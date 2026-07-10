Racing aprovechó las dos expulsiones de River y se quedó con el Torneo Proyección

Racing se consagró campeón del Torneo Proyección Apertura al derrotar por 2-1 a River en la final disputada en el estadio Florencio Sola. En un partido intenso y cambiante, la Academia usufructuó la ventaja numérica que consiguió antes del entretiempo por las infantiles expulsiones de Felipe Esquivel y Thiago Acosta en el conjunto dirigido por Marcelo Escudero. Pese a jugar con nueve futbolistas durante gran parte del encuentro, el Millonario encontró el empate en el inicio del segundo tiempo, aunque el equipo de Sebastián Romero terminó imponiendo su mayor resto físico para quedarse con el título.

¡LA ACADEMIA SE PUSO EN VENTAJA EN LA FINAL! Francisco Fraga cazó el rebote y marcó el 1-0 de Racing ante River tras una gran jugada preparada.



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La final en la cancha de Banfield comenzó con un desarrollo equilibrado, de mucha fricción y pocos espacios. Racing fue el primero en golpear gracias a una buena combinación ofensiva que terminó con la definición de Francisco Fraga, uno de los jugadores más determinantes en la final. Ese gol obligó a River a adelantar sus líneas en busca del empate, pero el partido dio un giro antes del entretiempo. En apenas 11 minutos, el equipo de Núñez su quedó con dos jugadores menos. Dos expulsiones que llegaron por acciones evitables.

Primera expulsión

RIVER SE QUEDÓ CON UNO MENOS: Felipe Esquivel tiró una patada y se fue expulsado en la final ante Racing.



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A los 33 minutos, Felipe Esquivel vio la tarjeta roja tras una agresión sobre Gonzalo Escudero lejos de la pelota y dejó al Millonario con diez jugadores. Cuando el equipo de Escudero todavía intentaba reacomodarse, llegó un nuevo golpe: sobre el cierre de la primera etapa, Thiago Acosta también fue expulsado por un codazo y River quedó con nueve futbolistas para afrontar los 45 minutos restantes. Las dos acciones modificaron por completo el escenario de la final y le entregaron a Racing una ventaja que parecía decisiva.

Codazo y roja

¡INSÓLITO! ¡Codazo de Thiago Acosta y River se queda con nueve jugadores en el final de primer tiempo ante Racing!



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Sin embargo, el conjunto de Núñez no renunció jamás al partido. A los cinco minutos del segundo tiempo, Santiago Espíndola aprovechó una de las pocas aproximaciones de River y estableció el 1-1, un empate que alimentó la ilusión de una remontada heroica pese a la inferioridad numérica. Durante varios minutos, el Millonario sostuvo el resultado con mucho orden, sacrificio y un enorme desgaste físico frente a un rival que monopolizaba la posesión de la pelota.

¡¡RIVER EMPATÓ LA FINAL CON 9 JUGADORES!! Santiago Espíndola aprovechó el rebote y marcó el 1-1 contra Racing en la definición del #TorneoProyección.



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Con el pasar de los minutos, los jugadores de River comenzaron a sentir el desgaste. Racing movió el banco, renovó energías y volvió a instalarse cerca del arco rival hasta encontrar el gol que terminaría definiendo el campeonato. La Academia aprovechó los espacios que dejaba un River obligado a multiplicar esfuerzos y encontró el 2-1 en los pies de Santino Aguirre que le permitió recuperar la ventaja en el tramo decisivo del encuentro.

¡LA ACADEMIA QUIERE SER CAMPEÓN! ¡Santino Aguirre definió de primera y marcó el 2-1 de Racing ante River en la final del #TorneoProyección!



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Los últimos minutos mostraron a un River entregado al esfuerzo, pero sin resto para volver a inquietar. Racing administró la diferencia con inteligencia, hizo circular la pelota para aprovechar la superioridad numérica y esperó el pitazo final para desatar el festejo. El equipo de Sebastián Romero coronó así una campaña sólida con el título del Torneo Proyección Apertura, mientras que River, que había llegado a la final tras eliminar a Boca por penales en el Superclásico, pagó demasiado caro las dos expulsiones sufridas en el primer tiempo, que condicionaron por completo el desarrollo de la final.