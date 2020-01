Mara Gómez, a los 22 años, tiene en claro lo que quiere Fuente: LA NACION - Crédito: Hernan Zenteno

En estos días, Villa San Carlos envió un mail a la Asociación del Fútbol Argentino para comunicar que tenía la intención de incorporar a Mara Gómez a la lista de buena fe del equipo para la segunda etapa del campeonato. Todavía no recibió respuesta.

¿Cómo reaccionará la entidad madre del fútbol argentino? La delantera está amparada en la Ley de Identidad de Género, con el DNI que acredita que es mujer. Además, si bien se transformaría en la primera futbolista trans en la máxima categoría, no sería la primera en un campeonato regulado por la AFA.

En efecto, en el campeonato de Primera B, la segunda categoría, juega la arquera de Deportivo Armenio, Michelle Ribarola y el año pasado en la Liga salteña, afiliada a AFA, hubo cinco futbolistas trans que participaron del campeonato: Vanina Ríos (jugó en Argentino del Norte y Juventud Antoniana), Paola Suárez (Club Argentino del Norte), Ariana Chilo (Juventud Antoniana), Brisa Denise Cardozo (Gimnasia y Tiro) y Barbara Casares (Central Norte).

En tanto, en la Liga de Gualeguaychú, también afiliada, participaron en 2019 dos jugadoras gracias a un acuerdo que hicieron los clubes: Romina Barrios (Unión del Siburbio) y Melanie Sánchez (Atlético Sur). Los casos se extienden en otros puntos del país. La Liga Provincial pampeana -organizada por el gobierno provincial- contó el año pasado con Ludmila Denise Avila, que jugó para el equipo del Sindicato de la carne.

Hubo un caso que dio la vuelta al mundo desde España: en 2018 Alba Palacios se convirtió en la primera futbolista transgénero federada en ese país, en Las Rozas, su equipo de entonces. En el libro Pelota de Papel 3, con cuentos de futbolistas, Alba escribió el suyo. Su propia historia: "(...) Ya sabía quién era, lo había sabido siempre, pero había llegado el momento de decírselo a los demás. La que ellos veían correr tras el balón era Afrodita, la heroína de Mazinger Z. Y esa heroína tenía clara una cosa: quería seguir jugando al fútbol", redactó. Actualmente es parte del plantel del Madrid CFF, de la segunda categoría.

El reglamento de la AFA no hace mención a futbolistas trans. Fuentes de la entidad le dijeron a la nacion que no entró el pedido de inscripción de la jugadora y que entonces no pueden afirmar nada sobre un tema que para ellos no existe. Eso sí, explicaron que en caso de que se concretara el fichaje seguirán los lineamientos de FIFA y realizarán análisis de testosterona.

La futbolista y el club están tranquilos en ese sentido: cuentan con los estudios que responden a los parámetros permitidos. Mara igualmente aclara que considera que esta medición es discriminatoria: "Apelan a la fuerza para excluirnos. Messi es el mejor del mundo y supera a rivales más altos y más fuertes. Y no es sometido a estos controles. La diferencia no es su fuerza, es su habilidad, su destreza, su inteligencia y tantos otros recursos que nada tienen que ver con la testosterona", dice. E insiste: "Yo tengo derechos".

Está claro que la noticia no cayó bien en la calle Viamonte. En la AFA se enteraron de Mara Gómez y su historia a través de los medios de comunicación. Con la noticia corriendo por todos lados y los antecedentes, una negativa podría tener un costo social muy alto.

En declaraciones a Radio Nacional, Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados expresó: "Villa San Carlos elaboró un documento y la AFA no nos dio ningún tipo de traslado. Llegado el momento tenemos una propuesta para ofrecer. Nosotros hemos reglamentado el embarazo, a diferencia de lo que pasó en el resto del mundo".

la nacion intentó contactar insistentemente a Jorge Barrios, responsable del fútbol femenino en la AFA, pero no respondió los llamados ni los mensajes.

Villa San Carlos aclaró en un comunicado que la delantera no firmará contrato con el club, que ya repartió los ocho contratos que tiene -el mínimo que establece AFA-. También aclaró que la futbolista no iba a dar más entrevistas hasta tener una respuesta. La institución espera con la documentación necesaria.

El torneo está ahora en la etapa clasificatoria y el reglamento establece que al finalizar dicha etapa, se reabre el libro de inscripciones. Durante una semana, entre la Clasificatoria y las etapas Campeonato y Permanencia, se reciben los fichajes: eso sería a mediados de marzo.

Mientras, Mara Gómez se prepara para jugar.