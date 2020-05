Víctor Blanco, presidente de Racing Fuente: LA NACION

Racing Club se pronunció este domingo sobre la situación del ex futbolista Carlos Arano , campeón con la "Academia" en el 2001 y actual técnico de la quinta división del club, detenido el sábado tras haber sido denunciado por amenazar de muerte a su ex esposa. Arano recuperó la libertad el domingo por la tarde y quedó a disposición de la justicia, informó la entidad albiceleste.

Racing elevó un comunicado en su página oficial en el que asegura que el ex lateral izquierdo no ejerció "violencia física" en contra de su ex pareja, situación por la que le harán un "sumario administrativo" para "verificar la gravedad de los hechos".

El descargo de Racing Club es el siguiente:

Como informamos en su momento, el club se encuentra comprometido con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y las Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como así también contra toda forma de violencia en general. En el caso concreto en virtud de las averiguaciones practicadas y que se trata de amenazas sin agravantes, en las que no existió violencia física, se ha decidido sustanciar un sumario administrativo, encomendado al área de Legales, para verificar la gravedad de los hechos y el desarrollo y resultado de la investigación judicial. La Comisión Directiva de Racing Club reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, base fundamental para cumplir con el deber que tenemos como sociedad de erradicar la violencia de género".

Desde la dirigencia aún no decidieron si Carlos Arano continuará al frente de la quinta división del club como entrenador principal. En este sentido, el presidente Víctor Blanco recomendó "esperar" la actuación de la Justicia para resolver la situación del ex futbolista.

"Hay que esperar porque no tenemos aún información. Después se actuará en consonancia", declaró el máximo directivo de la institución de Avellaneda en diálogo con la agencia Télam sobre el vínculo laboral de la entidad con el ex futbolista campeón con Racing en 2001. "Está nuestro departamento de Legales a cargo con el caso y se aplicará el Protocolo de Violencia de Género de acuerdo a la denuncia", agregó el dirigente, de 74 años.

El hecho que tuvo como protagonista a "Chiche" Arano, de 40 años, se dio cuando el ex futbolista se acercó el sábado a la casa de su ex pareja, ubicada en la calle California al 1700 de Buenos Aires, para visitar a sus hijos. Según la denuncia policial que hizo la mujer, durante la visita se generó una discusión en el domicilio, donde el ex jugador la amenazó "de muerte".

Carlos Arano fue detenido ayer por amenazas a la madre de sus hijos. Fuente: Archivo

La víctima, cuya identidad no fue revelada, llamó a la policía que detuvo en el lugar a Arano, a quien se lo imputó por "amenazas coactivas", con intervención de la justicia porteña.

El antecedente en el club

Racing Club fue el primer club de Primera División del fútbol argentino en anunciar la creación de un Protocolo para Casos de Violencia de Género, a través de un convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU), en diciembre de 2019. "El futuro Protocolo de Prevención y Actuación en casos de Violencia contra las Mujeres alcanzará a quienes trabajen en el Club, incluyendo espacios públicos y privados, los desplazamientos y viajes", apunta.

"En caso de denuncias por violencia que involucren a jugadores, al personal de la institución y/o miembros de la Comisión Directiva, ya sea en el ámbito privado como institucional, el protocolo incorporará responsabilidades institucionales de derivación a dispositivos específicos para varones agresores", continúa.

El presidente Víctor Blanco Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

"Por otro lado, el programa de sensibilización en temas de género estará dirigido a las y los jugadores de fútbol, a adolescentes y jóvenes que asisten al club a realizar otras actividades deportivas y sociales, y al personal directivo de la institución, poniendo especial énfasis en quienes integran su Subcomisión de la Mujer", cierra.

El caso de violencia de género anterior que tuvo que afrontar Racing fue cuando el delantero Jonathan Cristaldo, quien continúa en el club, fue denunciado por su pareja de entonces, Morella De Las Heras, por violencia física. El club de Avellaneda determinó en ese momento otorgar una licencia temporal de cinco días al jugador para colaborar con la investigación.