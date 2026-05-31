Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026, en los 16vos de final

La Copa Argentina 2026 tuvo este domingo un cruce de 16avos de final entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central que lo ganó el Pincha y se convirtió en el décimo clasificado a los octavos, instancia en la que todavía quedan seis cupos disponibles y que se definirán después del Mundial Estados Unidos-México-Canadá- 2026.

El conjunto de Alexander Medina se impuso 3 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con goles de Guido Carrillo, Thiago Palacios de penal y Mikel Amondarain. Franco Ibarra fue expulsado en el Canalla. Así, dio un paso más y espera en la siguiente ronda por Barracas Central o Huracán, que se enfrentarán el próximo martes.

Los otros clubes que ganaron sus respectivos cotejos de 16avos fueron Gimnasia de La Plata, Banfield, Midland, Belgrano de Córdoba, Vélez, Atlético Tucumán, Platense e Instituto de Córdoba. Hay, en ese contexto, dos duelos de octavos confirmados y son el Taladro vs. el Funebrero y el Calamar vs. la Gloria.

River Plate tiene que enfrentarse con Aldosivi de Mar del Plata y lo hará luego de la Copa del Mundo. Boca también jugará vs. Sarmiento de Junín después de la cita ecuménica mientras que San Lorenzo ante Deportivo Riestra y Racing vs. Defensa y Justicia se iban a desarrollar en los días subsiguientes, pero se postergaron.

Cronograma y resultados de los 16avos de final de la Copa Argentina

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra.

Acassuso 0-3 Gimnasia de La Plata.

Banfield (5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán.

(5) 1-1 (4) San Martín de Tucumán. Deportivo Morón 1-2 Midland.

Racing vs. Defensa y Justicia.

Gimnasia de Jujuy (2) 2-2 (4) Belgrano de Córdoba.

Vélez 2-0 Gimnasia y Tiro.

2-0 Gimnasia y Tiro. Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors.

River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata.

Independiente Rivadavia vs. Tigre.

Talleres de Córdoba 0-3 Atlético Tucumán.

Unión de Santa Fe 0-2 Independiente.

Platense (4) 0-0 (3) San Martín de San Juan.

(4) 0-0 (3) San Martín de San Juan. Instituto de Córdoba 2-1 Lanús.

2-1 Lanús. Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central.

Barracas Central vs. Huracán - Martes 2 de junio.

Octavos de final de la Copa Argentina