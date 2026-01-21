Racing: así llega al debut en el Torneo Apertura, con un objetivo muy claro para 2026

El objetivo de Racing es salir campeón. La palabra en otros momentos lejana o prohibida en la Academia, ahora asoma como ilusión y también propósito real y principal de la mano de Gustavo Costas. El técnico cuyo contrato fue renovado hasta el final de la gestión de la presidencia de Diego Milito (diciembre de 2028) es el primero en encarar con máximas expectativas el debut en el Torneo Apertura, ante Gimnasia de La Plata, este sábado a las 19.30.

El dolor que significó la final perdida por penales ante Estudiantes, por el Clausura, en diciembre de 2025, se resignificó para él y sus dirigidos. En Paraguay, donde el plantel realizó la pretemporada, la energía positiva y la exigencia en cada entrenamiento fueron absolutas. “Los pibes están muy enchufados y siempre con buena onda”, le describieron desde el corazón del plantel a LA NACION.

Hambre de (más) gloria, sentido de pertenencia y armonía son los factores que se combinan en el seno del grupo para afrontar 2026. A diferencia de lo acontecido en la pretemporada pasada, cuando en Paraguay la atención (y tensión) estuvo dada por la sorpresiva salida de Maximiliano Salas a River, este enero estuvo signado por la tranquilidad de mantener la base y potenciarla: llegaron Valentín Carboni y Matko Miljevic.

Valentín Carboni se unió a la pretemporada de Racing con la idea de jugar más y tener una chance mundialista Racing Club

“Hoy todos los jugadores quieren venir a Racing. Los llamás y te dicen ‘quiero estar’ y hacen todo para lograrlo”, había sintetizado Costas –en TyC Sports- sobre la buena predisposición de los futbolistas a ponerse la celeste y blanca. El entrenador justamente hizo sonar los teléfonos de Carboni y Miljevic, cuyas contrataciones despiertan ilusión puertas adentro y también en los hinchas.

Carboni, quien por su gran estatura (1,88 metros) y baby face (tiene 20 años) fue apodado por los compañeros como el Bebote, significó un golpe sobre la mesa en el mercado de pases. Con pasado en la selección, el zurdo que juega de extremo por derecha tiene entre sus anhelos regresar en el futuro cercano al conjunto de Lionel Scaloni.

El préstamo sin cargo y sin opción de compra que consiguió Racing nació por una gestión directa de Milito, quien como ídolo de Inter estableció el contacto con Javier Zanetti, ex compañero y vicepresidente neroazzurro. El acuerdo incluyó que la Academia pueda cobrar US$ 200.000 cada cuatro partidos consecutivos que afronte Carboni. Ese acuerdo tendrá como tope no exceder el total del contrato del zurdo. A su vez, si Scaloni incluye al Bebote en la lista definitiva para la Copa del Mundo, Racing cobrará en concepto de vidriera.

Sin continuidad en Genoa, en el que jugó 15 partidos durante el préstamo que interrumpió para recalar en la Academia, Valentín se ilusiona con poder desarrollar todo su potencial. “Es un jugador de una calidad tremenda, es top”, coincidieron desde Racing ante la consulta de LA NACION sobre qué impresión causó el extremo en sus primeras prácticas.

A Ciudad del Este también llegó, casi en el cierre de esa parte de la preparación, Miljevic. Después de casi tres semanas de idas y vueltas en una negociación que se dilató y estuvo en riesgo de caerse, Racing consiguió comprar el 80 por ciento del pase a cambio de US$ 3.000.000. “Mirá, mamá”, escribió el mediocampista ofensivo en sus redes sociales cuando concretó la firma del vínculo con la Academia, en una imagen en la que justamente su madre lo acompañaba dentro de la sala de prensa del club.

Costas llamó permanentemente al ahora ex jugador del Globo. También lo hizo Bruno Zuculini, uno de los líderes del vestuario albiceleste. Miljevic, cuyo carácter lo traicionó con algunos enojos dentro y fuera de la cancha a lo largo de su trayectoria, está ilusionado con llegar en Racing al punto de madurez futbolística que el equipo de Costas también busca.

La esperanza académica también se sustenta en haber mantenido hasta el momento a la base del plantel. A Santiago Sosa y Facundo Cambeses, cuyos niveles fueron altísimos en 2026, les propusieron mejorar sus vínculos, elevar las cláusulas de rescisión y sostenerlos entre los pilares del plantel. Con las salidas de Gabriel Arias y Luciano Vietto, parte del dinero de sus contratos se orientó a reconocer la valía del líbero-mediocampista y también del arquero, quien tiene chances de ingresar como tercer arquero a la lista de la selección para el Mundial.

