos, un antecedente que potencia aún más su candidatura en Madrid.

El saludo final entre el italiano Jannik Sinner y el francés Arthur Fils en la Caja Mágica de Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

El propio Sinner valoró el nivel de su rival y el desafío que implicó el partido: “En este momento es uno de los mejores jugadores del mundo. Estoy muy feliz de haber jugado contra él. Significa mucho. Es muy bueno para el tenis, para el deporte”.

En una temporada que no registra fisuras, el italiano continúa ampliando su dominio con una regularidad impactante. La final en la Caja Mágica aparece como una nueva oportunidad para extender su hegemonía y seguir acercándose a marcas que, hasta hace poco, parecían reservadas únicamente para las grandes leyendas del tenis.

La victoria en semifinales de Jannik Sinner