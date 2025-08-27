Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Quilmes - Alvarado, Primera Nacional: el partido de la jornada 21
Los datos del partido y la tabla de posiciones
Quilmes y Alvarado se miden este jueves a las 20:00 en el estadio Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, en un partido de la fecha 21 de la Primera Nacional.
En el torneo, Quilmes viene de ganar ante San Miguel por 2-0 mientras que Alvarado viene de empatar ante Tristán Suárez por 0-0.
Quilmes suma 33 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Alvarado tiene 27 puntos.
Cómo se definen los ascensos y descensos de la temporada
La Primera Nacional 2024 está compuesta por 38 equipos distribuidos en dos zonas de 19 clubes cada una. Jugarán todos contra todos, ida y vuelta y habrá un interzonal por fecha. Los dos primeros de cada zona jugarán la final por el primer ascenso; los equipos que terminen entre el puesto 2 y el 8 disputarán un torneo reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Habrá, además, tres descensos: los dos peores de cada zona más el perdedor de un partido entre los dos anteúltimos de cada zona.
