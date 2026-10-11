Quién es Ariadna Palacios, la primera mujer en dirigir un partido de la Primera B Metropolitana

La árbitra Ariadna Palacios, de 29 años, se convirtió este sábado en la primera mujer en dirigir un partido de la Primera B Metropolitana. La jueza estuvo al frente del empate 2-2 entre Ituzaingó y Argentino de Quilmes, correspondiente a la fecha 39 del campeonato. Su llegada a la categoría estuvo precedida por un recorrido en el fútbol femenino, las reservas y el ascenso masculino.

La jueza contaba con experiencia en el Torneo Proyección, el Promocional y la Primera C. Según informó el medio especializado Doble Amarilla, también había trabajado como asistente y cuarta árbitra.

Para su estreno en la B Metropolitana estuvo acompañada por los asistentes Matías Noli y Tomás Otero, mientras que Mauro Trinidad se desempeñó como cuarto árbitro. El encuentro enfrentó a dos equipos que ya habían quedado fuera de las principales disputas del campeonato: Ituzaingó tenía confirmado su descenso a la Primera C y Argentino de Quilmes se había quedado sin posibilidades de ingresar a los playoffs.

Ariadna Palacios se convirtió en la primera árbitra argentina en dirigir un partido de la B Metropolitana

En el fútbol femenino, su actividad puede rastrearse al menos hasta 2021. En septiembre de ese año dirigió el encuentro entre Defensa y Justicia y Argentino de Rosario por la Primera B femenina, que terminó con una victoria por 5-2 del conjunto rosarino, según consta en los registros oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En 2024 ya recibía designaciones para la máxima categoría femenina. La programación oficial de la AFA la ubicó al frente del cruce entre Boca y Racing del 5 de mayo, en Casa Amarilla. En esa oportunidad, las asistentes fueron Mariana de Almeida y Esperanza Sánchez, mientras que Bettina Cingari fue la cuarta árbitra.

Ese mismo año integró la terna de árbitra destacada de la Primera B femenina en los premios Alumni. Compartió la nominación con Guadalupe Ortiz y Mariela Martino, de acuerdo con el listado difundido por la AFA.

En 2025, Palacios recibió el premio Alumni como árbitra destacada de la Primera C femenina

Su actividad en el fútbol masculino también incluye actuaciones en las competencias de Reserva. El 20 de agosto de 2025 dirigió el triunfo de Godoy Cruz por 2-0 ante Vélez, según la crónica publicada por el club de Liniers.

En 2025 recibió el premio Alumni como árbitra destacada de la Primera C femenina. En esa categoría compartió la terna con sus colegas Sofía Curto y Brisa Fernández.

La presencia femenina en el arbitraje argentino tiene antecedentes que se remontan a décadas atrás. El 19 de marzo de 2000, LA NACION publicó la crónica de un Atlanta–Argentino de Quilmes dirigido por la árbitra Florencia Romano y las asistentes Alejandra Cercato y Elvia Maldonado, que conformaron la primera terna íntegramente femenina en un encuentro de la AFA. Aquel partido correspondía a los equipos de Tercera y se disputó como preliminar al encuentro principal.

El histórico partido comenzó con la visita abriendo el marcador a los 30 minutos, con gol de Martiniano Compagnucci. Tras el entretiempo, Facundo Lando puso el 2-0 a los 55 minutos. Alcides Miranda Moreira, delantero paraguayo de 40 años, descontó para Ituzaingó a los 70. El lateral derecho Iván Regules estableció el 2-2 definitivo.