Además de Sosa y Cambeses, quienes también tienen mucha incidencia dentro del vestuario, otros líderes que continúan son Gabriel Rojas y Adrián Martínez, que habían extendido sus contratos durante 2025. Maravilla, goleador amado de los hinchas, desestimó durante este mes una propuesta del exterior por US$ 15.000.000 de dólares. “Me gustaría ser el máximo goleador de Racing en el siglo”, reveló –en ESPN- sobre uno de los objetivos que tiene hasta 2028, cuando finalice su vínculo.

Facundo Cambeses mejoró su situación contractual en Racing y sueña con un lugar en la lista de la selección para el Mundial 2026 Gonzalo Colini

Rojas, el lateral que es un permanente asistidor de Martínez y de cualquiera que llegue al área para buscar los centros venenosos que caen desde la punta izquierda, también anhela que su nivel lo lleve a entrar en el radar de Scaloni. El otro líder que tiene el plantel es Agustín García Basso, quien volvió a tener un rol preponderante en la defensa durante el último bimestre de 2025.

El zaguero relegó, entre otros, a Marcos Rojo, cuyo futuro podría estar en Estudiantes de La Plata. Eduardo Domínguez, técnico del Pincha, le hizo un guiño esta semana, tras la victoria ante Ituzaingó, por la Copa Argentina: “Por lo que tengo entendido, Marcos está entusiasmado y con ganas de cerrar su carrera donde la inició. Los dirigentes están de acuerdo, los compañeros también y tendrá que ver su situación con el club que lo contrató”.

El ex Boca, que llegó sorpresivamente a Racing en el mercado de pases anterior, jugó apenas 8 partidos y no pudo ganarse la titularidad. Su jugada más recordada, paradójicamente, resultó el codazo con el que fracturó a Sosa en la serie con Flamengo, en Brasil, por la semifinal de la Copa Libertadores. Costas y Milito hablaron con él y desean que siga, pero el interés que hay en Estudiantes es firme y podría movilizarlo a cambiar de aire.

Si Rojo se marchara, Racing no tendría una emergencia en la zaga, ya que es la zona en la que más y mejores opciones tiene: Nazareno Colombo, García Basso, Franco Pardo y Marco Di Césare son las opciones del cuerpo técnico, que además puede incluir a Sosa como líbero cuando juega con tres centrales.

Valentín Carboni llegó a Racing y enseguida se unió a la pretemporada con buen ritmo Racing Club

A diferencia de la variedad de jugadores con los que cuenta en la cueva, Costas desea apuntalar dos lugares: el lateral derecho y el centro del ataque. Al brillo de Maravilla Martínez lo contrasta la apagada temporada que tuvo Adrián Balboa, su suplente. Rocky, quien como Martínez llegó por pedido del entrenador e ídolo del club, contaría con una oferta para marcharse a Rusia. “Si Rocky se va, podemos cerrar a otro delantero”, le confiaron desde la dirigencia a LA NACION.

Sin Facundo Mura, refuerzo de Inter Miami, al cuerpo técnico le gustaría disponer de un competidor más para Gastón Martirena, que tuvo altibajos permanentes en 2025. Tobías Rubio, que regresó del préstamo en Defensa y Justicia, se quedó y hoy es el 4 suplente.

En tanto, Baltasar Rodríguez permanecerá en el plantel, a menos que Racing e Inter Miami lleguen a un nuevo acuerdo para vender parte del pase del mediocampista. En el centro de la cancha, la Academia se desprendió de Richard Sánchez (a préstamo, a Olimpia de Paraguay), mientras que Matías Zaracho buscará reescribir su historia en esta segunda etapa: el año pasado, las lesiones lo dejaron en un segundo plano.

Racing, de pretemporada, con un clima distendido y con muy buenas energías Racing Club

En ese sentido, también el club dispuso variantes en el cuerpo médico, que sumó la figura de un “readaptador” para trabajar con los jugadores. En la temporada pasada, Racing registró más de 30 lesiones musculares (entre desgarros, distensiones y sobrecargas). “El objetivo es acompañar de manera interdisciplinaria con el área médica y física cómo hacer que cada jugador retorne de la mejor forma”, explicaron desde la institución.

Cambeses; Martirena, Colombo, García Basso, Rojas; Juan Nardoni, Sosa, Miljevic; Carboni, Martínez y Duván Vergara o Santiago Solari se presume como el ideal de un equipo que quiere ir por más. Campeón de la Sudamericana 2024, de la Recopa 2025 y con el deseo de quitarse la espina de la final del Clausura, el Racing de Costas es un perseguidor de sueños.