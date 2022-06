Racing - Agropecuario, el partido impensado: los vínculos emocionales de los Grobocopatel y la frase... “Si jugáramos contra el Real Madrid estaría más tranquilo”

“¿Dónde voy a ver el partido? Qué se yo, voy a estar en las nubes”. El partido es Racing-Agropecuario de Carlos Casares, por los 16vos de final de la Copa Argentina . Y el que contesta así es Bernardo Grobocopatel, el presidente de Agropecuario y fanático hincha de Racing. El hombre que fundó el club hace diez años cuenta las horas para cumplir su sueño: “Si jugáramos contra el Real Madrid estaría más tranquilo. Pero ahora no puedo más de la ansiedad. Se trata de sentimientos, no es algo medible desde lo racional. Para mi Racing es el equipo más grande del mundo”, dice Grobocopatel, un apellido que por sí solo alcanza para explicar el por qué del nombre del equipo de Casares.

A Bernardo no le agrada el sobrenombre que el ambiente del fútbol le impuso a Agropecuario. Los sojeros, un apodo que deriva de la fama de su primo Gustavo, conocido como el “Rey de la Soja”, con quien hace décadas dice no tener relación. “Lo que más produzco y lo que más identifica a la zona es el trigo y el maíz. La gente y el periodismo mezclan todo: por eso quedó lo de la soja. Mi aspiración es que Agropecuario sea más importante que mi apellido porque eso le va a dar más trascendencia”, dice el presidente del Agro. Sin embargo, lo del fútbol es un asunto de familia para él.

Y así se explica “el frío por la espalda” que le correrá desde las 20 de este miércoles cuando se crucen Racing y Agropecuario en el estadio 23 de agosto, de San Salvador de Jujuy. El equipo que marcha en mitad de tabla de la Primera Nacional saldrá a la cancha con una curiosa inscripción en su camiseta: “Gracias papá por hacerme de Racing”. Desde que la Copa Argentina se volvió a disputar en 2011 se escribieron muchas historias pintorescas: futbolistas amateurs con oficios diversos, equipos pequeños que le ganaron a gigantes del fútbol argentino, sedes inéditas que recibieron partidos importantes de una copa muy federal.

La camiseta que utilizará Agropecuario contra Racing por Copa Argentina

Ninguno de esos capítulos se parece a esta historia en la que el presidente y el fundador de un club tiene el corazón partido, que llegó incluso a hacer gestiones que no prosperaron para que el partido se jugara en el Cilindro de Avellaneda. “No hubiera cambiado nada -dice-, si total Racing es local aunque se juegue en Colombia. Mientras se juegue el partido en Jujuy yo sé que voy a estar tarareando las canciones al ritmo de la Guardia Imperial”.

Los casi 1600 kilómetros que separan a Casares de Jujuy vuelven difícil el plan de ir al estadio para los 18 mil habitantes que tiene la ciudad bonaerense. Aunque quizá la historia no hubiera sido muy distinta si el partido se jugaba en el Estadio Ofelia Rosenzuaig (así se llamaba la abuela de Grobocopatel). Cuando Agropecuario juega de local y el partido es televisado, muchos casarenses eligen seguir el partido por televisión: disfrutan que se transmita en vivo y para todo el país de algo que sucede en el pueblo que hizo famoso Roberto Mouras, el mítico piloto de Turismo Carretera que murió en un accidente a los 44 años.

Agropecuario de Carlos Casares con su vestimenta titular Foto: @Agropecuario_Of

La foto de WhatsApp de Bernardo Grobocopatel tiene la imagen de sus tres hijos, Valentín, Juliana y Pedro. Los dos varones llevan los colores del Agro y la niña los de la Academia. “El miércoles mis hijos van a ir a la cancha con la camiseta de Racing, no tengo dudas. Y me parece lógico”, dice. La foto es de 2017, del día que Diego Milito fue de visita a Casares, por invitación del propio Grobocopatel. Aunque dice que no quiere mezclar la pasión con lo profesional (“Porque después puede salir bien o puede puede salir mal”), hay algunos lazos entre Agropecuario y Racing, más allá de su buena relación con el presidente Víctor Blanco.

Manuel Fernández, quien trabajó en las Inferiores de Racing y fue el primer técnico de Lautaro Martínez, y Sebastián Saja, ídolo de la Academia, tuvieron sus primeras experiencias como entrenadores en Argentina en el club casarense. También, dice el presidente, fue a buscar a Lisandro López cuando se enteró de su salida a Sarmiento de Junín, aunque la decisión del símbolo académico tenía que ver con una situación familiar.

Bernardo Grobocopatel y el sueño de enfrentar a Racing

El mediocampista Matías Núñez, habitual titular en Agropecuario, era el capitán de la reserva de Racing hasta finales del año pasado. El buen vínculo entre los mandatarios hizo más sencilla la negociación a préstamo, que incluía un acuerdo tácito de algo que hasta hace tres meses parecía imposible: no podría jugar en caso de que los caminos de ambos equipos se crucen. Desde el 27 de marzo, cuando la Academia venció a Gimnasia y Tiro de Salta, se sabe que tras diez años de desearlo a Grobocopatel se le cumpliría el sueño.

En la década de vida que lleva el Club Agropecuario Argentino le alcanzó para ascender cuatro categorías y llegar hasta la semifinal del reducido de la B Nacional de 2018, a solo dos partidos de subir a Primera. Sin embargo el de este miércoles será el partido más importante de su corta historia. No porque se trate de su mejor participación en Copa Argentina, un torneo que reparte premios millonarios que para muchos equipos del ascenso resultan significativos para su presupuesto anual.

Si accede a los octavos de final, Agropecuario embolsará 850 mil pesos, en un torneo que reparte en premios un total de $ 222.311.627. Más que el cheque gigante que suele entregar la Copa como tradición, lo que está en juego para Agropecuario es el sueño de su fundador: “Yo no puedo pedir más que jugar contra Racing. No es un sueño. Es el sueño. Es una forma de retribuirle algo a mi familia, de demostrarle que todos los cumpleaños, los actos, las vacaciones que falté en estos diez años fue para esto”, dice Grobocopatel, que asegura que el club se sostiene gracias a cuatro empresas relacionadas al agro que apoyan el proyecto desde el inicio y que le permite “ser un club que en sus 130 meses de vida siempre estuvo al día con el plantel”.