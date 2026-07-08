Video: los impresionantes festejos en Bangladesh por el triunfo de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial

Miles de bangladesíes celebraron en Dhaka la clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. El festejo ocurrió este miércoles por la madrugada —tienen una diferencia horaria de nueve horas— luego de la victoria por 3-2 ante Egipto en los octavos de final.

Más de 2500 personas se congregaron en el campus de la Universidad de Dhaka para mirar el partido en una pantalla gigante. Los hinchas vistieron camisetas albicelestes y levantaron banderas argentinas para alentar al conjunto liderado por Lionel Messi, una de las figuras más populares en el país asiático.

Los festejos en Bangladesh por la victoria argentina - X: @MundoEConflicto

El desarrollo del juego sumó preocupación entre los asiáticos cuando Egipto se adelantó 2-0 en el marcador. A pesar de la ventaja del rival, los simpatizantes mantuvieron la expectativa de una remontada de la Selección argentina, que quedó registrada en los videos que compartieron los presentes en redes sociales.

La definición, que llegó en el tiempo de descuento, cuando Enzo Fernández convirtió el gol de la victoria, terminó en saltos y gritos eufóricos. Tras el cierre del partido, el público que estaba dentro de los departamentos salió a las calles de Dhaka para festejar con banderas, tambores y música.

Locura Total En Bangladesh. Miles De Personas Salieron A La Calle A Festejar El Triunfo De Argentina

Una amistad que ya es tradición

La afinidad de la población de Bangladesh por los equipos argentinos tiene antecedentes históricos vinculados a Diego Armando Maradona. El origen de este lazo nació en el Mundial de México 1986, luego de los goles marcados ante Inglaterra en los cuartos de final. Aquel triunfo generó un sentimiento compartido, ya que son una excolonia británica.

Los bangladeshíes son fanáticos de Messi y Maradona

Según una investigación que hizo el medio Financial Times al respecto, el combinado argentino posee un potencial de simpatizantes en Bangladesh estimado en unos 70 millones de personas.

La afición local ya registró movilizaciones similares durante la actual competencia tras las victorias ante Argelia y Austria en la primera fase del torneo, encuentros que también convocaron a miles de estudiantes en la Daffodil International University.

Otras repercusiones internacionales del triunfo argentino

La prensa internacional también reaccionó a la clasificación del conjunto argentino a los cuartos de final de la Copa del Mundo tras revertir el marcador adverso ante Egipto. Los principales diarios del mundo destacaron la reacción del equipo en los últimos minutos del encuentro.

Las portadas de los principales diarios del mundo le dieron lugar a la agónica victoria de la selección ante Egipto

Por ejemplo, el periódico francés L’Equipe calificó el desenlace como un “milagro”, mientras que los diarios españoles Marca y As enfatizaron el carácter “histórico” del partido y el rol de Enzo Fernández al anotar el tanto decisivo. Por su parte, la publicación británica The Guardian y la italiana La Gazzetta dello Sport coincidieron en resaltar el impacto del triunfo en el plantel.