Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, en los 16vos de final

Estudiantes de La Plata venció a Rosario Central 3 a 0 y se convirtió en el décimo clasificado a octavos; restan seis boletos en la próxima etapa.a
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La Copa Argentina 2026 tuvo este domingo un cruce de 16avos de final entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central que lo ganó el Pincha y se convirtió en el décimo clasificado a los octavos, instancia en la que todavía quedan seis cupos disponibles y que se definirán después del Mundial Estados Unidos-México-Canadá- 2026.
El conjunto de Alexander Medina se impuso 3 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con goles de Guido Carrillo, Thiago Palacios de penal y Mikel Amondarain. Franco Ibarra fue expulsado en el Canalla. Así, dio un paso más y espera en la siguiente ronda por Barracas Central o Huracán, que se enfrentarán el próximo martes.
Los otros clubes que ganaron sus respectivos cotejos de 16avos fueron Gimnasia de La Plata, Banfield, Midland, Belgrano de Córdoba, Vélez, Atlético Tucumán, Platense e Instituto de Córdoba. Hay, en ese contexto, dos duelos de octavos confirmados y son el Taladro vs. el Funebrero y el Calamar vs. la Gloria.
River Plate tiene que enfrentarse con Aldosivi de Mar del Plata y lo hará luego de la Copa del Mundo. Boca también jugará vs. Sarmiento de Junín después de la cita ecuménica mientras que San Lorenzo ante Deportivo Riestra y Racing vs. Defensa y Justicia se iban a desarrollar en los días subsiguientes, pero se postergaron.
Cronograma y resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina
- San Lorenzo vs. Deportivo Riestra.
- Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.
- Banfield (5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán.
- Deportivo Morón 1-2 Midland.
- Racing vs. Defensa y Justicia.
- Gimnasia de Jujuy (2) 2-2 (4) Belgrano de Córdoba.
- Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.
- Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors.
- River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata.
- Independiente Rivadavia vs. Tigre.
- Talleres de Córdoba 0-3 Atlético Tucumán.
- Unión de Santa Fe 0-2 Independiente.
- Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan.
- Instituto de Córdoba 2-1 Lanús.
- Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central.
- Barracas Central vs. Huracán - Martes 2 de junio.
Octavos de final de la Copa Argentina
- San Lorenzo o Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata.
- Banfield vs. Midland.
- Racing o Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba.
- Vélez vs. Sarmiento de Junín o Boca Juniors.
- River Plate o Aldosivi de Mar del Plata vs. Independiente Rivadavia o Tigre.
- Atlético Tucumán vs. Independiente.
- Platense vs. Instituto.
- Estudiantes de La Plata o Rosario Central vs. Barracas Central o Huracán.
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