Quién es Tim Payne y por qué se hizo famoso antes del Mundial 2026.

El nombre de Tim Payne se volvió tendencia en los últimos días, a pocas horas del inicio del Mundial 2026. Aunque se trata de un futbolista con una extensa trayectoria en Nueva Zelanda, la repentina popularidad de este futbolista de 32 años no se debe a una actuación deportiva, sino a un fenómeno viral impulsado por el influencer argentino Valentín Scarsini, más conocido como “El Scarso”.

Payne es defensor del Wellington Phoenix, equipo que compite en la A-League de Australia, y forma parte de la selección de Nueva Zelanda.

Sin embargo, en las últimas semanas su nombre trascendió el ámbito futbolístico y comenzó a multiplicarse en redes sociales, donde miles de usuarios argentinos lo convirtieron en protagonista de memes, publicaciones y campañas de apoyo impulsadas por los seguidores de Scarsini. Hoy ya cosecha más de 4.700.000 seguidores en Instagram.

Esta inesperada popularidad comenzó semanas atrás cuando el influencer argentino (@elscarso) se propuso el desafío de revisar las listas oficiales del torneo para identificar al futbolista menos conocido y con menos seguidores en Instagram entre las 48 selecciones clasificadas, con el objetivo humorístico de “convertirlo en una leyenda del Mundial”. La “investigación” apuntó a Payne, quien apenas contaba con unos 4700 seguidores en aquel momento.

“¡Lo de Tim Payne se salió de control!”, escribió Scarso horas después en su cuenta de Instagram. Efectivamente, el deportista neozelandés se volvió más conocido que nunca. “¡Ya es una leyenda!”, se mostró sorprendido el joven.

Claro que esta movida mundial no pasó desapercibida para Payne, que no se olvidó de agradecerle al influencer lo que había hecho por él. “Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen por mi español, sigo practicando en Duolingo”. “Fue una locura estas últimas 48 horas”, agregó y agradeció especialmente a Scarsini.

La cantidad de seguidores en la cuenta del jugador no solo se incrementó de manera exponencial, sino que el futbolista comenzó a recibir decenas de mensajes de argentinos que se pusieron de su lado y hasta agendaron las fechas en las que jugará la selección de Nueva Zelanda para alentar por el defensor.

Este martes, Payne disputó 45 minutos en el amistoso de su selección ante Haití, a días del comienzo del Mundial 2026. En el poco tiempo que estuvo en cancha, su país recibió un gol y el defensor central tuvo un bloqueo impecable para impedir otro tanto. El defensor fue titular en la derrota 4 a 0 ante Haití, donde no tuvo injerencia en el juego.

¡TIM PAYNE EVITÓ EL SEGUNDO DE HAITÍ! Milagrosa salvada del defensor para salvar a Nueva Zelanda del 2-0 del combinado haitiano.



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¿Quién estuvo presente en ese partido? Claro. El influencer argentino que volvió protagonista a Payne incluso antes del comienzo del Mundial. “Acá está nuestro querido, Payne. Lo tenemos al lado”, dijo el joven en sus redes.

Payne, no tan desconocido entre los argentinos (aunque pocos lo sabían)

El 17 de diciembre de 2014, durante el Mundial de Clubes, Payne, que en ese entonces tenía 20 años, jugaba para Auckland City, de su país natal. En uno de los partidos de semifinal de ese torneo, el equipo se enfrentó a San Lorenzo de Almagro.

Si bien se suponía que el equipo porteño debía ganar cómodamente, no fue tan fácil para el Ciclón quedarse con el partido. Aunque el club de Boedo abrió el marcador con un tanto de Pablo Barrientos a los 45 minutos, luego, a los 67, Ángel Berlangalo empató. Así, el encuentro se fue a la prórroga. En el suplementario, Mauro Matos marcó el 2 a 1 a los 93 minutos, lo que llevó a Auckland City a empujar a San Lorenzo hacia su arco.

Aunque Auckland City no tuvo muchas ocasiones para igualar el partido, a Payne le quedó una chance que pudo cambiar la historia. A los 112 minutos, el defensor se encontró con una pelota que había rebotado en la defensa del Ciclón, casi sobre el borde del área. El futbolista neozelandés sacó un remate raso al primer palo y el arquero, Sebastián Torrico, no pudo contenerlo. Sin embargo, el balón terminó impactando contra el poste derecho.