En las últimas horas, el exfutbolista Federico Higuaín, de 41 años, quedó en el centro de una polémica luego de ser despedido de su cargo como DT en una filial del club Columbus Crew, de la Major League Soccer (MLS), tras ser acusado de sexismo contra una árbitra.

Federico Higuaín es el hermano mayor de Gonzalo “El Pipita” e hijo del exdefensor Jorge. A lo largo de su carrera futbolística, se desempeñó principalmente como mediocampista ofensivo o enganche. Surgió de las divisiones inferiores de River, donde compartió tiempo con su hermano, y formó parte de los planteles de Nueva Chicago, Godoy Cruz, Colón e Independiente. En el exterior, tuvo breves pasos por Turquía (Beşiktaş JK) y por el Club América, de México.

Federico Higuaín como jugador de Columbus Crew. Columbus Crew

Su etapa más destacada como futbolista profesional fue en la MLS, principalmente en el Columbus Crew. Allí jugó durante ocho temporadas (unos 200 partidos), convirtiéndose en un ídolo histórico de la franquicia y uno de los argentinos pioneros en llegar a esa incipiente liga. Se retiró formalmente del fútbol en 2021, cuando integraba el plantel de Inter Miami CF, club donde compartió entrenamientos y partidos con su hermano Gonzalo.

Quién es Federico Higuaín, el DT despedido de una filial de Columbus Crew por “sexismo y abuso” contra una árbitra. Michael Reaves - Getty Images North America

De qué se lo denuncia

“No te olvides de que esto es un ​deporte de ⁠hombres”, ⁠habría sido el comentario ofensivo que pronunció Federico Higuaín, según la Asociación Profesional de Árbitros ​de Fútbol, contra una árbitra. Debido a los incidentes ocurridos el 23 de agosto pasado, el todavía DT de Columbus 2, cargo que ocupaba desde fines de enero de 2025, fue expulsado y ‌sancionado con dos partidos de suspensión.

“Determinamos que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el cuerpo técnico es destituir a Federico Higuaín de sus funciones”, declaró Issa Tall, director general de Columbus Crew, en ​un comunicado. “Tras las conversaciones mantenidas esta semana y después de evaluar más a fondo lo ⁠ocurrido durante el último mes, se constató que no se cumplieron los estándares de nuestro club en cuanto a lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos”, se agregó en el texto.

Gonzalo Higuaín, junto a su hermano Federico, en Miami Archivo

El incidente por el que se lo acusó tuvo lugar durante un partido de la MLS NEXT Pro, la liga de formación afiliada a esa liga local. Sin nombrarlo directamente, la asociación de árbitros ‌afirmó que un entrenador apretó la mano de una árbitra y se negó a soltarla después de que ella le pidiera que parara, antes de proferir el comentario sexista.

Tras esta denuncia, medios estadounidenses identificaron a Higuaín como el entrenador involucrado y este martes Columbus Crew anunció su salida del banco de su filial. El sindicato de árbitros criticó ‌la suspensión inicial de dos ​partidos por considerarla insuficiente y pidió una sanción más severa, alegando que las árbitras no deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios discriminatorios en su lugar de trabajo.